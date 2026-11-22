Colonişti israelieni radicali au intrat sâmbătă noaptea în trei sate palestiniene din apropiere de Ramallah, în Cisiordania ocupată; ei au incendiat automobile şi au lăsat în urmă graffiti, au relatat localnicii conform DPA şi Reuters, citate de Agerpres.

Gadi Eisenkot, liderul opoziţiei israliene, nominalizat ca prim-ministru pentru formarea unui nou guvern, i-a acuzat pe autori de „terorism evreiesc”.

Armata israeliană a condamnat ferm actele de violenţă printr-un comunicat pe Telegram în care menţionează încă un sat în afară de cele trei, în sudul Cisiordaniei, şi precizează că în zonele afectate au fost desfăşuraţi militari, pentru a permite poliţiştilor să ancheteze incidentele.

Forţele armate au fost acuzate de multe ori că nu depun suficiente eforturi pentru a-i împiedica pe coloniştii evrei să agreseze populaţia palestiniană din teritoriile ocupate.

Atacurile coloniştilor s-au intensificat de la începutul războiului din Gaza declanşat de agresiunea Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie 2023.

Partidul lui Eisenkot, Yashar, care a obţinut 48 de locuri în parlamentul Israelului, a reluat duminică tratativele cu formaţiunea Likud a premierului în exerciţiu Benjamin Netanyahu, transmite AFP. El nu dispune însă deocamdată de majoritatea absolută de 61 de deputaţi în Knesset.

Eisenkot are două opţiuni – fie apropierea de cele două partide ale arabilor israelieni reprezentate în parlament, fie un guvern de uniune naţională alături de Likud. Netanyahu insistă însă că o eventuală coaliţie ar trebui să îi continue principalele politici.

Generalul în retragere ajuns şef al opoziţiei a cerut pedepsirea severă a coloniştilor violenţi şi i-a acuzat pe miniştrii de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich, care deţin portofoliile securităţii naţionale, respectiv finanţelor în guvernul Netanyahu că sunt vinovaţi de faptul că Cisiordania a ajuns la limita anarhiei. Cei doi miniştri susţin anexarea oficială a Cisiordaniei şi sunt de partea coloniştilor.