Comisia Europeană a decis că amenzile date companiilor aeriene din cauza taxării bagajelor de mână sunt ilegale și dechise o procedură de infringement împotriva Spaniei

Comisia Europeană a declarat miercuri că amenzile impuse de Spania companiei irlandeze Ryanair și altor companii aeriene low-cost din cauza taxării bagajelor de cabină suplimentare încalcă reglementările europene, transmite miercuri agenția Reuters.

Ministerul spaniol pentru Drepturile Consumatorilor a amendat în noiembrie anul trecut Ryanair, easyJet, Norwegian – divizia low-cost a IAG -, Vueling și Volotea, cu un total de 179 de milioane de euro pentru practici precum perceperea unor taxe pentru bagajele de cabină.

Agenția Reuters notează că astfel de amenzi reprezintă o provocare la adresa modelului de afaceri al companiilor aeriene low-cost, care se bazează pe prețuri mici ale biletelor, dar taxează suplimentar pentru servicii precum transportul unui bagaj de mână mai mare – un beneficiu care, în mod tradițional, era inclus în prețul biletului.

Însă Comisia a afirmat că aceste amenzi încalcă legislația Uniunii Europene privind serviciile aeriene, care oferă companiilor „libertatea de a-și stabili propriile tarife”.

„Prin urmare, Comisia trimite o scrisoare de notificare formală Spaniei, care are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele”, se arată în comunicat.

Scrisoarea deschide o procedură de infringement care ar putea duce în cele din urmă cazul în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Spania denunță o decizie „regretabilă” și favorizarea companiilor aeriene

Pablo Bustinduy, ministrul spaniol pentru Drepturile Consumatorilor, a acuzat Comisia că se poziționează de partea companiilor aeriene, împotriva consumatorilor.

„Este regretabil că Comisia Europeană a decis să se poziționeze deschis ca avocat al apărării pentru acest mic grup de mari multinaționale care profită pe seama drepturilor consumatorilor”, a declarat el jurnaliștilor.

„Vom merge în fața tribunalului european și ne vom apăra poziția cu toată rigoarea”, a anunțat el.

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat în schimb că executivul condus de Ursula von der Leyen s-a situat de fapt de partea consumatorilor, afirmând că aceștia beneficiază astfel de „o gamă mai largă de opțiuni de preț”.

Un tribunal spaniol a ordonat în luna iunie suspendarea temporară a amenzilor, până la clarificarea situației.

Hotărârea judecătorească le-a permis companiilor aeriene să-și mențină politica de tarifare până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

