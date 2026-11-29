Consilierul Local AUR din Pașcani, medicul chirurg Abdalla Bashir, care a propus trimiterea câinilor fără stăpân „în țări unde se mănâncă”, și-a anunțat duminică demisia din calitatea de consilier local și de membru al formațiunii politice. Conducerea AUR Iași s-a delimitat de declarațiile sale, iar un deputat al partidului a cerut excluderea acestuia, în timp ce în mediul online au apărut sute de reacții critice.

Alesul local a spus că decizia vine în urma unei „declarații personale regretabile” și că nu a avut intenția de a afecta imaginea partidului.

„Am decis să îmi dau demisia din calitatea de consilier local și de membru AUR. Aceasta decizie este în urma unei declaraţii personale regretabile în ceea ce priveşte administrarea câinilor fără stăpân şi fără intenţie de a afecta imaginea partidului AUR. Va mulțumesc pentru înțelegere și regret acest eveniment nefericit”, a scris el într-o postare pe Facebook.

Afirmațiile lui Abdalla au fost făcute în cadrul ședinței Consiliului local de vineri, când unul dintre consilieri l-a întrebat pe primar ce măsuri a luat pentru strângerea câinilor fără stăpân de pe străzile municipiului.

„De ce să nu fie un plan național să îi exporte în alte țări unde se mânâncă. Exportăm oi, exportăm vaci!”, a fost propunerea consilierul AUR.

Duminică dimineață, Abdalla Bashir a spus că își asumă remarca și că regretă că a făcut-o. El a susținut că a vorbit în nume personal și că intervenția sa nu reprezintă poziția oficială a partidului

Inițiativă civică pentru demisia consilierului

Declarațiile alesului local au generat și o inițiativă de mobilizare civică în mediul online, unde pe Facebook au apărut modele de sesizare destinate cetățenilor care vor să reacționeze oficial, potrivit News.ro, care citează presa locală.

Apelul îi îndeamnă pe oameni să trimită documentul către patru destinatari: Primăria Pașcani, Prefectura Iași, grupul parlamentar AUR și conducerea centrală a partidului.

Modelul de sesizare invocă dreptul constituțional de petiționare și cere verificarea oficială a declarațiilor din ședința Consiliului Local, analizarea conduitei consilierului și asumarea răspunderii politice și morale de către Abdalla Bashir, inclusiv prin demisia din funcția de consilier local.

Foto: © Vladimir Sofronov | Dreamstime.com