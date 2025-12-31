Comandantul armatei ruse a anunțat ordinul dat de Putin după ce Moscova a acuzat Ucraina că i-a atacat reședința cu drone

Vladimir Putin fotografiat în uniformă militară alături de generalul Valeri Gherasimov în timpul unei vizite pe care liderul de la Kremlin a efectuat-o în apropierea frontului pe 28 decembrie 2025, FOTO: Russian Presidential Press Service / AP / Profimedia Images

Generalul rus cu cel mai înalt grad a declarat miercuri că forțele sale înaintează în nord-estul Ucrainei și că președintele Vladimir Putin a ordonat extinderea în 2026 a teritoriului pe care Moscova îl numește „zonă tampon”, au relatat miercuri agențiile de presă ruse, citate de Reuters.

Generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al forțelor armate ruse, a afirmat că Putin a dispus extinderea anul viitor a „zonei tampon” în regiunile ucrainene Sumî și Harkov, aflate în apropierea graniței cu Rusia.

Potrivit agenției ruse RIA, Gherasimov a făcut comentariul după o inspecție pe care a efectuat-o la gruparea de trupe „Nord” a forțelor de invazie.

Această grupare formată la începutul anului trecut a operat în nord-estul Ucrainei, urmărind să creeze o zonă tampon de-a lungul frontierei și să împingă înapoi forțele ucrainene din zonă pentru a permite noi înaintări.

Declarațiile lui Gherasimov vin după ce Rusia a promis luni represalii pentru ceea ce a susținut, fără a furniza dovezi, că ar fi fost o tentativă de atac asupra reședinței lui Putin, acuzație pe care Kievul a negat-o, afirmând că este menită să submineze negocierile de pace în contextul în care războiul se apropie de al patrulea an.

Nu a existat o reacție imediată din partea Ucrainei la declarația lui Gherasimov.

Ucraina spune că „zona tampon” e doar un pretext pentru înaintarea armatei ruse pe teritoriul său

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat de asemenea luni că „Rusia își va reconsidera poziția de negociere ca răspuns la atacul asupra reședinței lui Putin. El subliniat că Rusia „își rezervă dreptul de a riposta împotriva Ucrainei”.

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a fost informat de Putin în cursul unei convorbiri telefonice din aceeași zi cu privire la un astfel de atac. „Nu e bine”, a comentat liderul de la Casa Albă.

Putin a prezentat în mod repetat „zona tampon” despre care a vorbit acum cel mai important general al său drept o modalitate de a împinge forțele și armamentul ucrainean mai departe de granița Rusiei, invocând bombardamentele transfrontaliere și atacurile cu drone asupra unor regiuni precum Belgorod și Kursk.

Kievul a respins ideea zonei tampon promovate de Moscova, afirmând că Rusia o folosește pentru a justifica incursiuni mai profunde pe teritoriul ucrainean.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că planurile Moscovei privind regiunile Sumî și Harkov sunt „nebunești” și vor fi contracarate, pe măsură ce Ucraina își apără regiunile.

Putin a ordonat armatei sale să înainteze și în sudul Ucrainei

Noile comentarii ale generalului Gherasimov vin după ce acesta i-a raportat luni lui Putin că forțele ruse conduc o ofensivă pe aproape întreaga linie de contact cu armata ucraineană. Putin a ordonat armatei sale la începutul săptămânii să continue campania de cucerire a regiunii Zaporojie din sudul Ucrainei şi de eliberare a „Novorossiei”, după ce un comandant rus a declarat că forţele Moscovei se află la 15 kilometri de cel mai mare oraş al regiunii.

Generalul Mihail Teplinski, comandantul grupului militar rus „Dnepr”, i-a spus lui Putin că forţele ruse se apropie de oraşul Zaporojie, oraș care avea o populaţie de peste 700.000 de locuitori înainte de război.

Regiunea mai largă Zaporojie – din care Moscova controlează aproximativ 75% – este una dintre cele patru provincii ucrainene pe care Putin le-a revendicat ca parte a Rusiei în 2022, o mişcare denunţată de Kiev şi de multe ţări occidentale ca fiind o acaparare ilegală de teritorii.

„Unităţile (ruse) de pe linia frontului sunt situate la aproximativ 15 kilometri de periferia sudică a oraşului Zaporojie”, i-a spus Teplinski lui Putin, care a răspuns: „Înţelegem şi ştim că inamicul care se află chiar în faţa voastră îşi pregăteşte apărarea de mulţi ani şi ştim cât de dificilă este situaţia acolo. Cu toate acestea, reuşiţi să vă îndepliniţi sarcinile”.

Şeful Kremlinului a continuat spunându-i lui Teplinski că îşi doreşte însă şi mai mult. „În viitorul apropiat, este necesar să continuăm ofensiva, împreună cu grupul din est, pentru a elibera Zaporojie”, a spus Putin.