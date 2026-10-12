Compania numită după o sabie celebră vrea să rezolve o problemă a armatei SUA

Compania americană de apărare Anduril Industriei a prezentat luni o familie de rachete interceptoare sol-aer, configurabile și scalabile, concepute pentru a face față unei game variate de amenințări aeriene, transmite Reuters.

Prezentarea familiei de rachete pe care compania a numit-o „Steelfin” vine în contextul în care Statele Unite încearcă să-și consolideze stocurile de armament militare epuizate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Arhitectura „Steelfin”, formată din două trepte, include un propulsor în prima treaptă, destinat asigurării razei de acțiune, performanței și diferitelor configurații de lansare.

Interceptorul terminal este în a doua treaptă, care utilizează sisteme avionice și comenzi de zbor comune tuturor variantelor de rachete din familie.

Anduril Unveils Steelfin Family Of Modular Surface-To-Air Missiles Anduril aims to produce Steelfin interceptors at scale by leveraging common components that can be configured for different threats. https://t.co/V5ctPevFca — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 12, 2026

Compania de armament și-a luat numele din scrierile lui Tolkien

Anduril, companie care a cunoscut o ascensiune vertiginoasă după ce a fost înființată cu mai puțin de un deceniu în urmă, susține într-un comunicat că arhitectura comună a sistemului „Steelfin” permite producerea interceptoarelor pe aceeași linie de fabricație, facilitând creșterea producției pentru orice variantă.

Compania este numită după celebra sabie „Narsil” / „Andúril” din scrierile autorului britanic J.R.R. Tolkien, văzută și în filmele „Stăpânul inelelor” ca arma dăruită lui Aragorn de către elfi în chiar primul lungmetraj.

Lansată în 2017 de mai mulți antreprenori americani din domeniul tech, Anduril a devenit cunoscută în ultimii ani datorită numeroaselor contracte pe care le-a câștigat din partea Pentagonului și a altor ramuri ale guvernului federal american.

Recent, ea și-a extins producția și în alte țări.

Anduril afirmă că va produce mii de rachete „Steelfin” în fiecare an

Contractorul din domeniul apărării a declarat că, pe termen scurt, intenționează să producă anual câteva mii de unități din diferitele variante „Steelfin”.

Această inițiativă are loc în contextul unui efort mai amplu al Statelor Unite și al aliaților săi de a extinde producția de armament, în condițiile în care cererea tot mai mare pentru sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă pune sub presiune stocurile de armament ale SUA.

Compania Lockheed Martin a prezentat la rândul ei vinerea trecută un nou interceptor de rachete, denumit PAC-3 Edge.

Lockheed Martin afirmă că acesta a fost conceput pentru a asigura apărarea împotriva amenințărilor reprezentate de rachetele hipersonice și de rachetele avansate.

Anduril va începe anul viitor testele de zbor pentru variantele Steelfin. Compania a finalizat deja testele balistice folosind vehicule aeriene reprezentative pentru sistemul respectiv.