Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice, recuperate după jaf, prezentate astăzi la Muzeul Național de Istorie. Când vor fi expuse publicului

Coiful de la Coțofenești, după ce a fost recuperat, la 14 luni de la jaf Foto: Profimedia

Coiful de aur de la Coțofenești și două dintre brățările de aur dacice, recuperate după furtul din ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Olanda, vor fi prezentate marți, 21 aprilie, la Muzeul Național de Istorie a României. De mâine, ele vor putea fi admirate de publicul larg.

Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările de aur au fost recuperate pe 2 aprilie, la 14 luni după ce au fost furate din Muzeul Drents din Assen, Olanda. Cea de-a treia brățară dacică furată este în continuare dispărută. Repatrierea pieselor de tezaur a fost anunțată săptămâna trecută de Guvern.

„Începând cu data de 22 aprilie și până pe 3 mai 2026, aceste piese excepționale, recuperate, vor putea fi admirate de publicul larg, la Muzeul Național de Istorie a României, în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00”, a transmis luni Muzeul Național de Istorie, pe pagina de Facebook.

Furtul tezaurului Dacic de la Muzeul Drents

Coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări de aur au făcut parte din expoziția Dacia – Tărâmul Aurului și Argintului, care a fost expusă anul trecut la Muzeul Drents din Assen.

Cu câteva zile înainte de închiderea expoziției și readucerea exponatelor la Muzeul Național de Istorie din București, în 25 ianuarie 2025, trei bărbați au detonat o intrare din spate a muzeului din Assen și în doar câteva minute au ieșit cu cele patru artefacte românești. În lunile care au urmat jafului, mai multe persoane au fost arestate.

Ministerul Culturii din România a anunțat în septembrie 2025 că a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale.

„Au fost găsite îngropate” și „au fost învelite în prosop”, spunea pentru HotNews fostul director de la Muzeul de Istorie al României, Ernest Oberländer-Târnoveanu, care a fost concediat după jaf.

În acest caz, trei bărbați, identificați drept Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) și Bernhard Z. (35 de ani), sunt arestați și urmăriți penal pentru furt și distrugerea bunurilor muzeului, procesul acestora fiind în derulare în Țările de Jos.

Parchetul din Olanda a cerut pedepse cu închisoarea de până la 66 de luni pentru cei trei suspecţi. Cea mai severă pedeapsă a fost cerută pentru Bernhard Z., care a refuzat o înţelegere cu procurorii. Ceilalţi doi suspecţi, Jan B. şi Douglas Chesley W., au ajuns la un acord cu Parchetul. Împotriva lor, procurorii au cerut o sentință mai uşoară, de 44 de luni de închisoare pentru fiecare.