Senatoarea Nicoleta Pauliuc a fost înlăturată de la șefia Organizației Femeilor Liberale în urma unui vot secret al membrelor Biroului Politic Național al OFL. Pauliuc face parte din tabăra contestarilor din PNL ai lui Ilie Bolojan. Senatoarea a anunțat că va ataca decizia de demitere „pe căile prevăzute de statut și de lege”.

Într-un comunicat al PFL, se spune că decizia de demitere a fost luată cu 42 de voturi pentru, două împotrivă și o abținere.

Acuzată de lipsă de implicare

„Principalul motiv care a stat la baza acestei decizii îl reprezintă lipsa implicării, a activității susținute și a coordonării la nivel național a Organizației Femeilor Liberale în ultimii doi ani, aspecte semnalate de reprezentantele organizațiilor județene”, se spune în comunicatul, publicat pe pagina de Facebook a OFL.

Lui Pauliuc i se impută că nu a particiat la niciuna dintre întâlnirile recente pe care conducerea OFL le-a avut cu organizațiile liberale de femei din țară care au avut loc pe 20 septembrie, 30 octombrie – 1 noiembrie și 21 noiembrie.

„Organizația Femeilor Liberale are nevoie de activitate, de dialog permanent și de o echipă care construiește împreună. Nu ne dorim dezbinare, ci o organizație în care fiecare femeie este ascultată, respectată și implicată. Este momentul să trecem de la dialog la acțiune”, se spune într-o declarație atribuită în comunicat tuturor celor trei prim-vicepreședinte ale OFL, Geanina Pistru-Popa, Arina Moș și Mihaela Suciu.

În replică, Nicoleta Pauliuc susține că președinta OFL este aleasă de Congresul organizației și doar acesta o poate demite, astfel că rămâne în continuare în funcția de președintă.

Pauliuc menționează șase sancțiuni care au vizat-o

Pauliuc scrie, pe site-ul său, că aceasta este a șasea sancțiune care i se aplică de către PNL pentru că a votat pentru învestirea guvernului propus de Adrian Veștea. Primele două ar fi reprezentate de decizia conducerii de excludere din partid a parlamentarilor PNL care au votat guvernul Veștea și de Congresul extraordinar prin care a fost înlăturată din conducerea centrală a partidului, însă ambele decizii au fost suspendate de instanță.

„După aceea, am fost înlăturată de la conducerea Comisiei pentru apărare din Senat. Am fost înlocuită și din delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. A urmat ultimatumul: zece zile să îmi retrag acțiunile în instanță, altfel risc excluderea din grupul parlamentar PNL. Este posibil ca luni, 23 noiembrie, această amenințare să fie pusă în practică.

Iar astăzi a venit rândul BPN al OFL, prin propunerea de demitere a mea din funcția de președintă”, a enumerat Pauliuc ultimele patru sancțiuni care au vizat-o.

În ce privește acuzația că ar fi neglijat activitatea ca președintă a OFL, Pauliuc susține că evaluarea ar trebui să-i vizeze pe toți liderii partidului, inclusiv pe președintele Ilie Bolojan.

„Câte programe liberale au fost construite împreună cu organizațiile din teritoriu? De câte ori au fost consultați membrii partidului înaintea unor decizii importante? Și dacă tot vorbim despre principii liberale, mă întreb unde au fost aceste principii când au fost adoptate măsuri care au pus poveri suplimentare pe umerii mamelor și ai bolnavilor. Mi-aș fi dorit ca acele colege care astăzi cer sancționarea mea să fi vorbit cu aceeași hotărâre și atunci”, a ripostat senatoarea.

Aceasta susține că femeile din PNL merită mai mult decât să fie prinse în disputele interne din partid.

„Voi contesta hotărârea de astăzi a BPN al OFL pe căile prevăzute de statut și de lege. Rămân liberală și rămân alături de femeile din această organizație”, a conchis Nicoleta Pauliuc.