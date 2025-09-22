Compania care lucrează la cel mai mare avion din lume vrea să-l vândă Pentagonului și spune că va putea transporta patru F-35 americane

Reprezentare grafică a Windrunner, care va fi cel mai mare avion din lume. Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Compania americană care construiește cel mai mare avion din lume, conceput inițial pentru transportarea palelor uriașe ale turbinelor eoliene, dorește acum ca aparatul său să transporte elicoptere Chinook și avioane de luptă pentru armata SUA, relatează Business Insider.

Producătorul său, compania Radia din statul american Colorado, avionul numit „Windrunner” este menit să ofere de 12 ori spațiul de încărcare al Boeing C-17 Globemaster III, principala aeronavă grea de transport folosită de forțele armate americane.

Compania a declarat într-un comunicat de presă publicat la finele săptămânii trecute că propune produsul ca un „avion cargo ultra-mare” pentru transportul platformelor de arme și al vehiculelor. Inițial, Windrunner a fost prezentat ca o soluție pentru transporta pale de turbină eoliană cu lungimi de până la 100,6 metri.

Cu o anvergură a aripilor de 79,6 metri și o lungime de 108,5 metri, Windrunner ar urma să transporte încărcături de până la 104,9 metri lungime, 10 metri lățime și aproape 9,1 metri înălțime.

Concept al avionului Windrunner, generat pe calculator: FOTO: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Cel mai mare avion din lume a fost distrus în războiul din Ucraina

Acest lucru ar face avionul Radia mai mare decât Antonov An-225 „Mriya”, singurul avion cargo gigantic al Uniunii Sovietice, dotat cu șase motoare. An-225 deținea recordul de cel mai mare avion din lume, dar a fost distrus în timpul războiului din Ucraina, în aprilie 2022.

Radia estimează greutatea maximă a încărcăturii Windrunner la aproximativ 72,5 tone, mai mică decât cele 77,5 tone ale C-17, deși acesta din urmă a fost mai mic ca dimensiuni.

Compania a subliniat însă în comunicat că încearcă să rezolve problema volumului de încărcare pentru armată.

„Capabilitățile militare moderne ajung adesea să rămână fără spațiu înainte să rămână fără capacitate de ridicare”, a scris Radia.

Antonov An-225 Mriya, Foto: Volodymyr Tarasov / Avalon / Profimedia

Windrunner spune că avionul la care lucrează va putea transporta patru avioane F-35

Dimensiunea Windrunner ar permite transportul a până la patru avioane de luptă, precum F-16 Fighting Falcon sau F-35C Lightning II.

Alternativ, avionul ar putea transporta șase elicoptere CH-47 Chinook fără a fi nevoie de demontarea acestora, fiecare având o lungime de 29,9 metri. În prezent, aceste elicoptere, cu o înălțime de 5,5 metri, trebuie să aibă rotoarele demontate pentru a putea fi transportate pe calea aerului, altfel ar fi prea înalte pentru a încăpea în avioanele C-5 Super Galaxy și C-17 ale armatei americane.

La încărcătura maximă, Windrunner este proiectat să aibă o rază de acțiune de 1.930 km, puțin sub raza de 2.175 km a F-35C. Prin comparație, C-17 are o rază de acțiune de aproximativ 4.440 km la încărcare maximă.

Radia dorește, de asemenea, ca Windrunner să poată decola și ateriza pe piste nepavate de cel puțin 1.830 metri, în timp ce marile avioane militare de transport de astăzi au nevoie, de regulă, de circa 2.440 metri pentru a decola în siguranță cu încărcătură maximă.

Un avion de vânătoare F35 al Italei aterizând pe nava HMS Prince of Wales. Forțele navale italiene și cele britanice, exercițiu comun pe 7 mai 2025, FOTO: SWNS / Profimedia

Radia încă strânge fonduri pentru proiectul uriaș

Compania a prezentat însă până acum doar imagini generate pe calculator cu avionul și nu este clar dacă a construit vreun prototip. Echipa de comunicare a Radia nu a răspuns solicitării de comentarii trimise de Business Insider în afara orelor de program.

Cu toate acestea, în mai, Radia a anunțat un parteneriat de cercetare cu Comandamentul pentru Transport al Pentagonului, semn că Departamentul Apărării studiază mai atent avionul pentru a determina dacă ar putea fi fezabil pentru armată.

Fondatorul și directorul general al Radia, Mark Lundstrom, a declarat pentru site-ul BreakingDefense că firma dorește ca Windrunner să înceapă „operațiunile inițiale” până în 2030 și că, pentru a facilita certificarea, intenționează să îl construiască folosind componente de avion deja existente și gata de instalare.

Responsabilul pe segmentul de apărare al companiei, Kenneth Bibb, este un general-maior în retragere al Forțelor Aeriene ale SUA, care a condus Comandamentul pentru Mobilitate Aeriană între 2020 și 2022 – forța aeriană de transport responsabilă de evacuarea trupelor americane din Afganistan în 2021.

Startup-ul a strâns până acum 130 de milioane de dolari, potrivit firmei de analiză a pieței private PitchBook.