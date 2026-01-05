Contestațiile unei avocate din AUR împotriva a doi judecători constituționali, amânate de Curtea de Apel București chiar pentru ziua în care CCR are un nou termen pe pensiile magistraților

Curtea de Apel București a amânat pentru 16 ianuarie judecata în cele două procese deschise de avocata Silvia Uscov împotriva numirii în funcție a judecătorilor Curții Constituționale Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. 16 ianuarie este ziua în Care Curtea Constituțională are un nou termen pentru a stabili dacă legea Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților este constituțională. Proiectul este blocat la CCR, după ce ultimele două ședințe au fost boicotate de cei patru judecători numiți la propunerea PSD.

Curtea de Apel București a stabilit noul termen de judecată după ce a admis solicitările judecătorilor CCR de amânare.

Judecătoarea căreia i-au fost repartizate sesizările avocatei Silvia Uscov este Olimpiea Crețeanu, potrivit G4Media.

Ea a avut o atitudine ostilă față de consilierul juridic care reprezintă Administrația Prezidențială la proces, amenințându-l cu evacuarea din sală. „Dacă vreți să fiți în concediu e problema dvs. Vă rog să nu mă întrerupeți! Vă dau afară din sală!”, a spus judecătoarea, potrivit jurnaliștilor G4Media, prezenți în sala de judecată.

Judecătoarea este cea care i-a achitat, în anul 2013, pe omul de afaceri Ioan Niculae și pe șeful CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul „Mită la PSD”.

Mihai Busuic a fost numit judecător la CCR la propunerea Senatului, iar Dacian Dragoș, la propunerea lui Nicușor Dan.

Demersul fără precedent al avocatei Silvia Uscov, membră AUR, vine în plin blocaj la CCR generat de cei patru judecători propuși la CCR de PSD: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Ei au boicotat două zile la rând ședințele CCR, iar astfel s-a ajuns la lipsa de cvorum, care nu a permis luarea unei decizii.

Avocata Uscov a cerut Curții de Apel București suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș au fost numiți judecători la Curtea Constituțională, pe motiv că nu îndeplinesc condiția privind vechimea de 18 ani în domeniul juridic cerută de Constituție. Ei sunt contestați la 5 luni de la numirea în funcții.

Sesizările Silviei Uscov, înregistrate pe 30 și 31 decembrie la Curtea de Apel București, au primit termen rapid, față de alte dosare similare. Pe lângă cele două procese deschise împotriva celor doi judecători CCR, Silvia Uscov a dat în judecată în ultima zi a anului 2025 și Guvernul României, solicitând suspendarea deciziei premierului Bolojan privind constituirea comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției.

Unul dintre judecătorii CCR contestați, Dacian Cosmin Dragoș, a spus, pentru HotNews, că nu există dubii în privința îndeplinirii condițiilor legale și că, de fapt, acest demers este introdus „într-un moment vădit strategic”.