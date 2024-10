Construirea unei cariere în IT. Rolul major pe care îl poate avea o companie internațională

Începutul unei cariere în domeniul IT este o călătorie care pentru un tânăr poate fi în egală măsură plină de provocări, dar și o mare necunoscută. Pentru că a ajuns să joace un rol atât de important în aproape toate industriile, IT-ul s-a diversificat foarte mult și continuă să atragă tot mai mulți oameni.

Totuși, pentru studenții abia ieșiți de pe băncile facultății, începutul poate părea descurajant. Nu pentru toți, însă. Andrei Pietricică, inginer la ING Hubs România, hub-ul de dezvoltare software al grupului ING, a pornit la drum având o pasiune pentru IT și dorința de a-și construi o carieră de succes în acest domeniu. Astfel a ajuns să fie selectat în International Talent Programme (ITP) al ING Hubs, un program care i-a permis să experimenteze mai multe echipe, mai multe proiecte și un mediu de lucru internațional, să descopere ce-i place să facă și să se dezvolte în direcțiile în care și-a dorit. Una dintre ele este cea de leadership.

„Organizația m-a învățat că o poziție de leadership nu înseamnă neapărat să fii manager, poți fi un lider natural și în echipa în care ești, poți evolua în diverse direcții. Poți să devii arhitect, poți să devii product owner, poți să devii people manager, poți să devii technical lead. (…) Da, pentru mine a fost ceva atipic, dar asta era și ceea ce căutam, ceea ce m-a atras la programul acesta”, spune Andrei.

Atunci când a terminat facultatea de Automatică și Calculatoare la Politehnica București, Andrei a deprins cunoștințe de tehnologie, un domeniu care îl pasionase încă din liceu, dar cu prea puțină legătură cu domeniul financiar. El și-a început cariera la Luxoft, acolo unde a intrat în contact pentru prima dată cu domeniul financial markets și unde a descoperit cum arată în practică metodologia de lucru agile, pe care a apreciat-o de la început și pe care a regăsit-o mai târziu și la ING Hubs.

„În modul de lucru agile există câteva roluri bine definite, importante sunt echipa de dezvoltare și product ownerul care are responsabilitate pe tot ceea ce urmează să se lucreze și pe produs în sine și care este în același timp reprezentantul stakeholderilor în cadrul echipei. Plus Scrum Master-ul, cel care se asigură că lucrurile decurg așa cum ar trebui”, explică Andrei. „Ce e foarte important e că livrarea produsului nu se întâmplă toată odată. În agile la fiecare sprint de 2 – 4 săptmâni livrezi ceva, încă un buton care face ceva anume, încă o funcționalitate pentru aplicație”, lucruri care vin cu o serie de avantaje considerabile. Și exact la fel se lucrează și în ING Hubs.

Cum te poate ajuta un program internațional de training în conturarea unui career path, la început de drum

International Talent Programme (ITP), dezvoltat de ING Hubs, este – așa cum îi spune și numele – un program internațional din care fac parte în fiecare an aproximativ 100 de trainees din toată lumea, un aspect important care contribuie major la evoluția participanților, care pot observa moduri de gândire diferite sau abordări distincte. Acesta se derulează în grupul ING de peste 20 de ani, iar fiecare serie durează aproximativ un an și jumătate, timp în care echipele se schimbă de mai multe ori, iar tinerii au șansa – dar și responsabilitatea – să aleagă domeniile pe care vor să se dezvolte mai departe. Din România au participat până acum 10 tineri profesioniști, parte a trei generații diferite de absolvenți.

„În perioada asta de aproape doi ani ai trei rotații a câte șase luni, în fiecare rotație mergi într-o echipă pe care tu ți-o alegi, oriunde în lume, acolo unde ING are prezență fizică. Ceea ce, normal, înseamnă o libertate foarte mare, pentru că poți să-ți definești tu direcția în carieră și să faci rotații în concordanță cu asta”, își amintește Andrei. Tocmai această libertate i-a permis să iasă din zona lui de confort în perioada în care a lucrat în Amsterdam, alături de echipele locale, în trei arii diferite. Practic, de la un tânăr junior aflat la început de drum în industria IT, Andrei a devenit rapid angajat full-time al ING Hubs, cu proiecte cu miză reală în business.

În cei doi ani și jumătate în care și-a dezvoltat cariera la ING Hubs, Andrei a făcut parte din cinci echipe, iar în acest moment se ocupă, alături de colegii săi, de dezvoltarea unui produs global care ajunge la milioane de clienți ING din Europa, prin care se trimit notificări către clienții ING – atât prin SMS, prin e-mail, prin aplicația ING, notificări push. Scopul echipei este acela de a migra această soluție către public cloud, iar procesul implică inclusiv colaborarea cu o echipă ING Hubs din Manila. Andrei lucrează în paralel la dezvoltarea mai multor feature-uri și crede că unul dintre aspectele care l-au ajutat să-și intre rapid în ritm este faptul că a venit în companie cu o mentalitate foarte deschisă.

„Întâlnind atât de multe persoane atât de diferite, cu tot felul de background-uri, am reușit să mă integrez foarte repede în echipă și să-mi dau seama de modul de lucru. Fiecare echipă are specificul ei. Am reușit relativ repede să contribui cu idei de îmbunătățire a modului de lucru și cred că a ajutat destul de mult și faptul că, făcând atâtea rotații, și având atitudinea deschisă, deși nu mai lucrasem în aria respectivă, cunoșteam mulți oameni în afara echipei care ne puteau ajuta și care chiar ne-au ajutat când am avut nevoie.”

După participarea la proiect, un pas natural a fost oportunitatea de a se implica în procesul de recrutare a viitoarelor generații, dar și în formarea lor, ca mentor. Astfel, Andrei povestește că a fost foarte entuziasmat atunci când i s-a oferit această posibilitate, pentru că știa că poate aduce ceva din experiența lui în acest proces și că poate avea o contribuție la selectarea candidaților potriviți.

Această experiență l-a ajutat pe Andrei să-și dea seama că-și dorește să ajungă într-un rol de People Manager, așa că lucrează deja la acest obiectiv. Spune că încă se dezvoltă și că-i place să se implice și în proiecte care nu țin direct de job, pentru că vrea să învețe mai mult despre cum este să coordonezi mai multe persoane sau să gestionezi bugete. Și este conștient că, în construirea unei cariere în IT, pentru orice fel de rol, e nevoie să-și cultive continuu latura tehnică, încercând constant lucruri și tehnologii noi.

„Cred că end goal-ul programului este să sprijine talentele și să rafineze mentalitatea noastră, să imprime «orange code-ul» unor oameni care au potențialul, la un moment dat, de a ocupa poziții de conducere în ING. Bineînțeles, contează și munca pe care o face fiecare trainee, dar organizația te «echipează» de la bun început cu mentalitatea pe care o caută într-un lider”, este de părere Andrei.

Articol susținut de ING Hubs