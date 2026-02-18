Companiile aeriene din Canada își reduc treptat cursele către SUA

Canadienii renunță tot mai mult la călătoriile în Statelor Unite, iar companiile aeriene din vecina nordică a SUA sunt atente la acest fenomen, relatează Business Insider.

Compania Air Transat, cu sediul la Montreal, nu va mai zbura către Statele Unitevara aceasta, ultimul său zbor peste graniță urmând să aibă loc la începutul lunii iunie.

În martie anul trecut, opera nouă rute către și dinspre SUA, însă acest număr a scăzut la trei la începutul lui 2026. În prezent, Air Transat operează zboruri de la Montreal către Orlando și Fort Lauderdale, și din Quebec City către Fort Lauderdale.

Air Transat, care se concentrează pe călătorii de vacanță, iar anul trecut a fost desemnată de Skytrax pentru al treilea anul consecutiv drept cea mai bună companie aeriană din lume specializată pe călătorii în scopuri de agrement.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru Business Insider că prezența sa în SUA „rămâne foarte marginală în prezent”, doar două dintre cele 67 de destinații ale sale fiind în SUA.

„Această ajustare face parte dintr-o gestionare proactivă a capacității noastre, întrucât ne concentrăm eforturile pe piețele unde Air Transat este cel mai bine poziționată și care ne permit să optimizăm alocarea resurselor”, a spus acesta. Purtătorul de cuvânt a adăugat că programul pentru sezonul de iarnă „va fi stabilit la o dată ulterioară”.

Una dintre cele mai mari companii aeriene din Canada își reduce la rândul ei cursele către SUA

WestJet, a doua cea mai mare companie aeriană din Canada, reduce la rândul său zborurile peste graniță pentru această vară. Compania suspendă 16 rute, inclusiv legături importante între mari orașe, precum Boston-Vancouver și Los Angeles-Toronto.

Compania a redus „zborurile transfrontaliere pe întregul an cu aproape 10%”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Business Insider. „Am observat o scădere notabilă a cererii pentru călătoriile transfrontaliere pe parcursul lui 2025”, a spus acesta.

„În consecință, WestJet și-a redistribuit flota prin creșterea capacității pe rutele pe care canadienii doresc să călătorească”, a mai precizat reprezentantul companiei aeriene.

Cererea de călătorii din partea canadienilor a scăzut de când președintele Donald Trump a preluat al doilea său mandat de președinte la începutul anului trecut.

Luna trecută, capacitatea zborurilor din Canada către SUA era mai mică cu 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor furnizate de Cirium, o companie de analiză în domeniul aviației.

„Efectul Trump” în călătoriile canadienilor către SUA?

Rezidenții canadieni au efectuat 1,6 milioane de călătorii dus-întors din SUA luna trecută, în scădere cu 24,3% față de anul precedent, potrivit Statistics Canada.

Tensiunile s-au amplificat după ce SUA au impus o taxă vamală suplimentară de 25% asupra importurilor din Canada și Mexic în luna martie a anului trecut.

Chiar dacă nu a vizat și produsele acoperite de acordul comercial SUA-Canada-Mexic, măsura a declanșat o mișcare „Buy Canadian” („Cumpără produse canadiene”) și l-a ajutat pe liberalul Mark Carney să câștige alegerile parlamentare organizate de Canada anul trecut, după ce sondajele de opinie i-au indicat luni de zile învingători pe conservatori.

Trump s-a referit de asemenea la Canada drept „al 51-lea stat” al SUA, la premierul său drept „guvernator”, și, după negocierile comerciale purtate de Ottawa și Beijing mai devreme în cursul acestui an, el a amenințat cu o taxă vamală de 100% asupra bunurilor canadiene, precum și cu blocarea deschiderii unui pod major între Detroit și Ontario.