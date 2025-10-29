Comisia parlamentară pentru petiţii și cercetarea abuzurilor, condusă de AUR, anunță că verifică legalitatea blocării sau suspendării conturilor de pe rețelele sociale, inclusiv TikTok

Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor, Laura Gherasim (AUR), anunţă miercuri că a fost iniţiat un proces de verificare a legalităţii blocării, suspendării sau ştergerii conturilor de utilizatori pe platformele digitale, inclusiv TikTok. Demersul, spune ea, are la bază reclamaţii ale cetăţenilor şi urmăreşte „protejarea libertăţii de exprimare şi a dreptului la informare”.

„Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii informează publicul că, în baza petiţiilor primite de la cetăţeni, a iniţiat un proces de verificare şi analiză a situaţiilor privind legalitatea în ceea ce priveşte blocarea, suspendarea sau ştergerea conturilor de utilizatori pe platformele digitale, inclusiv TikTok, în România”, se arată într-un comunicat de presă transmis de preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, deputatul Laura Gherasim (AUR), citează News.ro.

Potrivit documentului, acest demers se întemeiază pe respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor de a-şi exprima opiniile şi ideile şi de a avea acces la informaţii de interes public, principii consacrate de Constituţia României (art. 30 şi 31), precum şi de cadrul juridic european, inclusiv Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Carta Drepturilor Fundamentale a UE.

„Protejarea acestor drepturi este esenţială pentru funcţionarea democratică a societăţii şi implică responsabilitatea autorităţilor de a asigura transparenţa deciziilor şi corectitudinea comunicării publice”, se mai arată în comunicat.

Comisia solicită sprijinul avocaţilor şi al specialiştilor în drept digital şi protecţia datelor, în vederea:

Analizării modului în care autorităţile sau alte entităţi din România transmit şi justifică solicitările de blocare, suspendare sau ştergere a conturilor către platformele digitale, precum şi a temeiului juridic invocat; Verificării respectării procedurilor şi garanţiilor legale prevăzute de legislaţia naţională şi Regulamentul (UE) 2022/2065 privind Serviciile Digitale (DSA) şi Codul de conduită privind dezinformarea; Formulării de recomandări de bune practici administrative şi propuneri legislative menite să asigure transparenţa proceselor de moderare a conţinutului, protejarea drepturilor utilizatorilor şi responsabilizarea autorităţilor şi platformelor digitale faţă de cetăţeni; Audierii instituţiilor abilitate pentru clarificarea competenţelor, procedurilor şi responsabilităţilor în materie, precum şi a modului de comunicare a deciziilor către platformele digitale.

„Comisia subliniază că acest demers are caracter strict instituţional, se bazează pe sesizările cetăţenilor şi urmăreşte asigurarea respectării legalităţii, protejarea libertăţii de exprimare şi a dreptului la informare, precum şi responsabilitatea publică a platformelor şi autorităţilor implicate”, se mai arat în comunicat.

Oficialii Comisiei parlamentare anunţă în final că vor continua să monitorizeze evoluţia acestor situaţii, să audieze instituţiile competente, să solicite date oficiale şi să informeze publicul în mod transparent asupra concluziilor şi măsurilor dispuse.