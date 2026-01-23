Conflictul Băluță-Ciucu, un nou episod. Replica primarului PSD, care a început atacul, însoțită de o fotografie cu Pinocchio

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei | Inquam Photos / George Călin

La câteva ore după ce Ciprian Ciucu a spus că Daniel Băluță „este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului”, primarul Sectorului 4 i-a transmis că „și-a făcut un gest reflex din a da vina pe oricine altcineva, numai pe incapacitatea sa administrativă NU”.

Daniel Băluță, primarul PSD din Sectorul 4, i-a răspuns lui Ciprian Ciucu, după ce primarul Capitalei l-a acuzat că „se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare, de multe ori pentru proiecte scumpe și inventate”.

„Îi transmit domnului Primar General că prefer să termin o competiție pe ultimul loc, decât să nu le spun oamenilor ADEVĂRUL, așa cum face domnia sa, din postura de câștigător”, scrie Daniel Băluță la începutul postării de pe Facebook. El face referire la rezultatele obținute de el la alegerile pentru Primăria Capitalei, când a terminat pe locul 3, fiind întrecut și de Anca Alexandrescu.

Atașată postării este o fotografie cu Pinocchio căruia i-a crescut nasul.

Daniel Băluță spune că Ciprian Ciucu „și-a făcut un gest reflex din a da vina pe oricine altcineva, numai pe incapacitatea sa administrativă NU” și că „era de așteptat” să dea vina pe greaua moștenire și „să acuze PSD de toate problemele posibile”.

La acuzațiile primarului general privind proiectele scumpe și inventate, edilul Sectorului 4 răspunde recomandându-i „să încerce să le implementeze și să și le treacă în propriul portofoliu, de unde rezultatele lipsesc”.

Băluță amintește din nou de „lamentările”, „reacțiile asociate «cultului personalității » ” și „lacrimile” primarului general.

„Țin să precizez că prin conductele sistemului de termoficare din Capitală circulă agent termic, nu politică sau lacrimile Primarului General”, scrie la finalul postării lui Băluță.

De unde a pornit conflictul

Joi seara, într-o intervenție la Euronews România, primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu a declarat că din cauza lipsei de bani de la Primăria Capitalei ia în calcul „reforme structurale, unele grele”, cum ar fi comasarea sau desființarea unor instituții din subordinea primăriei și scumpirea biletelor STB.

Vineri dimineață, printr-un comunicat de presă, Daniel Băluță, a lansat un nou atac la adresa lui și l-a „somat” „să nu se mai plângă la nesfârșit” și să vină cu soluții concrete.

Primarul PSD din Sectorul 4 a transmis că condamnă „cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune de care primarul general dă dovadă pe zi ce trece” și a susținut că scumpirea biletelor pentru transportul în comun și comasarea sau desființarea unor instituții „sunt măsuri care trădează disperare, lipsă de soluții și o mare nedreptate la adresa oamenilor”.

În replică, Ciprian Ciucu a spus, tot pe Facebook că „populismul lui Daniel Băluță era de așteptat, nu imediat, dar era complet previzibil” și îl acuză pe primarul PSD că „este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului”.