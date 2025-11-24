„Confuzie, rivalitate și incompetență în administrația Trump”. Cum a explodat planul de pace al SUA pentru Ucraina, înainte de a fi modificat la Geneva împreună cu Kievul

Negocierile SUA-Ucraina de la Geneva au dus la modificarea unui proiect de acord de pace favorabil Rusiei și par să fi salvat pentru moment relațiile Kievului cu administrația Trump. Dar semnalele contradictorii și propunerile schimbătoare ale Washingtonului în privința războiului din Ucraina neliniștesc Kievul și pe aliații săi, în contextul în care negocierile se apropie de o fază critică, scriu Financial Times și The Economist.

La finalul discuțiilor de la Geneva cu oficialii ucraineni, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, s-a arătat optimist cu privire la șansele unui acord de pace care să încheie războiul sângeros ce face ravagii de aproape patru ani la marginea Europei.

„Punctele care rămân deschise nu sunt insurmontabile. Sincer, cred că vom ajunge acolo”, a declarat Rubio, exprimându-și în același timp precauția și avertizând că Rusia mai trebuie să aprobe orice proiect de acord agreat de Washington și Kiev.

Comentariile lui Rubio au încheiat cinci zile nebune în care Donald Trump a pus presiune pe Ucraina și pe președintele Volodimir Zelenski, pentru a accepta noul plan de pace asumat de Washington – care a provocat surpriză și anxietate la Kiev și în capitalele europene.

Presiunea puternică asupra Kievului, inclusiv ultimatumul impus de Trump, ca Ucraina să accepte un acord până joi, a marcat o nouă întorsătură în saga diplomatică pe tema războiului, care a inclus deja numeroase schimbări de poziție ale președintelui SUA.

De altfel, în doar două zile, Trump a atacat Ucraina pentru că este nerecunoscătoare pentru eforturile SUA, apoi a salutat imediat progresele făcute în negocieri, sugerând chiar că este optimist: „S-ar putea să se întâmple ceva bun”.

Au existat discuții despre posibilitatea ca Trump să-l primească pe Zelenski la Washington în această săptămână pentru a consolida acordul.

Însă unii membri ai cercului președintelui ucrainean i-au recomandat acestuia să rămână la Kiev, pentru a nu risca o nouă confruntare cu Trump care ar putea compromite progresele înregistrate în weekend, scrie Financial Times.

„O afacere foarte bună pentru Rusia”

Rămân încă valabile semnele de întrebare ale observatorilor privind paternitatea planului în 28 de puncte, scurs în presă de partea rusă, potrivit unora.

Presa internațională a relatat că textul planului propus de SUA, așa cum a apărut el în mai multe publicații, în limba engleză, pare tradus din limba rusă.

Pentru criticii administrației Trump, răspunsul la această întrebare a fost simplu. „Acesta este planul lui Putin”, a declarat duminică Mark Kelly, senatorul democrat din Arizona, pentru CBS. „Este o afacere foarte bună pentru Rusia. Este o afacere oribilă pentru Ucraina, pentru aliații noștri și chiar pentru propria noastră securitate națională”, a adăugat el.

Unii republicani i-au împărtășit opinia.

„Dacă oficialii administrației sunt mai preocupați să-l mulțumească pe Putin decât să asigure o pace reală, atunci președintele ar trebui să-și găsească noi consilieri”, a declarat Mitch McConnell, republicanul din Kentucky și fostul lider al partidului în Senatul SUA, un critic al lui Trump.

The Economist: Confuzia, rivalitatea și incompetența din administrația Trump

Planul de pace propus Ucrainei de oficialii SUA a scos la iveală confuzia, rivalitatea și incompetența din cadrul administrației Trump, scrie The Economist.

Propunerile inițiale au apărut în presă – site-ul american Axios fiind primul care a publicat textul – în urma discuțiilor dintre Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump, și Kirill Dmitriev, emisarul lui Vladimir Putin, la care a participat inclusiv ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Proiectul de acord, au spus mulți observatori, era puternic debalansat în favoarea Rusiei.

Ucraina trebuia să cedeze teritorii în estul țării (întreaga regiune Donbas), să-și reducă armata, să renunțe la NATO, să adopte alte decizii favorabile Moscovei și să primească în schimb garanții de securitate. Nu foarte credibile, potrivit criticilor.

