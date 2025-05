Co-fondatoarea Asociației Dăruiește Viață, reacție la derapajul lui George Simion: „Nu a fost o gafă. A fost o alegere conștientă”

Oana Gheorghiu, co-fondatoare a Asociației Dăruiește Viață, a reacționat public, condamnând derapajul lui George Simion și modul în care acesta a ales să folosească un diagnostic ca insultă, după ce candidatul AUR la alegerile prezidențiale a afirmat despre contracandidatul său, Nicușor Dan, că „e autist, săracu’”,

Oana Gheorghiu atrage atenția că afirmația liderului AUR nu este un simplu derapaj, ci o alegere deliberată, cu implicații profunde: „George Simion a ales astăzi să ironizeze un contracandidat numindu-l «autist». Într-o țară cu peste 40.000 de persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, liderul unui partid politic – candidat la Președinția României – a folosit un diagnostic ca insultă.”

„Nu a fost o gafă. A fost o alegere conștientă. Și nu e pentru prima oară. O alegere de a lovi exact acolo unde e cel mai ușor și cel mai josnic: în ceea ce unii consideră o «diferență», dar care este, de fapt, parte din umanitatea noastră.”, a transmis, pe Facebook, co-fondatoare a Asociației Dăruiește Viață.

„România merită mai mult”

Gheorghiu se întreabă ce fel de lider ar putea deveni cineva care „disprețuiește vulnerabilitatea”: „Ce fel de om face asta? Ce fel de președinte ar putea fi cineva care disprețuiește vulnerabilitatea? Ce urmează? Să râdă de cei în scaun cu rotile? De cei care trăiesc cu epilepsie? De părinții care se luptă zi de zi cu sistemul ca să-și sprijine copiii?”

„George Simion nu a jignit doar un contracandidat. A jignit zeci de mii de copii, tineri și adulți care trăiesc cu autism. A jignit părinți. Profesori. Medici. Voluntari. Pe toți cei care luptă pentru demnitate și incluziune”, a mai transmis activista.

În finalul mesajului său, Oana Gheorghiu face apel la responsabilitate și solidaritate: „România merită mai mult. Merită un lider care unește, nu care umilește. Un om care înțelege că puterea nu stă în pumnul ridicat, ci în mâna întinsă către cel care are nevoie de sprijin. Să nu ne facem că n-am auzit. Să nu ne facem că n-avem de ales. Avem. Și e timpul să alegem!”

Val de reacții din partea părinților și specialiștilor: „Nu e doar o gafă, e un atac la demnitatea umană”

Derapajul verbal al lui George Simion a fost întâmpinat cu reacții dure din partea unor psihologi, organizații de profil și părinți ai copiilor cu autism. Ana Dragu, psiholog și fondator al unui centru pentru persoane cu TSA, a numit declarația o „jignire gravă care aruncă la gunoi 20 de ani de luptă pentru drepturi și recunoaștere” și a anunțat că va depune o plângere la CNCD. Asociația Autism Voice a acuzat o „demonstrație de ignoranță și dispreț”, în timp ce Georgiana Mihalcea, autoare a serialului „La braț cu autismul”, a vorbit despre „un eșec de empatie” și un discurs „care face praf respectul datorat demnității umane”.

Jurnalistul Marius Frățilă, tatăl unui copil cu autism sever, a reacționat la rândul său: „Copilul meu este o persoană mult mai bună și mai bine integrată decât personajul care țintește acum funcția de președinte. Nu ar face rău cu intenție nimănui”.

George Simion și-a cerut scuze

Într-o întâlnire pe care o are joi seara cu românii stabiliți în Belgia, transmisă live pe contul său de Facebook și pe Realitatea Plus, George Simion și-a cerut scuze după ce a spus despre Nicușor Dan că „este autist, săracu’”. În același discurs, el a lansat atacuri dure la adresa lui Nicușor Dan și a vorbit despre „acești dereglați mintal” care „vor să dea droguri copiilor noștri“, așa cum circulă pe aici prin Belgia și prin Olanda”.

„Îmi pare rău. Nu era programat ProTV, nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și-mi cer scuze față de persoanele neurodivergente. Voiam să zic că acest candidat al meu este securist. Și are în acest sens dovedit o diplomă de colaborator când era el să se ducă pe la olimpiade, cam singurul pe care se poate lăuda în viață”, a susținut George Simion.

George Simion a mai folosit cuvântul „autist” referindu-se la adversari

Liderul AUR, candidat la alegerile prezidențiale, a folosit pentru prima dată cuvântul „autist” cu referire la un contracandidat pe 23 aprilie, când a fost invitat, împreună cu soția sa, Ilinca, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”. Numai că atunci liderul AUR nu l-a nominalizat explicit pe Nicușor Dan.

Jurnalistul Adrian Artene i-a dat atunci lui George Simion o listă cu principalii săi contracandidați la alegerile prezidențiale – era înaintea primului tur – și l-a rugat să-i caracterizeze cât mai lapidar, în ordinea în care sunt trecuți pe listă, dar fără să le pomenească numele.

„Unu: un autist. Doi: un mincinos. Trei: leneșul care stă în cârciumi. Patru… Aveți un public inteligent? Sigur, o să identifice personajul”, a răspuns Simion.