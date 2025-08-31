Cod galben de furtuni în 17 judeţe. Anunțul meteorologilor pentru ziua de duminică

Meteorologii au emis o alertă cod galben de furtuni valabilă până duminică seară pentru 17 județe ale țării. Urmează să se înregistreze precipitaţii însemnate cantitativ, dar şi vijelii şi grindină, potrivit ANM.

Codul galben de furtuni intră în vigoare de la ora 10.00 și este valabil până diseara la ora 21.00.

Astfel, în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

Codul galben de ploi este valabil între 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Vizate de codul galben sunt judeţele Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sibiu, Sălaj şi Vâlcea.