CJ Prahova, despre criza care a lăsat peste 100.000 de cetățeni fără apă: „Cauza este direct legată de deciziile Ministerului Mediului și ale instituțiilor din subordine”

Consiliul Județean Prahova a declarat, duminică, că Ministerul Mediului și instituțiile din subordinea sa „au permis și coordonat lucrările de întreținere la acumularea Paltinu în condițiile în care nivelurile din lac erau scăzute”, iar „asigurările oferite atunci că aprovizionarea cu apă potabilă nu va fi afectată s-au dovedit nefondate”.

CJ Prahova susține că „tratează situația apei potabile din zona Câmpina ca pe o urgență majoră, care afectează direct viața a peste o sută de mii de locuitori”.

„Președintele CJ a cerut convocarea de urgență a unei întâlniri operative mâine, la ora 15.00, la Barajul Paltinu, cu participarea conducerii Apele Române, ESZ Prahova și ISU, pentru a clarifica situația tehnică și pentru a stabili măsurile imediate necesare reluării furnizării apei potabile în condiții de siguranță”, se arată în comunicat.

CJ Prahova critică Ministerul Mediului

Instituția condusă de Virgiliu-Daniel Nanu a criticat deciziile luate de Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu, și instituțiile din subordine.

„Cauza crizei este direct legată de deciziile Ministerului Mediului și ale instituțiilor din subordinea sa, care au permis și coordonat lucrările de întreținere la acumularea Paltinu în condițiile în care nivelurile din lac erau scăzute. Asigurările oferite atunci că aprovizionarea cu apă potabilă nu va fi afectată s-au dovedit nefondate, iar turbiditatea crescută a apei a făcut imposibilă tratarea acesteia la parametrii legali, ceea ce a dus la sistarea furnizării pentru zeci de mii de oameni”, mai susține CJ Prahova.

CJ Prahova a spus că alături de instituțiile locale „continuă să facă tot ceea ce depinde de ele pentru a atenua efectele situației: distribuirea de apă potabilă și menajeră, suplimentarea rezervelor, amplasarea de rezervoare în teren și coordonarea permanentă a intervențiilor”.

Ce a spus MAI despre cauza crizei de la Paltinu

Într-un comunicat de duminică în care a prezentat măsurile stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, MAI a spus că acțiunile de sprijin vin „ca urmare a scăderii semnificative a nivelului apei în acumularea Paltinu, determinată de pregătirile pentru lucrări hidrotehnice la baraj, precum și a turbidității ridicate cauzate de fenomenele hidrologice”.

„Aceste condiții au condus la întreruperea alimentării cu apă potabilă în 13 localități din Prahova și o localitate din Dâmbovița, afectând peste 107.000 de locuitori”, a mai declarat MAI.

Într-un mesaj de duminică seară, premierul Ilie Bolojan a afirmat că, „după reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”.