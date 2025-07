Clasic românesc. Nemilos cu bucătăresele din spitale și cu porțiile de cartofi din mall-uri, Piedone s-a înmuiat la hotelul prietenului Rușanu

„Pe noi ne controlează toate instituțiile statului, de ne ia dracul, în timp ce șmecherii sunt protejați, deși sunt plini de probleme”. Am auzit recent aceste vorbe din gura unui investitor de pe litoralul românesc și nu am putut să nu mă gândesc la acesta când am văzut acuzațiile procurorilor împotriva lui Cristian Popescu Piedone.

Omul se plângea că, în ciuda aparențelor, afacerile îi merg destul de prost în ultimii ani. Au crescut taxele și cheltuielile, iar el nu poate să ridice prea mult prețurile pentru că nu-i mai intră nimeni în restaurant. Și nici controlorii statului nu sunt corecți, spunea antreprenorul. Pe unii nu-i controlează nimeni, pot să facă ce vor: evaziune, să angajeze la negru, să funcționeze fără autorizații. Ceilalți, care nu au protecție, au controale peste controale, de li s-au jerpelit dosarele cu autorizații de câte ori au fost răsfoite de inspectorii statului.

Dacă ne aplecăm urechea la cei din HORECA, o să aflăm foarte des povești de genul acesta. Cred că sunt mai multe decât ne-am imagina. Dar, ca să recunoaștem sincer, în general nu prea ne pasă de patronii de hoteluri, baruri și restaurante. Au cotă redusă la TVA, chiar dacă le-a crescut acum și lor de la 9 la 11%. Și, oricum, în momentul în care trebuie să strângem cureaua, de „horecari” ne descotorosim primii: putem trăi și fără restaurante și vacanțe.

Dar, astăzi dimineață, știrile din România au deschis cu ditamai grozăvia: Cristian Popescu Piedone, acest Dumnezeu de la Protecția Consumatorului, cel care a destructurat mafiile bucătăreselor din spitale și a dezvăluit pe Tiktok cum ne fură multinaționalele din mall-uri la porția de cartofi prăjiți și ne otrăvesc lent cu ulei ars, a fost ridicat de procurori dintr-un complex rezidențial din Mamaia Nord și dus acasă pentru percheziții.

Ca o paranteză, este ironic faptul că cel care a transformat activitatea de control a statului într-o spectacol de divertisment pentru TikTok a fost ridicat de anchetatori chiar din stațiunea de pe litoral cu cele mai multe ilegalități pe metrul pătrat construit.

„Multinaționalele”, vinovații de serviciu

„Am deranjat extrem de mult, vorbesc de corporații și multe altele pe care nu le știți”, le-a explicat Piedone jurnaliștilor, în fața casei sale din Bragadiru, de unde i se trage „necazul”.

Varianta procurorilor DNA este însă cu totul alta: șeful ANPC e acuzat că l-a avertizat pe patronul unui hotel din Sinaia că urmează să-i vină în control. Este vorba despre Dan Radu Rușanu, fost deputat liberal și fost șef al Autorității de Supraveghere Financiară, despre care Piedone recunoaște că-i este „prieten de ani de zile”.

Am putea spune că lumea lui Piedone e totuși mică. Întâmplător, și Dan Rușanu a fost arestat cu ani în urmă pentru că ar fi protejat o firmă de asigurări, care a și dat faliment între timp. A fost achitat de judecători în 2017.

Anul trecut, Rușanu deținea acțiuni la patru companii, a mai încasat de la stat 313.248 lei din indemnizația de membru CA al BNR, 127.800 lei dintr-o pensie și alți 142.750 din pensia de fost deputat. Hotelul din Sinaia este pe numele soției.

Fostul deputat liberal neagă că ar fi fost avertizat de Piedone înaintea controlului. Angajații hotelului spun însă că, înainte de descinderea ANPC, au primit de la această instituție o cerere de ofertă pentru cazare.

Deci, stați, cum?

Instituția care urma să vină în control la un hotel i-a întrebat în prealabil pe administratori dacă nu au camere libere? Într-adevăr, foarte ingenioasă metodă de a-i lua prin surprindere pe cei pe care vrei să-i controlezi.

Important este că Piedone i-a verificat „la sânge”: „Miroase a curat”, „bravo domle”, „aici aveți hotel de 200 de stele, nu de 4 stele”. Din video-ul postat de șeful ANPC pe internet nu se înțelegea prea bine dacă e vorba de o acțiune de control sau un clip publicitar.

Păcat însă că Piedone nu s-a documentat mai temeinic. Dacă citea presa putea afla, de pildă, că hotelul respectiv nu avea autorizație de securitate la incendiu, după cum a dezvăluit Context.ro într-o investigație de anul trecut. Sigur, nu intră în atribuțiile ANPC, precum gramajul porției de cartofi prăjiți de la mall.

Dan Rușanu dă acum vina tot pe multinaționale, pentru „întâmplarea” cu Piedone: „dumneavoastră ați constatat că Piedone a verificat multinaționale? A mai făcut cineva asta?” se întreabă fostul șef al ASF, contactat de HotNews.

Nu știu dacă acuzațiile DNA la adresa lui Piedone vor sta în picioare în instanță. Dar să ne întoarcem la povestea întreprinzătorului citat la începutul articolului. Iată, ar putea gândi acesta, încă o confirmare că nu toți suntem egali în fața statului. Pe bună dreptate.

Cu siguranță sunt mulți care chiar cred că lui Piedone i se trage de la faptul că a verificat „multinaționalele”. Că acestea „s-au supărat”, pentru că au fost amendate, și au ordonat „să i se găsească ceva” lui Piedone. Nu vreau să-i contrazic, doar aștept dovezile.

Până atunci, ce vedem este că un șef de instituție, politician, este acuzat că a favorizat afacerea privată a unui alt fost șef de instituție, și el politician, pe care trebuia s-o controleze. E clasic românesc, vorba reclamei, unde să mai încapă și o multinațională în poză?