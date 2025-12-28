Alerte de vreme severă azi în aproape toată țara. Cod portocaliu și galben de viscol, ger și vânt puternic

Duminică, va fi mai frig în majoritatea regiunilor din cauza vântului care suflă cu putere și amplifică percepția temperaturii. Aproape toată țara se află în ultima duminică din 2025 sub avertizare meteo de vreme rea.

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben și cod portocaliu de ninsori viscolite și vânt ce va atinge viteze de uragan la munte.

Începând de aseară și până luni dimineață, la ora 10, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50…70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3…8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm. În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h.

Tot azi-noapte a intrat în vigoare un cod portocaliu de vreme severă. Până luni, ora 10, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită.

Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70…90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90…100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.