„Cocoașa de la Brașov”. De ce a ajuns autostrada care va lega Moldova de centrul țării să facă un ocol cu tunel pe sub o arie protejată. Când vor începe primele lucrări

Autostrada care va lega Moldova de centrul țării, peste Carpații Orientali, prinde contur chiar în această perioadă, pe măsură ce se realizează studiul de fezabilitate. O schimbare substanțială a proiectului este în apropiere de Brașov, acolo unde traseul a fost modificat – va exista „o cocoașă” care ocolește o zonă sensibilă și trece printr-un tunel.

Autostrada A13 de la Brașov la Bacău va avea o lungime de circa 172 de kilometri, va porni din zona Codlea, de lângă Brașov, va tăia Carpații Orientali și va ajunge la Răcăciuni, la intersecția cu A7 mai la sud de Bacău. În momentul de față, studiul de fezabilitate este în curs de realizare, iar ca parte a acestei documentații se lucrează și la stabilirea traseului drumului de mare viteză.

Modificare de traseu și tunelul de 500 de metri pe sub dealul Lempeș

O modificare a traseului a fost realizată la nord de Brașov, în zona Hărman, acolo unde compania de armament de stat Carfil are două poligoane și a cerut ca șoseaua de mare viteză să le ocolească. Pentru a evita zona sensibilă, traseul autostrăzii a fost mutat mai la sud, făcând un ocol al localităților Hărman și Prejmer.

Noul traseu presupune și un tunel de 500 de metri în zona dealului Lempeș, între Sânpetru și Hărman, acolo unde traseul ar interesecta pe o scurtă bucată o arie naturală protejată.

Recent, Asociația Construim România a acuzat Compania de Investiții Rutiere, cea care gestionează proiectul A13 Brașov – Bacău, că a ales un ocol mult prea mare în detrimentul unei variante mai drepte, mai scurte, pe la nordul zonei cu poligoanele Carfil.

Asociația spune că „modificarea presupune în realitate aproximativ 18 km suplimentari pe traseul principal al autostrăzii”, adică un cost suplimentar de aproape jumătate de miliard de euro.

Construim România propune o altă variantă de traseu, prin nordul localității Bod ce ar urma să scurteze distanța Brașov-Bacău.

De ce a fost aleasă noua variantă de traseu care presupune un ocol substanțial

Într-un interviu pentru publicul HotNews, directorul general CNIR, Gabriel Budescu, explică de ce a fost luată decizia de a realiza o „cocoașă” a autostrăzii în zona Brașovului și a comentat propunerea din societatea civilă privind o altă variantă de traseu, mai scurtă.

„Din câte am văzut eu, au tras doar o linie pe hartă, cu aplicația de măsurare, au făcut niște segmente de linie, e cea mai fericită soluție de a proiecta un traseu. Nu știu nici dacă au avut în vedere toate constrângerile noastre din zona respectivă. Am mai avut discuții cu cei de la Pro Infrastructura care ne-au întrebat cum și de ce am făcut acolo traseul”, spune Budescu.

„Dacă ne întrebau, la noi era toată deschiderea și le dădeam și lor să vadă și de ce am ajuns la varianta asta. Acum revenind la traseu efectiv, acolo într-adevăr cei de la Carfil au o investiție, ne-au notificat, ne-au dat o zonă pe care nu aveam voie să intrăm și a trebuit să găsim o altă variantă traseu.

A13 la nord de Brașov – traseul vechi (albastru) – traseul nou (roșu) / Sursă: CNIR

Cerința dumnealor a fost să evităm total o anumită arie, ne-au dat niște cercuri. Nu se poate nici pe dedesubt, prin tunel, zona e încadrată ca obiectiv SEVESO, iar un tunel oricum ar fi fost lung și destul de scump”, explică Budescu.

El spune că o variantă de traseu pe la nord presupune trecerea printr-o rezervație naturală.

„Este varianta propusă acum în spațiul public de către această asociație, dar trecerea printr-o rezervație implică un acord de mediu foarte greu de obținut, am putea sta cu el câțiva ani de zile chiar. Dacă am trece pe acolo ar rezulta un tunel de vreo 4 km, în total traseul prin rezervație era undeva la 6 kilometri, deci 4 din 6 erau tunel. Dar chiar dacă treci prin tunel prin rezervație tot nu e ușor, sunt și acolo niște implicații”, spune șeful de la Investiții Rutiere.

„Cocoașa de la Brașov”

El vorbește despre traseul-ocol de la sud ca despre o nouă „cocoașă”, după celebra „Cocoașă de la Focșani”, acolo unde A7 ocolește puternic pe la est conturul municipiului moldav:

„Avem acest ocol, această cocoașă, dar a trebuit să ținem cont de toți factorii și limitările. Am avut discuții și la consiliile județene, și la UAT-urile care ne-au solicitat pe unde am putea să trecem. Am avut și solicitări de la unele UAT-uri care n-au fost de acord să treacă traseul pe la ei, riscam să nu primim aviz și să pierdem apoi timp în instanță, să pierdem finanțare. Și sunt mai multe constrângeri – PUZ-uri, rețele de utilități”.

Traseul A13 în zona de nord a Brașovului și ariile naturale protejate / Sursă: CNIR

Ocolul, un avantaj pentru dezvoltarea zonei metropolitane Brașov

„O variantă pe la nord, prin rezervație, ar fi mai scurtă, într-adevăr, deci e mai atractivă din punct de vedere al traficului, dar mai ieftină mă îndoiesc că ar fi. Și cu tunelul, și cu zonele de acces la acel tunel, aveam consolidări în zona de deal, există riscul să mai „fugă” din deal”, spune directorul CNIR.

El mai atrage atenția asupra unui alt aspect „ceea ce nu cred că a analizat nimeni”.

„Ok, dacă mă duc pe zona asta mai jos la câmpie, fac un ocol, dar s-ar putea în zona aia să pot să dezvolt apoi, să dezvolt infrastructură, să ai o zonă industrială. La nord, pe dealurile acelea, nu se vor putea construi niciodată hale sau fabrici. Noul traseu are acest avantaj că se apropie cumva mai mult de zona metropolitană, ai intersecții cu drumuri naționale, acces la zone cu utilități, rețele electrice, adică poți să dezvolți zona mai bine”, spune Budescu.

Când vor începe primele lucrări

El spune că, odată finalizată documentația din cadrul studiului de fezabilitate, bucata de autostradă la nord de Brașov va fi una din tronsoanele scoase cu prioritate la licitația de execuție.

„Probabil tot ce deservește ca și varianta de ocolitoare Brașov, toată zona de nord va fi licitată. O vom împărți în trei, cam în trei loturi, aș vedea eu. Odată finalizat Studiul de Fezabilitate o să vedem cum putem să împărțim astfel încât să aibă și funcționalitate separată.

La ora actuală, termenul contractual e septembrie 2026 pentru finalizarea studiului de fezabilitate, dar probabil proiectantul nu se va încadra, se va mai prelungi până la începutul lui 2027. Asta înseamnă că anul 2027 va fi anul de lansare a licitațiilor pentru primele tronsoane din A13”, spune Budescu.