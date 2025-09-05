Comisia Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive”, în pofida amenințărilor lui Trump pentru țările care nedreptățesc giganții tech din SUA

Comisia Europeană a anunţat vineri că a amendat gigantul web Google cu 2,95 miliarde de euro (3,45 de miliarde de dolari), pentru încălcarea normelor UE în materie de concurenţă, din cauza tehnologiilor sale publicitare („adtech”), informează AFP şi Reuters, conform News.ro.

CE consideră că „Google a acţionat în favoarea propriilor servicii de tehnologie pentru afişarea reclamelor online, în detrimentul furnizorilor concurenţi de servicii de tehnologie publicitară, al agenţilor de publicitate şi al editorilor online”.

În decizia sa, Comisia Europeană ordonă companiei să pună capăt acestor practici de auto-preferenţialitate şi să „ia măsuri pentru a pune capăt conflictelor de interese inerente lanţului de aprovizionare adtech”.

Google are acum la dispoziţie 60 de zile pentru a informa Bruxelles-ul cu privire la intenţiile sale.

Este a patra sancţiune pe care o primeşte Google în lupta sa de zece ani cu autorităţile de reglementare a concurenţei din UE.

Măsura luată de Comisia Europeană a fost declanşată de o plângere din partea Consiliului European al Editorilor şi vine în contextul ameninţării preşedintelui american Donald Trump de a lua măsuri de retorsiune împotriva Uniunii Europene pentru orice acţiune împotriva marilor companii tehnologice.

Autoritatea UE de concurenţă intenţiona iniţial să aplice amenda luni, dar opoziţia şefului UE pentru comerţ, Maros Sefcovic, din cauza preocupărilor legate de impactul tarifelor americane asupra maşinilor europene, a întârziat planul şefei antitrust din UE, spaniola Teresa Ribera.

Comisia şi-a reiterat opinia preliminară potrivit căreia Google ar trebui să renunţe la o parte din serviciile sale, dar a declarat că doreşte mai întâi să audieze şi să evalueze eforturile de conformare ale companiei. „Google trebuie să prezinte acum o soluţie serioasă pentru a remedia conflictele de interese, iar dacă nu o va face, nu vom ezita să impunem măsuri corective severe”, a declarat Ribera într-un comunicat.

„Pieţele digitale există pentru a servi oamenii şi trebuie să se bazeze pe încredere şi echitate. Iar când pieţele eşuează, instituţiile publice trebuie să acţioneze pentru a împiedica actorii dominanţi să abuzeze de puterea lor”, afirmă ea.

Google anunță că va contesta amenda „nejustificată” impusă de UE

Google a criticat decizia UE şi a declarat că o va contesta în instanţă.

„Decizia Comisiei Europene cu privire la serviciile noastre de tehnologie publicitară este greşită şi vom face apel. Aceasta impune o amendă nejustificată şi impune modificări care vor afecta mii de întreprinderi europene, îngreunându-le posibilitatea de a genera venituri”, a declarat Lee-Anne Mulholland, vicepreşedinte şi director global pentru afaceri de reglementare.

„Nu există nimic anticoncurenţial în furnizarea de servicii pentru cumpărătorii şi vânzătorii de publicitate, iar alternativele la serviciile noastre sunt mai numeroase ca niciodată”, a declarat reprezentanta Google.

Cea mai recentă amendă se compară cu amenda record de 4,3 miliarde de euro aplicată Google în 2018, urmată de cea de 2,42 miliarde de euro în 2017 şi de 1,49 miliarde de euro în 2019.

Reuters a relatat săptămâna trecută că amenda va fi modestă, marcând o schimbare în abordarea lui Ribera faţă de amenzile mari şi descurajante aplicate de predecesorul său.

Donald Trump promite măsuri dure împotriva țărilor care nedreptățesc giganții tech din SUA

Administrația Trump a lansat atacuri repetate asupra Legii serviciilor digitale a UE (DSA), care reglementează platformele sociale, scriu Politico și Financial Times.

Președintele Donald Trump a amenințat că va impune taxe vamale suplimentare și controale asupra exporturilor țărilor ale căror taxe, reguli sau legi privind companiile din domeniul tehnologiei „discriminează” Statele Unite.

„Avertizez toate țările cu taxe, legislație, reguli sau reglementări digitale că, dacă aceste acțiuni discriminatorii nu vor fi eliminate, eu, în calitate de președinte al Statelor Unite, voi impune taxe suplimentare substanțiale asupra exporturilor respectivei țări către SUA și voi institui restricții la exportul tehnologiei și cipurilor noastre foarte protejate”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social.

Administrația Trump a lansat atacuri repetate asupra Legii serviciilor digitale a UE (DSA), care reglementează platformele sociale, numind-o „orwelliană” și acuzând Bruxellesul de cenzură, scrie Politico.

Guvernul SUA susține, de asemenea, că anumite aspecte ale DSA ar impune costuri companiilor naționale.