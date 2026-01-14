Compania care oferă servicii pentru 20% din internetul global amenință Italia că îi va tăia accesul: „Aceasta este o luptă importantă și o vom câștiga”

Directorul general al Cloudflare a amenințat că va retrage serviciile oferite de companie în Italia după ce autoritatea italiană de reglementare în comunicații i-a aplicat o amendă echivalentă cu 1% la sută din veniturile sale anuale, pentru încălcarea reglementărilor anti-piraterie, relatează The Register.

Cloudflare, un nume puțin cunoscut publicului larg până în noiembrie anul trecut, când o pană majoră a serviciilor sale a afectat numeroase platforme și site-uri din jurul lumii, a intrat acum în conflict cu Italia din cauza așa-zisului „Scut Anti-Piraterie” al țării.

În esență, este vorba de o lege din Italia a cărei aplicare cade în sarcina autorității de reglementare în telecomunicații, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Deținătorii de drepturi de autor pot depune o cerere de blocare la AGCOM. Dacă autoritatea aprobă cererea, utilizează un sistem automatizat pentru a informa furnizorii de internet (ISP) și alți actori că trebuie să blocheze accesul la anumite adrese IP și să nu furnizeze servicii DNS pentru domenii suspectate că facilitează pirateria.

Cei mai vocali susținători ai „Scutului Anti-Piraterie” sunt ligile italiene de fotbal Serie A și Serie B, care doresc să oprească transmisiunile piratate ale meciurilor pe care le organizează, pentru a-și proteja veniturile. Și alți deținători italieni de drepturi de autor sprijină această reglementare.

La 8 ianuarie, AGCOM a anunțat că a cerut Cloudflare, ale cărei servicii sunt folosite de 20% din internetul global, să blocheze anumite site-uri și că firma din Silicon Valley nu s-a conformat ordinelor sale. Drept urmare, autoritatea a decis să amendeze Cloudflare cu 1% din veniturile sale anuale, puțin peste 14 milioane de euro. Suma depășește de peste două ori veniturile companiei obținute din Italia.

CEO-ul Cloudflare acuză Italia că vrea să cenzureze internetul

Într-un mesaj vehement publicat pe rețeaua de socializare „X”, directorul general al Cloudflare Matthew Prince a descris AGCOM drept „un organism cvasi-judiciar” care administrează „un mecanism de cenzurare a internetului” în numele „unei cabale obscure de elite media europene”.

„Fără supraveghere judiciară. Fără respectarea procedurilor legale. Fără drept de apel. Fără transparență”, a scris Prince. „Ni s-a cerut nu doar să eliminăm clienți, ci și să cenzurăm rezolvatorul nostru DNS 1.1.1.1, ceea ce risca să lase fără acces orice site de pe internet. Și ni s-a cerut să nu cenzurăm conținutul doar în Italia, ci la nivel global. Cu alte cuvinte, Italia insistă ca o cabală media europeană, obscură, să poată dicta ce este și ce nu este permis online”.

Site-ul tech The Register notează că afirmațiile lui Prince nu sunt în totalitate motivate de interes propriu, deoarece mulți au subliniat că infrastructura partajată face posibil ca actori rău intenționați și operatori care respectă legea să folosească aceeași adresă IP și același DNS. O adresă IP poate corespunde mai multor nume de domenii complet, ceea ce înseamnă că o adresă ca „piratefootball.bigcompany.com” poate avea aceeași adresă IP ca „employeeportal.bigcompany.com”. Blocarea unei singure adrese IP poate duce, așadar, la dispariția efectivă de pe internet a multor alte site-uri perfect legitime.

Cloudflare a subliniat în repetate rânduri că blocările la nivel de IP pot afecta utilizatori individuali complet nevinovați. Cercetători independenți au ajuns la concluzii similare și au arătat că „Scutul Anti-Piraterie” al Italiei poate fi ocolit cu ajutorul unui serviciu VPN.

În mesajul său, Prince a calificat „Scutul Anti-Piraterie” drept „contrar valorilor democratice” și a promis că va contesta amenda. El a spus apoi că Cloudflare ar putea răspunde la amendă prin următoarele măsuri:

încetarea serviciilor de securitate cibernetică oferite pro bono, în valoare de milioane de dolari, pentru viitoarele Jocuri Olimpice Milano-Cortina;

încetarea serviciilor gratuite de securitate cibernetică ale Cloudflare pentru toți utilizatorii din Italia;

retragerea tuturor serverelor din orașele italiene;

și anularea tuturor planurilor de a deschide un birou Cloudflare în Italia sau de a face investiții în această țară.

Jocurile Olimpice de iarnă încep pe 6 februarie, astfel că o eventuală retragere a Cloudflare ar fi extrem de incomodă pentru echipa tehnică a evenimentului – lucru pe care Prince l-a menționat explicit în mesajul său, afirmând că va informa Comitetul Olimpic Internațional cu privire la „riscul pentru Jocurile Olimpice”.

Problemele de la Cloudflare au făcut numele unei companii puțin cunoscute să facă înconjorul presei mondiale în noiembrie 2025, FOTO: Mykola Tys / Zuma Press / Profimedia Images

Prince spune că i se va plânge lui Donald Trump

Directorul general al Cloudflare a mai spus că va aduce acest incident în atenția administrației Trump.

„Deși sunt lucruri pe care le-aș gestiona diferit față de actuala administrație americană, apreciez faptul că @JDVance [vicepreședintele JD Vance] își asumă un rol de lider în recunoașterea faptului că acest tip de reglementare reprezintă o problemă fundamentală de concurență neloială în comerț și, totodată, amenință valorile democratice. Și, în acest caz, @ElonMusk are dreptate: #FreeSpeech este esențială și se află sub atac din partea unei cabale de decidenți europeni deconectați de realitate și profund tulburați”.

Prince și-a încheiat mesajul spunând că este de acord că Italia are dreptul de a reglementa în interiorul propriilor granițe, dar că trebuie să o facă respectând procedurile legale și impunând cerințe care să nu oblige Cloudflare și alte companii să blocheze conținut pentru utilizatori din afara granițelor naționale.

„ACEASTA ESTE O LUPTĂ IMPORTANTĂ ȘI O VOM CÂȘTIGA!!!”, a notat el folosind majuscule, pentru a-și încheia mesajul.

Reacție din Italia la amenințările Cloudflare

Unul dintre răspunsurile la postarea lui Prince a venit din partea senatorului italian Claudio Borghi, care a subliniat că AGCOM este un organism de reglementare independent, astfel încât amenda nu este o chestiune de politică guvernamentală, dar a precizat că partidul său „va face tot posibilul să verifice dacă a existat vreo neînțelegere privind rolul Cloudflare”.

„Vă pot asigura că acest caz va fi analizat temeinic, cu deplină corectitudine”, a scris senatorul, un membru al partidului Lega condus de Matteo Salvini.

Prince a răspuns că Cloudflare este „dispusă să se angajeze într-un dialog pentru a rezolva aceste probleme”.

„Nu ne dorim piraterie pe platforma noastră: ne blochează infrastructura și ne costă bani”, a adăugat directorul general. „Colaborăm cu deținători de drepturi de autor din întreaga lume pentru a o combate. Din păcate, autoritățile italiene nu au fost dispuse să dialogheze”, a mai spus Matthew Price.