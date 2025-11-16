Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani susține că „analizează” cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării

Reprezentanții Crystal Dental Clinic au transmis, duminică, că nu există nicio concluzie oficială care să lege situația administrativă de cauza medicală a decesului fetiței de doi ani. Totusi, clinica spune că verifică cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării sediului.

Noile precizări ale clinicii vin la scurt timp după declarațiile făcute astăzi de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, potrivit cărora clinica unde a avut loc anestezia generală nu erau respectate normativele minime prevăzute de lege.

„Personalul medical nu a fost informat că autorizația nu era încă emisă”

Clinica a transmis că sediul în care a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de finalizare.

„Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparține conducerii. Personalul medical nu a fost informat că autorizația nu era încă emisă și nu a avut nicio implicare în acest proces. În ceea ce privește dotările, confirmăm că locația era echipată cu toată aparatura și materialele medicale necesare, conforme cerințelor legale în vigoare”, spun reprezentații clinicii, într-un comunicat de presă transmis duminică printr-un avocat.

De asemenea, clinica a precizat că activitatea în acel sediu a fost suspendată imediat, iar tratamentele pacienților au fost relocate în celelalte clinici Crystal Dental Clinic, „care sunt complet autorizate”.

„Analizăm cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării”

Reprezentanții clinicii au mai transmis că incidentului este în curs de investigare de către instituțiile abilitate, precizând că, „în acest moment, nu există nicio concluzie oficială care să lege situația administrativă de cauza medicală a decesului”.

„Pe durata intervenției de urgență, întreg personalul medical a acționat cu un singur obiectiv: salvarea pacientei. Nu au fost chemate persoane din exterior. Singurul nostru interes este aflarea adevărului. Crystal dental clinic srl cooperează integral cu toate autoritățile și pune la dispoziție toate documentele solicitate”, a mai afirmat sursa citată.

Clinica a anunțat că a „inițiat o analiză internă completă care vizează exclusiv procedurile administrative, și nu personalul medical pentru a stabili: „cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării, unde au existat vulnerabilități administrative, ce măsuri trebuie implementate pentru a preveni repetarea unei astfel de situații”.

„Este o tragedie care ne afectează pe toți, iar gândurile noastre sunt alături de familie. Vom continua să oferim autorităților tot sprijinul necesar pentru stabilirea adevărului”, adaugă reprezentanții clinicii.

Rogobete: Clinica e suspendată

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că activitatea clinicii de stomatologie din Bucureşti a fost suspendată. El a precizat că după ce va avea raportul final al verificărilor făcute de reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, atunci va lua o decizie administrativă.

Ministrul a menţionat că în clinica unde a avut loc anestezia generală nu erau respectate normativele minime prevăzute de lege.

„Vă spun cu certitudine că în acel spaţiu în care a avut loc anestezia generală nu erau respectate normativele minimale aşa cum sunt prevăzute ele în legislaţie. Nu existau echipamentele şi dotarea minimă necesară pentru a putea desfăşura o anestezie generală în condiţii de siguranţă”, a afirmat ministrul Sănătăţii, duminică, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

El a mai spus că această clinică are două sedii. „Pentru primul sediu, cel mai vechi sediu, lucrurile sunt în regulă, există dotarea minimală, drept dovadă că timp de 11 ani au avut activitate medicală acolo şi nu au existat astfel de incidente. Iar sediul nou în care a avut loc această dramă nu corespunde şi nu respectă dotările minimale pentru a funcţiona în condiţii de siguranţă”, a mai spus el.