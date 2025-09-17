Comisia Europeană propune sancțiuni împotriva Israelului pentru războiul din Gaza. Ținte: comerțul și doi miniștri extremiști din guvernul Netanyahu

Taxele și sancțiunile propuse marchează cea mai gravă ruptură în relațiile dintre UE și Israel din ultimele decenii și reduc semnificativ un acord de liber schimb de anvergură încheiat în anul 2000, scriu Reuters și Politico.

Reprezentanta diplomației UE Kaja Kallas a dezvăluit miercuri planurile de a reduce relațiile comerciale cu Israelul și de a sancționa înalți oficiali ai guvernului în urma constatărilor privind încălcarea drepturilor omului în Gaza, o schimbare majoră în abordarea europeană.

Măsurile planificate de Comisia Europeană, care trebuie încă aprobate de țările membre, vizează impunerea de taxe vamale pe unele mărfuri importate din Israel în valoare de aproximativ 5,8 miliarde de euro, precum și sancționarea a doi membri ai guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu, cunoscuți pentru poziția lor intransigentă: ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, și ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich.

Israelul a reacționat furios la propuneri, ministrul de externe Gideon Sa’ar acuzând-o pe președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, că încurajează grupurile teroriste.

„Este profund tulburător faptul că, prin promovarea unei astfel de propuneri, încurajați în practică o organizație teroristă responsabilă de comiterea unor crime atroce și care continuă să le comită”, a scris el într-o scrisoare obținută de Politico.

Ca parte a pachetului anunțat miercuri, UE dorește de asemenea să suspende aproximativ 20 de milioane de euro din sprijinul direct acordat diverselor proiecte israeliene, potrivit unor înalți oficiali ai UE.

„Vreau să fiu foarte clară. Scopul nu este de a pedepsi Israelul. Scopul este de a îmbunătăți situația umanitară din Gaza”, a declarat Kallas în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

Von der Leyen intenționează să impună măsuri împotriva Israelului după luni de presiuni din partea unor lideri ai UE, grupuri politice și chiar angajați ai instituțiilor europene care au semnat scrisori deschise în care o îndemnau să sancționeze Israelul pentru războiul din Gaza.

Taxele și sancțiunile propuse, pe care von der Leyen le-a semnalat pentru prima dată într-un discurs adresat Parlamentului European săptămâna trecută, marchează cea mai gravă ruptură în relațiile dintre UE și Israel din ultimele decenii și reduc semnificativ un acord de liber schimb de anvergură încheiat în anul 2000.

Chiar și așa, dacă vor fi adoptate, măsurile propuse ar fi mai degrabă simbolice decât devastatoare din punct de vedere economic pentru Israel, vizând doar 37% din totalul exporturilor către blocul comunitar și lăsând neafectate comerțul cu servicii și tranzacțiile financiare.

UE este principalul partener comercial al Israelului.