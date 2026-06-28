Cod roșu de caniculă în România. Încă o lună „cuptor”: Recorduri de căldură ale lunii iunie în ultimul deceniu

În următoarele zile primul val consistent de căldură din acest an va aduce și temperaturi de 39 – 41 ºC în țară și ANM a emis și avertizări cod roșu. Luna iunie a fost aproape în fiecare an extrem de caldă, iar recordurile de căldură s-au tot „mutat” de la o regiune la alta.

Valul de căldură se va extinde în toate zonele țării și se va intensifica până în data de 29 iunie, a anunțat ANM. Cel mai cald va fi în Crișana și Banat, mai ales duminică și luni, iar temperaturi de 39 C vor fi și la București. Au fost emise și avertizări de tip cod portocaliu pentru județe din vest și din centru. Vor fi temperaturi între 30 și 40 de grade Celsius la prânz și între 11 și 25 de grade dimineață. Pentru o parte din țară, ANM a emis avertizare de tip codu roșu.

Luna iunie devine tot mai caldă

În ultimii ani, luna iunie a fost mult mai caldă decât în mod normal. Așa a fost în 2025, 2024, 2022, 2019, 2017 și 2016. În toți acești ani, luna iunie a fost cu cel puțin un grad Celsius mai caldă la nivel național decât media pentru intervalul 1991-2020, arată datele ANM.

Temperatura medie pe țară în luna iunie este de +18,8 ºC, însă diferența dintre cea mai rece lună și cea mai caldă este extrem de mare.

Cea mai rece lună iunie din ultimii 65 de ani a fost în 1976, cu o medie de numai +15,9 ºC la nivel național. Cea mai caldă lună de „Cireșar” a fost în 2024, cu o medie de +22,5 grade Celsius.

Luna a șasea nu a mai fost răcoroasă în ultimii 20 de ani. Nici măcar o lună iunie de după anul 2005 nu se găsește în top 17 al celor mai reci luni.

Nopți cu 8 grade Celsius acum 50 de ani

Ce înseamnă practic diferența dintre cea mai rece și cea mai caldă lună iunie? Datele de la stația meteo București Băneasa spun totul. În iunie 1976 nu a fost nici măcar o zi în care temperatura să treacă de 31 de grade Celsius și au fost și nopți cu minime de 8 grade Celsius.

În iunie 2024 au fost la București 27 de zile cu maxime de peste 31 de grade și cea mai mare temperatură a fost de 38 de grade Celsius. Pe timp de noapte nu au fost temperaturi mai mici de 12 grade Celsius, dar s-au înregistrat și nopți tropicale (minime ce nu au scăzut sub 20 ºC).

Când au fost în ultimii ani peste 39 de grade Celsius în iunie

Mai multe luni iunie au adus recorduri absolute de căldură în acest deceniu și este interesant că zonele unde au apărut aceste recorduri s-au schimbat de la an la an și doar Moldova și Dobrogea nu au avut parte de maxime absolute.

Anul trecut luna iunie a fost mult mai caldă decât în mod normal, însă orașul Calafat a fost cel mai fierbinte loc din țară, cu o medie de 25 grade Celsius și o temperatură maximă de +40,4 ºC. Mai mult, primul val de căldură a început devreme, pe 4 iunie. La 11 stații meteo au fost depășite recorduri absolute de căldură pentru iunie, arată datele ANM.

Luna iunie 2025 a fost și cea mai secetoasă de când există date meteo complete.

O altă lună extremă a fost în 2021, dar cel mai cald a fost atunci în Banat. Timișoara a fost cel mai fierbinte loc din țară, cu o medie de +23,2 ºC și o maximă de +39,1 ºC. Era depășit un record de căldură din 1938 în orașul de pe Bega. În iunie 2021 au fost depășite recorduri absolute de căldură la 26 de stații meteo, cel mai vechi fiind la Arad (1935).

În iunie 2022 valul de căldură s-a simțit cel mai puternic în Transilvania și Maramureș, unde au „căzut” o mulțime de recorduri. La Baia Mare au fost 37 de grade Celsius, fiind depășit un record de la 1928. Și la Bistrița a „picat” recordul ce se menținea tot din 1928. Per total au fost 20 de recorduri absolute de căldură în acele zile.

În iunie 2024 recorduri absolute au fost depășite mai ales în Muntenia și mici părți din Oltenia. La Pitești au fost +37,4 ºC, fiind depășit recordul din anul 2000. Cel mai cald a fost la Alexandria, 39,1 ºC. La șase stații meteo au fost noi recorduri absolute de căldură pentru luna a șasea.

În acest secol, cea mai ridicată temperatură de iunie în Capitală a fost în 2007: 39,8 ºC la stația meteo Afumați.

Unul dintre cele mai vechi recorduri de căldură de iunie este de la 1908: atunci au fost +40 de grade Celsius la Giurgiu.

Recorduri de căldură pentru luna iunie