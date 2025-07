Componentă chineză descoperită în dronele cu care Rusia a atacat Kievul / „Ce ironie”. Inclusiv un consulat al Chinei a fost lovit

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a declarat că, în urma atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, a fost descoperită o componentă chineză într-o dronă de atac doborâtă la Kiev, în timp ce o dronă lansată de forțele ruse a lovit clădirea consulatului Chinei din Odesa, relatează agențiile de presă ucrainene, citate de Agerpres.

„Ce ironie. În urma atacului aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei din această noapte, într-o dronă de atac ruso-iraniană „Shahed-136”/„Geran-2” doborâtă la Kiev s-a găsit o componentă fabricată în China și livrată recent”, afirmă ministrul ucrainean într-un mesaj postat pe platforma X.

În aceeași noapte, sediul Consulatului General al Chinei din Odesa a suferit pagube minore ca urmare a atacurilor rusești asupra orașului, adaugă el.

„Nu există o metaforă mai bună pentru modul în care Putin continuă să intensifice războiul și teroarea, implicând și alte părți, inclusiv trupe nord-coreene, arme iraniene și unii producători chinezi”, afirmă șeful diplomației ucrainene.

What an irony. Following tonight's massive Russian air attack on Ukraine, we discovered in Kyiv a component of a Russian-Iranian "Shahed-136"/"Geran-2" combat drone, which was made in China and supplied just recently.



