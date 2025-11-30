Comisia de Apărare a tupeului din PSD. Cum refuză partidul să aplice propriul statut și sfidează societatea

Statutul PSD, documentul fundamental după care este organizat și condus partidul, prevede că membrii care sunt vizați de acțiuni penale trebuie să se autosuspende din partid și din funcțiile publice la începerea acțiunii penale. Cum este situația în realitate? Comisia de Apărare a Camerei Deputaților e un bun eșantion. Aici sunt trei membri cu probleme.

Un deputat râde când este prins că umblă cu o mașină de lux primită de la firma unui prieten. Un altul fuge prin întunericul holurilor Parlamentului când este întrebat despre bolidul cumpărat pe un amărât magazin sătesc. Apoi, Antifrauda l-a dat de gol că pregătise o schemă pentru a fenta bugetul de stat. O deputată este trimisă în judecată de procurori pentru că a finanțat nelegal o asociație sportivă de fotbal.

Nu sunt trei nume alese la întâmplare, acești parlamentari reprezintă PSD în Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților. Unul este chiar președintele Comisiei.

Imaginați-vă cum ar suna o știre într-o țară în care integritatea nu se negociază la ședințele de partid: președintele Comisiei de Apărare a fost prins de Antifraudă, Mihai Weber, că a folosit în scop personal o mașină de lux, cu scopul de a nu plăti taxele datorate statului.

Mercedes-ul AMG de peste 100.000 de euro, cu numere preferențiale, după numele alesului, și cu spații între litere, a fost returnat firmei de leasing, iar deputatul a fost obligat să achite toate obligațiile financiare.

Într-un alt standard al relației partid – public, probabil că alesul dispărea a doua zi din funcția deținută în fruntea importantei Comisii din Parlament. Partidul său își prezenta scuzele și arăta că a îndreptat situația.

Dar nu ne facem iluzii, știrea s-a întâmplat în România, de aceea nu există consecințe. Grav este că nici nu ne mai așteptăm să se întâmple ceva. S-a normalizat abuzul „mic”, așa este considerat probabil el, judecând atât după reacția politicienilor care îl comit, cât și după vibrația partidului.

Bântuit în continuare de scandalul Nordis, PSD se face scut în fața ilegalităților

Mihai Weber personajul garantat de PSD să conducă o Comisie de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională este protejat. De ce? Pentru că satisfacerea plăcerilor unui demnitar pare să fie un criteriu superior nevoilor societății. O să spuneți că situația se repetă și la alte partide. Ce facem atunci, le căutăm scuze tuturor?

Sorin Grindeanu poate va înțelege că pufuleții vânduți copiilor nu au miros de Mercedes dacă proprietarul magazinului își cumpără o mașină de lux. Nici berea comunală nu devine șampanie de lux, iar eugenia nu prinde gust de caviar. Sărăcia rămâne acolo și macină societatea dacă singurul scop al politicianului este propria avuție, iar plăcerea sa constă într-un BMW XM, după cum a prezentat site-ul de investigații Snoop.ro cazul unui alt deputat PSD.

Falia între cei foarte bogați și cei nevoiași, ultimii utili doar în ziua votului, a tăiat procentele partidului. Vă aduceți aminte cum ne învăța fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu, cel care dă zilnic lecții la televizor despre economie, că Mercedes nu este o mașină de lux? Că oricine și-o permite.

Se poate uita în ochii unui profesor când spune asta? Nu de alta, dar să afle și profesorii și să nu mai vină ca fraierii la școală cu tramvaiul sau metroul. Câciu era chiar revoltat că cineva s-ar putea gândi că el, ditamai ales al poporului, trebuie să vină la Parlament cu mijloacele de transport în comun.

Elementele care au topit procentele partidului

Aroganța, tupeul, nesimțirea, fiecare ilegalitate trecută cu vederea au contribuit puțin câte puțin la pierderea electoratului. Picătura cu picătură. Că nu poți mereu să rânjești și să câștigi doar tu, discrepanța se observă și rămâne pe retină. Revolta crește mocnit, dar partidul este luat prin surprindere de creșterea valului extremist.

PSD poate spera că lumea uită de Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare, cel care nu a mai venit o lună la ședințele de plen după ce a fost filmat cu Mercedes-ul în curtea din Kiseleff.

Problema nu este unică, este triplă. În Comisia de Apărare, Ordine și Siguranță Națională sunt și Răzvan Ciortea și Mirela Matichescu, ambii de la PSD și trimiși în judecată.

Ciortea este și el un munte de tupeu. Vine la Parlament cu un BMW XM care nu îi apare în declarația de avere, potrivit dezvăluirilor Snoop.ro, iar banii strânși în conturi depășesc inexplicabil veniturile familiei. Pesedistul își aduce aminte vag că a primit bani de la mama sa, dar nu poate spune exact nici când, nici suma. Până atunci trebuie să îl credem pe cuvânt.

Agenția Națională de Integritate ar fi trebuit să se autosesizeze, dar pare că jocurile politice depășesc puterea Agenției de a-și îndeplini menirea pentru care a fost înființată.

Fost subprefect al județului Cluj, Răzvan Ciortea a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu, fals și instigare.

Când este întrebat despre problemele de integritate, deputatul PSD se întoarce cu spatele. Martor la scena din 10 noiembrie, de la Parlament, a fost purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, care a preferat să tacă deși asista la un comportament jalnic.

Sfidător, Ciortea spune că jurnaliștii trebuie să fie tratați cu ceafa, că „așa e mai bine”.

Mirela Matichescu este și ea trimisă în judecată de DNA, pentru că în calitate de administrator public al județului Constanța a finanțat nelegal o asociație sportivă de fotbal. În acest caz, prejudiciul depășește 830.000 de lei.

Un statut doar pe hârtie

Justiția, prin judecători, trebuie să decidă dacă cei doi sunt vinovați sau nu. Până la magistrați, PSD ezită să-și aplice propriul Statut, care are precizări clare în cazul celor cu probleme de integritate.

Articolul 29 din Statutul PSD, documentul fundamental după care este organizat și condus partidul, prevede că atunci când „a fost pusă în mișcare acțiunea penală” orice membru PSD trebuie să se „autosuspende din partid sau din funcția deținută ori din funcțiile politice sau administrative obținute prin susținere politică”.

Weber, Ciortea, Matichescu sunt în continuare membri PSD, dar și ai Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Primul este chiar președintele Comisiei. Nici urmă de autosuspendare.

Cazul lor nu a fost nici măcar discutat de conducerea PSD. Sorin Grindeanu a promis, săptămâna trecută, că problema Weber va fi analizată la viitorul Birou Permanent Național. La ședința convocată, Sorin Grindeanu nu a considerat necesar să mai facă asta așa cum promisese.

Grindeanu, aflat la început de mandat, nu vrea să își pună în cap partidul pentru așa ceva, fapte considerate minore.

Cu deviza „ne facem plăcerile”, PSD sfidează legea, propriul Statut, societatea și bunul simț. Sorin Grindeanu trebuie să decidă dacă în mandatul său aplică politica apropierii de oameni sau politica îndepărtării de oameni. Să nu caute vinovații în altă parte, îi găsește în mașinile de lux din propria ogradă. Sau în avioanele Nordis, cu care care liderii PSD se plimbau tot în căutarea plăcerii. Ce s-ar întâmpla oare dacă, cu la fel de multă plăcere, oamenii își vor aduce aminte de toate acestea în ziua votului? Pe cine ar da vina în acest caz?



