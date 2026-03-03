Conservatorii din a treia biserică creștină a lumii declanșează o schismă, anunțând că își vor alege un lider spiritual propriu

O grupare de biserici anglicane conservatoare se va reuni săptămâna aceasta în Nigeria pentru a alege un lider care să rivalizeze cu Arhiepiscopul de Canterbury, un pas fără precedent care va adânci ruptura teologică tot mai pronunțată în cadrul Comuniunii Anglicane, relatează Reuters.

Conferința Viitorul Anglican Global (GAFCON) – care reunește biserici conservatoare în principal din Africa și Asia – se opune orientărilor liberale din unele părți ale Comuniunii, inclusiv hirotonirii femeilor și unei incluziuni sporite a membrilor LGBTQ+.

Grupul a protestat față de numirea în octombrie anul trecut a primei femei Arhiepiscop de Canterbury, Sarah Mullally, de către Biserica Angliei.

GAFCON a declarat într-un comunicat remis marți că un consiliu al său va alege un președinte „pentru a servi drept primus inter pares (primul între egali), înlocuind rolul deținut în mod tradițional de Arhiepiscopul de Canterbury”.

GAFCON, înființată în 2008, afirmă că reprezintă în prezent majoritatea anglicanilor practicanți din lume. Comuniunea este alcătuită din 46 de biserici autonome, Biserica Angliei fiind considerată în mod istoric „biserica-mamă”.

O luptă pentru sufletul Bisericii Anglicane

În total, 85 de milioane de persoane din 165 de țări se declară anglicani, aceștia reprezentând a treia cea mai mare confesiune creștină din lume. Biserica Anglicană a fost formată după separarea regelui englez Henric al VIII-lea de Roma în secolul al XVI-lea.

Francis Aduroja, un preot din sud-vestul Nigeriei, a declarat pentru Reuters că se așteaptă ca episcopii reuniți la Abuja „să nu facă niciun compromis în privința Scripturii” atunci când vor analiza viitorul conducerii anglicane globale.

„Vrem ca ei să apere credința părinților noștri… să se întoarcă cu mesaje care să-i încurajeze pe preoți și pe enoriași că încă susținem Evanghelia, fără a da înapoi și fără compromisuri”, a spus el.

GAFCON afirmă că nu a părăsit Comuniunea Anglicană, ci că își afirmă poziția de „nucleu ortodox autentic” al acesteia.

Centrul Comuniunii s-a mutat de la Canterbury de câteva decenii, bisericile sale din Nigeria, Uganda și Kenya găzduind împreună o treime din totalul anglicanilor, iar în aceste țări homosexualitatea rămâne ilegală.

Deși frecventarea bisericilor a crescut în Marea Britanie în ultimii ani, aceasta a venit după decenii de scădere a numărului credincioșilor practicanți.