Rusia era complet exonerată, scăpa de sancțiuni, iar SUA căpătau câștiguri financiare substanțiale.

Voci din Ucraina, din estu și vestul Europei și din România au desființat planul și au evidențiat cât de avantajos este acesta pentru Rusia.

Oficialii europeni au criticat dur planul și au venit cu o contrapropunere – pe care Rubio a insistat însă că nu a văzut-o.

În planul european, luptele s-ar opri pe liniile actuale ale frontului, lăsând discuțiile privind teritoriul pentru mai târziu, iar Ucraina ar primi o garanție de securitate din partea SUA, sub forma celei din tratatul NATO.

Personaje centrale: Witkoff, JD Vance, Rubio

Witkoff a fost încă o dată omul ușor de păcălit, scrie The Economist. Iar JD Vance, încă o dată – cel care a încercat să saboteze relațiile dintre America și Ucraina, adaugă revista britanică.

În februarie, vicepreședintele a contribuit cearta televizată dintre Trump și Zelenski la Casa Albă. De data aceasta, el a promovat un plan care favorizează Rusia, scrie The Economist.

Vance l-a sunat pe Zelenski pentru a-i prezenta termenii planului, iar Dan Driscoll, secretarul US Army – și prietenul din facultate al lui Vance – este cel care a transmis personal mesajul la Kiev – înmânând practic planul în 28 de puncte.

Secretarul de Stat Marco Rubio a fost apoi cel care s-a străduit să aducă lucrurile pe făgașul normal, pentru a ajunge la un acord cu Ucraina.

Însă la un moment dat, Rubio a părut depășit și el de situație. Inițial, secretarul de stat declarat congresmenilor americani că planul inițial scurs în presă era mai degrabă un document rusesc.

„Nu este recomandarea noastră. Nu este planul nostru de pace”, ar fi spus Rubio, potrivit senatorului republican Mike Rounds din Dakota de Sud.

Dar în acel moment, Trump și mulți membri ai administrației asumaseră planul ca fiind unul american.

În câteva ore, Rubio a fost nevoit să-și retragă comentariile, prezentându-le ca pe o neînțelegere.

„Propunerea de pace a fost redactată de SUA. Ea este oferită ca un cadru solid pentru negocierile în curs”, a scris secretarul de stat pe X sâmbătă seara.

Rusia vede cu ochi mai buni planul inițial asumat de SUA

La Geneva, Statele Unite și Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de președinții celor două țări.

Cel mai mare punct de blocaj a fost refuzul Ucrainei de a renunța la teritoriul pe care îl controlează în estul Donbasului – o cerință cheie a Rusiei – și insistența sa ca orice acord să se bazeze pe actuala linia a frontului, scrie Financial Times.

Dar SUA au fost mai deschise să ofere garanții de securitate mai solide Kievului, Washingtonul revizuind planul pentru a-l face mai acceptabil pentru Ucraina.

„Oficialii ucraineni consideră că actualul proiect reflectă interesele lor naționale și oferă mecanisme credibile și aplicabile pentru a proteja securitatea Ucrainei atât pe termen scurt, cât și pe termen lung”, a declarat Casa Albă duminică seara.

La Geneva, Rubio a avertizat că deocamdată putem vorbi doar despre un „proces în curs” și că orice acord încheiat va trebui să fie aprobat atât de Zelenski, cât și de Trump, probabil în cadrul unei întâlniri la Washington.

Urmează cel mai greu pas – acordul Rusiei. Iar deocamdată, Moscova a dat semne că nu privește cu ochi buni alte planuri – deși are o părere mult mai bună față de proiectul inițial în 28 de puncte.

Un consilier principal al președintelui rus Vladimir Putin a ridiculizat planul Europei și a declarat că Kremlinul preferă propunerea inițială a președintelui american Donald Trump.

Iuri Ușakov, consilier al liderului rus, a declarat reporterilor la Moscova că planul de pace al UE, lansat ca răspuns la planul în 28 de puncte prezentat de Washington, „nu ni se potrivește deloc din punct de vedere constructiv”.

Ușakov a adăugat că planul lui Trump, care includea mai multe concesii majore față de Rusia, era mai „acceptabil” pentru Kremlin.