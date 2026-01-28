Consilierul lui Putin care a spus că rușii au un cromozom în plus față de restul lumii e criticat chiar în Rusia pentru noile sale manuale de istorie

Vladimir Medinski, fotografiat pe 4 noiembrie 2025 alături de președintele Vladimir Putin la o expoziție despre istoria militară a Rusiei și reușitele sale, FOTO: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Profesorii practicanți au depus un număr record de comentarii și reclamații cu privire la erorile factuale din noile manuale de istorie, elaborate sub supravegherea lui Vladimir Medinski, principalul consilier pe probleme culturale al președintelui Vladimir Putin și autorul conceptului de „cromozom suplimentar al poporului rus”, relatează The Moscow Times.

Despre situație a scris în premieră Kommersant, cel mai mare cotidian financiar din Rusia, care a citat o declarație a academicianului Alexander Chubarian, directorul Institutului de Istorie Generală din cadrul Academiei Ruse de Științe.

Vorbind la o conferință a Societății Istorice Militare Ruse (RMHS), Chubarian, care a fost unul dintre editorii seriei de noi manuale, a remarcat că volumul criticilor a fost neobișnuit de mare. „Profesorii scriu de obicei sugestii scurte. Aici am primit feedback foarte detaliat. Este suficient să spunem că un profesor a trimis 25-30 de pagini de comentarii pentru fiecare manual de istorie generală pentru clasele V-IX”, a spus academicianul rus.

Potrivit acestuia, profesorii nu numai că au semnalat inexactități factuale, dar au sugerat și modificări ale abordărilor metodologice de prezentare a evenimentelor. În urma unor reclamații, Vladislav Kononov, secretarul grupului de lucru pentru manuale, și Vladimir Medinski au anunțat planuri de a lansa versiuni actualizate ale manualelor în Rusia în 2026.

The Moscow Times amintește că pentru clasele V-IX, aceasta va fi a doua ediție în doi ani, iar pentru clasele X-XI, a treia în tot atâția ani.

Vladimir Medinski prezintă noile manuale de istorie a Rusiei la o conferință de presă organizată la Moscova pe 26 ianuarie 2026, FOTO: Yevgeny Messman / Zuma Press / Profimedia

Consilierul Medinski a condus negocierile de pace ale Rusiei

Medinski, un pseudo-istoric controversat care a ocupat funcția de ministru al culturii în Rusia între 2012 și 2020, a devenit cunoscut în afara Rusiei după ce Putin l-a numit negociator-șef al Moscovei în discuțiile de pace avute cu Ucraina în primele luni ale războiului.

În Rusia, el este cunoscut ca un naționalist înverșunat și pentru promovarea unei versiuni puternic revizuite, centrate pe stat, a istoriei și valorilor rusești. Seria sa de cărți „Mituri despre Rusia” încearcă să demonteze narațiuni percepute ca fiind anti-rusești, dar a fost criticată pe scară largă pentru distorsionarea istoriei.

Medinski a stârnit la un moment dat ridicolul afirmând că rușii „au un cromozom în plus”, o declarație bizară și pseudo-stiințifică, menită să sugereze o reziliență și o unicitate rusească înnăscute, după cum amintea The Guardian în primăvara anului trecut, când consilierul lui Putin a condus la Istanbul o nouă rundă de negocieri de pace cu Ucraina.

El nu a fost prezent însă la noile negocieri de pace tripartite desfășurate la Abu Dhabi, unde Kremlinul a trimis o delegație formată din oficiali militari.

Manualele de istorie rusești se vor încheia cu o descriere a întâlnirii dintre Putin și Trump

Deși oficialii citați de presa rusă privind neregulile din manuale nu au intrat în detalii privind cazuri specifice de greșeli semnalate de profesori, reportajul publicat de Kommersant sugerează că o parte din nemulțumiri sunt legate de faptul că acestea nu respectă programa școlară aprobată pentru disciplina Istorie.

Mihail Miagkov, directorul științific al Societății Istorice Militare Ruse, a clarificat că viitoarele ediții vor include secțiuni despre Jocurile Olimpice de la Soci, Cupa Mondială din 2018 și pandemia de COVID-19, dar că „accentul principal” va fi pus pe „motivele operațiunii militare speciale”.

Kononov a precizat de asemenea că manualele pentru clasele superioare se vor încheia cu o descriere a întâlnirii președintelui Donald Trump cu Vladimir Putin la Anchorage în 2025.