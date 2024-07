Ce recorduri meteo a adus luna iunie în România – Grindină, ploi violente și temperaturi medii cu peste 4 grade față de normal

Luna trecută a fost în România cea mai caldă lună iunie de la 1900 până în prezent, iar la București media temperaturilor a fost cu 4,4 °C peste normal. Iunie a adus și fenomene meteo extreme, de la furtuni, până la căderi de grindină în multe locuri. Au fost și recorduri de temperatură, dar și de ploaie. A fost secetă în multe zone.

Șase recorduri absolute

Temperatura medie lunară a aerului pe țară din iunie 2024 a avut valoarea de 23,1 °C. Astfel, iunie 2024 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată în România din 1901 până în prezent, media pe țară fiind cu 3,0 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020), arată un raport ANM.

În luna iunie 2024 a fost egalată sau depășită temperatura maximă absolută lunară, la șase stații meteorologice, mai ales în zona Argeș – Vâlcea. La Târgoviște au fost +36,8 °C, fiind depășit un record de acum 17 ani. La Râmnicu Vâlcea au fost +37,2 °C, fiind depășit un record din anul 2000.

În iunie 2024 s-au înregistrat două valuri de căldură ce au afectat cu precădere zonele joase din sudul țării. Astfel, primul val de căldură a durat până pe 13 iunie, iar cel de-al doilea val de căldură, a început de pe 17 iunie și a durat 13 zile consecutive, afectând aproximativ 70% din suprafața totală a țării, se precizează în raportul ANM.

Temperatura medie a lunii iunie 2024 a avut valori cuprinse între 8,3 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 26,4 °C, la stațiile București-Filaret și Zimnicea. Media de la Filaret a fost cu 4,4 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020).

La 68 de stații meteorologice, majoritatea situate în Oltenia, Muntenia, Moldova, Transilvania și în zona montană, abaterea a avut valori peste 3 °C. Valori peste 4 °C s-au înregistrat la 13 stații meteo amplasate în Muntenia și Oltenia. Valoarea maximă, 4,6 °C, s-a înregistrat la stația meteorologică Drăgășani (jud. Vâlcea). Media lunii a trecut de 25 °C la Drăgășani și au fost 11 nopți tropicale.

Prea multe zile caniculare

Temperatura maximă lunară din iunie 2024, înregistrată la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, a fost de 39,1 °C, la Alexandria (jud. Teleorman), în ziua de 20 iunie. Temperatura minimă lunară, 0,9 °C, s-a înregistrat la stația meteorologică Vf. Omu, în ziua de 15 iunie.

Zile caniculare (temperatura maximă ≥ 35 °C) s-au înregistrat în Oltenia și Muntenia, în sudul Moldovei, și în vestul Dobrogei, Banatului și Crișanei. Cele mai mari valori, peste 10 zile, s-au înregistrat izolat, în sud-vestul Munteniei. În jumătatea sudică a Olteniei și în centrul și sud-vestul Munteniei s-au înregistrat între 6 – 10 zile, iar în celelalte regiuni între 1 – 5 zile caniculare.

Grindină cu diametru de 10 cm în județul Iași

Iunie este luna cu cele mai multe fenomene extreme tipice perioadei convective (furtuni, ploi torențiale și căderi de grindină).

Iunie 2024 a fost o lună cu manifestări severe ale vremii, pe fondul instabilității atmosferice accentuate. O caracteristică importantă a acestei luni, din acest punct de vedere, a fost numărul mare de căderi de grindină înregistrat în majoritatea regiunilor.

ANM spune că au fost identificate 172 de localități în care a fost raportată prezența grindinei, datele fiind preluate din surse multiple și validate ulterior. Astfel, pe lângă rețeaua națională de stații meteorologice, au fost utilizate raportările provenite de la populație din grupurile Furtuni România, Severe Weather Alert România, Severe Weather Alert Sălaj, Severe Weather Alert Gorj, Meteoplus și Oltenia Weather Alert, precum și baza de date European Severe Weather Database (vezi date).

Cele mai multe cazuri de grindină au fost raportate în județul Buzău.

Cel mai mare diametru maxim al greloanelor de grindină a fost de 10 cm și a fost raportat în județul Iași, localitatea Răducăneni. Grindină de mari dimensiuni, peste 5 cm, a fost înregistrată și în județele Bistrița-Năsăud, Buzău, Caraș-Severin, Maramureș, Mehedinți, Satu Mare și Sălaj.

Ploaie și furtună

Cea mai mare valoare a cantității de precipitații, respectiv 203,8 mm, s-a înregistrat la stația meteo Iezer (jud. Maramureș). Cea mai mare valoare a cantității maxime de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 80,6 mm și s-a înregistrat la stația meteo Șiria (jud. Arad).

Local s-au produs furtuni severe care au generat cantități mari de precipitații înregistrate în intervale scurte de timp. Astfel, la București-Filaret, în 13 iunie 2024, s-au înregistrat 31,0 mm în 10 minute și 53,5 mm în 20 de minute, pe durata unei ploi, fiind depășite valorile maxime anuale (1898 – 2023) pentru aceste durate (28,5 mm/10 min, respectiv 37,2 mm/20 min, înregistrate în anul 1989).

Ce s-a întâmplat cu masele de aer în iunie 2024 – câteva explicații tehnice.

Luna iunie 2024 a fost extrem de caldă, iar o caracteristică importantă a acestei luni a fost numărul mare de zile și nopți tropicale, precum și de zile caniculare, pe parcursul celor două valuri de căldură ce s-au manifestat pe teritoriul țării.

Contextul baric din luna iunie a situat teritoriul țării în partea anterioară a unei depresiuni de altitudine (de tip cut-off low) ce avansa spre Peninsula Iberică, ce a determinat deplasarea unei dorsale de altitudine din sudul Europei și dislocarea unei mase de aer tropical din nordul continentului African spre sud-estul Europei.

Astfel, în timp ce în vestul și centrul Europei erau înregistrate temperaturi sub normala perioadei, estul și sud-estul Europei erau sub influența primului val de căldură susținut din acest an, iar abaterile termice erau foarte ridicate. Zonele cele mai afectate de această advecție a aerului tropical din țara noastră au fost cele din Câmpia Română. Începând cu a doua decadă a lunii iunie 2024, acest talveg de altitudine a început să se deplaseze mai mult spre centrul Europei, ceea ce a generat înlocuirea masei de aer tropical-umedă, mai ales din centrul și nordul țării.

Contrastul dintre cele două mase de aer cu proprietăți termice diferite, cumulat cu forfecarea vântului în altitudine au creat condiții favorabile de instabilitate atmosferică și apariția implicită a fenomenelor tipice perioadei convective.