Comandantul suprem al NATO, avertisment fără menajamente pentru Rusia. Alianța, „gata să lupte, chiar în această seară”

Comandantul de top al NATO a avertizat fără menajamente Rusia, luni, că forțele lui ar distruge „absolut tot și orice” va fi implicat într-un atac dacă Moscova ar fi „suficient de nesăbuită” să lanseze un asalt asupra teritoriului Alianței, relatează Reuters, AFP și Sky News.

Prezentându-și „teoria victoriei” în cadrul unei conferințe pe tema securității de la Varșovia, generalul din cadrul Forțelor Aeriene ale SUA, Alexus Grynkewich a afirmat că NATO este o alianță defensivă, dar că va bloca, va neutraliza și va respinge orice atac îndreptat împotriva oricăruia dintre membrii săi, pentru a se asigura că asaltul se va dovedi „absolut inutil”.

Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO în Europa, a făcut aceste declarații într-un moment de tensiuni crescânde între țările europene și Rusia.

Guvernele europene au acuzat Moscova că intensifică o campanie de sabotaj, incursiuni cu drone și atacuri cibernetice împotriva lor, iar Rusia a avertizat luna trecută că va folosi arme nucleare dacă NATO va încerca să-i izoleze exclava Kaliningrad.

În discursul său de la Forumul de Securitate de la Varșovia, Grynkewich nu a menționat Rusia pe nume, dar mesajul său era clar îndreptat către Moscova. Conceptul strategic al NATO din 2022 descrie Rusia ca fiind cea mai importantă amenințare la adresa securității alianței.

„Dacă cineva este suficient de nesăbuit încât să ne atace, vom riposta”, a spus el.

„Vom opri atacul și le vom împiedica să-și atingă obiectivele, oricare ar fi acestea. Pe scurt, ne vom asigura că orice atac, îndreptat împotriva oricărui aliat, se va dovedi absolut inutil”, a adăugat generalul american.

El a insistat că nu crede că un conflict este „iminent sau inevitabil”, dar a afirmat că NATO este „gata să lupte, chiar în această seară”, în cazul unui atac.

Astfel, Grynkewich a transmis un mesaj clar către Moscova, potrivit căruia, dacă va fi necesar, acest lucru va implica o ripostă masivă, care va viza mult mai mult decât forțele aflate în zona atacată.

„În cazul în care adversarul va alege să continue atacul sau să-și angajeze rezervele, vom distruge sistemul de luptă îndreptat împotriva noastră”, a spus el.

„Aceasta include nu doar forța atacatoare în sine, ci tot ceea ce susține, menține și controlează acea forță”, a precizat Grynkewich.

„Ar trebui să ne simțim încurajați de capacitatea noastră de a produce efecte pe scară largă și de avertismentul implicit că am putea răspunde la orice mișcare a inamicului pe scara escaladării. Aceiași factori ar trebui, de asemenea, să-i facă pe adversari să se gândească de două ori atunci când văd o alianță unită, puternică și pregătită; aceștia ar trebui să-și dea seama rapid că costul militar al escaladării este prea mare”, a mai declarat comandantul suprem al forțelor NATO din Europa.

Grynkewich îndeamnă statele să condamne actele de sabotaj ale Rusiei

Generalul american afirma, pe 28 septembrie, că cea mai bună modalitate prin care țările europene pot răspunde la actele de sabotaj rusești și la alte acțiuni destabilizatoare este să declare în mod clar când Moscova este de vină și să-și consolideze sprijinul acordat Ucrainei.

Actele de sabotaj, atacurile cibernetice, observarea dronelor și alte așa-numite atacuri hibride atribuite Rusiei s-au înmulțit în ultimele luni în multe țări europene și includ atacul eșuat cu drone pe aroportul din Leipzig și un atac rusesc asupra unui tren în Ucraina, lângă granița cu Polonia, efectuat mai devreme în cursul lunii octombrie.

„Faptul că facem publică această atribuire le va arăta statelor care susțin aceste acțiuni că înțelegem ce fac, iar acest lucru le va crește costurile”, a declarat generalul lunea trecută, în fața legiuitorilor europeni, în cadrul unei comisii a Parlamentului European.

„Vor realiza că rețelele lor sunt ineficiente și că trebuie să-și modifice comportamentul, iar acest lucru, în sine, are un anumit efect descurajator”, a adăugat el.

Activitatea Rusiei în Europa vizează zdruncinarea voinței aliaților de a continua să sprijine Kievul, a acuzat Grynkewich.

Comandantul suprem a adăugat că inițiativele NATO, precum misiunea „Eastern Sentry”, lansată pe 11 septembrie și care include resurse ale aliaților precum Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, au avut deja un efect pe teren.

„Rușii au fost mult mai atenți să evite trecerea frontierei cu drone în țările baltice sau în Polonia de când am implementat misiunea «Eastern Sentry»”, a spus el.

„Teoria victoriei”

„Teoria victoriei comandantului suprem al forțelor aliate din Europa este simplă: menținerea avantajului NATO, ceea ce este în conformitate cu planurile de descurajare și apărare ale alianței și se bazează pe acestea”, a declarat săptămâna trecută colonelul Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al generalului american.

„Însă, având în vedere un mediu de securitate global instabil și complex, trebuie să creăm încă de pe acum condițiile necesare pentru a descuraja orice agresiune și, dacă este necesar, pentru a învinge în cazul unui atac”, a continuat colonelul O’Donnell, subliniind că „teoria victoriei” definește un cadru care permite tocmai acest lucru.

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), fondată după cel de-al Doilea Război Mondial, în 1949, pentru a contracara Uniunea Sovietică, care s-a desființat în 1991, își păstrează în mod tradițional cu mare discreție planurile de apărare menite să contracareze un atac rus.

Analiștii anticipau că generalul american urma să transmită acum nu doar un semnal către Moscova, ci și unul menit să-i liniștească pe membrii flancului estic – care se învecinează cu Rusia – al Alianței Nord-Atlantice, care reunește astăzi Statele Unite, Canada și 30 de țări europene.

Rutte: „Nu trebuie să fim naivi”

NATO a repetat cu insistență că este o alianță defensivă și că nu are nicio intenție de a ataca Rusia.

Responsabili occidentali afirmă că „atacurile hibride” ale Moscovei devin tot mai periculoase pe măsură ce armata rusă se împotmolește în Ucraina, unde luptă de la începutul anului 2022, și că acestea riscă să provoace pierderi umane considerabile.

NATO, al cărei rol principal este de a descuraja o invazie armată din partea Rusiei, a întâmpinat dificultăți în a găsi modalități de a gestiona aceste incidente care au loc în zona gri, sub pragul a ceea ce este considerat un act de război sau o operațiune militară – de exemplu, un incendiu provocat sau un sabotaj.

Șeful civil al NATO, secretarul general Mark Rutte, a îndemnat țările membre la sfârșitul lunii septembrie să rămână „calme, să continue ca până acum și să sprijine Ucraina”. „Nu trebuie să fim naivi (…) în ceea ce privește Rusia, dar suntem mai puternici și ei știu asta”, a adăugat el.

Însă această intensificare a activităților rusești survine într-un moment de potențială vulnerabilitate pentru Europa: Statele Unite procedează în prezent la o reevaluare a prezenței lor militare pe continent, ceea ce ar putea duce la reduceri ale efectivelor americane. Decizia urmează să fie anunțată la sfârșitul anului.

În paralel, țările europene își consolidează în grabă forțele armate, împinse de îndoiala cu privire la sprijinul Statelor Unite sub administrația lui Donald Trump.