Comentariul făcut de Tomac, după ce Ciucu i-a cerut „Nu ne luați de proști” / Păstrează misterul legat un important nume din Cabinetul propus

După ce liberalul Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, i-a reproșat premierului desemnat că a propus la ministerul Dezvoltării, la Transporturi, Energie și Agricultură persoane apropiate de PSD, dar și că a avut întâlniri informale cu social-democrații, Eugen Tomac a avut o scurtă replică, marți.

Premierul desemnat a spus că are libertatea de a-și alege echipa de miniștri propuși și a menționat că a avut în aceste zile „foarte multe întâlniri” oficiale, dar și informale cu lideri politici din toate formațiunile reprezentate în Parlamentul României.

„Sunt un om care cunoaște foarte bine mediul politic. Cunosc foarte bine sensibilitățile care există între partide. Prin urmare, nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de un lider politic, indiferent de partidul din care provine”, a spus Tomac, la Palatul Parlamentului, după ce a avut discuții cu grupul minorităților naționale.

„În calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul, pentru a învesti un guvern funcțional. România are nevoie în momentul de față de un guvern cu puteri depline”, a adăugat el, citat de Agerpres.

Atacul lui Ciucu

Ciucu i-a adresat luni seară un mesaj lui Tomac, în care edilul a menționat câteva „semne de întrebare” referitoare la propunerile premierului desemnat pentru funcțiile de conducere ale ministerelor.

„Ne-ați spus astăzi (luni, n.r.) că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL, apoi cu PSD. Eu nu cred acest lucru; adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD. De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi… Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost”, a scris primarul Capitalei, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Și v-am spus chiar astăzi ce se va întâmpla: cum PSD are bani și plătește presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL și USR. Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL și ne va pune guvernul dvs. în brațe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care ați fost desemnat să faceți guvernul. Fix scenariul Cioloș! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simț, nu vă vom ataca. Am mai văzut filmul acesta”, a mai scris Ciucu.

Ultimul „semn de întrebare” pus de primar a fost legat de numirea unui alt premier tehnocrat, în cazul în care Eugen Tomac, împreună cu executivul propus de el, nu va primi votul de învestitură în Parlament.

„Scenariul cu acel alt premier «tehnic» care va fi nominalizat în locul dvs. dacă nu veți reuși, mizându-se pe faptul că unii parlamentari nu vor alegeri anticipate de frică că nu vor mai prinde Parlamentul. Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere”, a adăugat Ciucu.

„Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admirația pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Niculescu… Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști. PSD a făcut deja această greșeală! Arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența”, a mai afirmat primarul liberal al Capitalei.

Tomac are o propunere pentru MIPE, dar încă nu o dezvăluie

Premierul desemnat a precizat marți că pentru portofoliul de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) are deja o propunere și că urmează să aibă o întâlnire în această seară cu persoana respectivă.

„Mă bucur că a acceptat, dar până nu am această întâlnire în care să stabilim exact modul în care vom colabora mai departe, nu aș vrea… ”, a afirmat Tomac.

În ce privește Ministerul de Finanțe, Tomac a explicat că analizează mai multe propuneri și că în cursul dimineții a avut întâlniri cu mai multe persoane care au „foarte multă expertiză” și credibilitate pe piețele externe.

„Sunt în grafic. Voi veni cu un cabinet de oameni bine pregătiți, pentru a face față acestor provocări prin care trece România. (…) Eu sunt încrezător în ce privește șansele reale pentru ca guvernul pe care îl voi propune să convingă Parlamentul că merită votul de încredere”, a subliniat el.

Ce a discutat Tomac cu grupul minorităților naționale

Tomac a precizat că a avut cu grupul minorităților naționale o întâlnire „foarte bună, consistentă”, cu discuții aplicate, privind programe și priorități. El a apreciat că minoritățile naționale reprezintă „o bogăție” pentru România.

Premierul desemnat a adăugat că va continua discuțiile cu reprezentanții minorităților naționale, cărora le-a promis că va reveni ori de câte ori va fi invitat.

„Îmi doresc ca programele, proiectele ce vizează păstrarea identității culturale, lingvistice, religioase ale minorităților din țara noastră să fie consistent susținute în continuare”, a spus el.

În ce privește posibilitatea unui de demers de suspendare a președintelui Nicușor Dan, luat în calcul de AUR, Tomac a subliniat importanța unor acțiuni „responsabile”, în contextul actual, „complex și plin de vulnerabilități”. El a susținut că Rusia și-ar dori ca România să se afle într-o situație instabilă.

Lista de miniștri de până acum

Premierul desemnat a prezentat luni seară, la Antena 3 CNN, câteva dintre numele miniștrilor care se vor regăsi în cabinetul pe care el îl va propune în fața Parlamentului.

Dintre cei deja stabiliți, Tomac i-a menționat pe consilierul prezidențial Sorin Costreie la Educaţie, ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, la Apărare, Luca Niculescu la Externe și sociologul Vladimir Ionaş la Ministerul Dezvoltării.

La Ministerul Agriculturii, Tomac a anunțat desemnarea profesorului universitar Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) din București.

„La Ministerul Sănătății avem mai multe opțiuni, urmează ca în cursul săptămânii să stabilesc. Nici la Ministerul de Finanțe nu am stabilit”, a precizat el.

Lista Cabinetului Tomac, spusă chiar de premierul desemnat:

Consilierul prezidențial Sorin Costreie – propunere Ministerul Educaţiei și vicepremier .

. Ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu – propunere Ministerul Apărării.

Luca Niculescu -propunere la Ministerul Afacerilor Externe .

. Sociologul Vladimir Ionaş – propunere Ministerul Dezvoltării .

. Rectorul ASE, Nicolae Istudor – propunere Ministerul Agriculturii .

. Secretar general adjunct în Ministerul Mediului, Teodor Dulceață – propunere la Ministerul Mediului.

De asemenea, conform surselor HotNews, Eugen Tomac urmează să propună și următorii miniștri: