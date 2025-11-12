Coaliția pregătește noi numiri la AEP, TVR și Radio. Numele vehiculate

Coaliția de guvernare se pregătește să facă noi numiri la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), la Societatea Română de Radiodifuziune (radioul public) și la Televiziunea Română. În cazul ultimelor două, mandatele actualelor conduceri expiră în 15 noiembrie.

Noul șef al AEP va fi dat de PSD. În partid nu s-a convenit încă asupra numelui care va fi propus: „Sunt mai mulți doritori”, au explicat surse din PSD pentru HotNews.

În prezent, AEP este condus interimar de Zsombor Vajda, după ce fostul președinte Toni Greblă a fost revocat din funcție în luna februarie a acestui an.

Mandatul șefului AEP este de 8 ani și trebuie votat de Parlament.

Actualul șef al TVR, Dan Turturică, va primi cel mai probabil un nou mandat

Propunerea pentru un nou mandat la conducerea TVR trebuie făcută de PNL. Liberalii își doresc ca actualul președinte director general al TVR, Dan Turturică, să își păstreze funcția, conform surselor HotNews din partid.

Turturică este șef la TVR din noiembrie 2021, atunci când a obținut funcția tot la propunerea PNL.

Mandatul șefului TVR este de 4 ani și poate fi reînnoit, dar mandatul poate înceta și mai devreme dacă raportul anual de activitate este respins de către Parlament. Șeful TVR este numit de Parlament.

Cine va face propunerea pentru noul șef al Radioului Public

Pentru funcția de șef al Radioului Public propunerea va veni din partea USR, conform protocolului din coaliția de guvernare.

Nici aici partidul nu a ajuns la o concluzie privind numele pe care îl va propune, însă o variantă luată în calcul este Liviu Popescu, conform surselor HotNews.

Popescu a fost și în 2021 pentru o perioadă de câteva luni director interimar al SRR. Și atunci a fost susținut tot de USR, care forma în acel moment o alianță cu PLUS.

În prezent, șef la Radioul Public este Răzvan Dincă, care și-a început mandatul în noiembrie 2021.

Mandatul șefului Radioului Public este de 4 ani și poate fi reînnoit, dar mandatul poate înceta și mai devreme dacă raportul anual de activitate este respins de către Parlament. Și șeful Radioului Public este numit tot de Parlament.

O altă numire care va fi făcută în perioada următoare este cea de Avocat al Poporului. Numirea a revenit USR, care a anunțat deja că o susține pentru a ocupa această funcție pe expertă în drepturile omului Roxana Rizoiu.

În acest moment, Avocat al Poporului este Renate Weber. Ea ocupă funcția din iunie 2019, fiind propusă de fostul partid parlamentar ALDE. Mandatul de Avocat al Poporului durează 5 ani și poate fi reînnoit o singură dată.