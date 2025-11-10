Un nou film rescrie istoria unei francize începute în 1987 cu Arnold Schwarzenegger și stabilește un record de încasări

După o perioadă atipic de nefastă pentru operatorii sălilor de cinema, box office-ul are un nou film de succes în condițiile în care lungmetrajul „Predator: Badlands” lansat vineri a stabilit un record de încasări în Statele Unite pentru celebra franciză începută cu pelicula originală din 1987 cu Arnold Schwarzenegger, relatează Variety.

Predator: Badlands a ajuns în weekendul de debut la încasări de 40 de milioane de dolari pe piața internă a Hollywood, suficiente pentru a stabili un nou record al francizei. El a depășit astfel încasările la debut ale filmului Alien vs. Predator din 2004 (38 de milioane de dolari, fără ajustare pentru inflație) și marchează un nou capitol de succes pentru franciza care s-a extins de-a lungul anilor prin continuări, relansări și filme „crossover” cu Alien.

Înainte de weekend, Disney și studioul 20th Century din portofoliul său estimau că Predator: Badlands va obține încasări de 25–30 de milioane de dolari pe piața nord-americană. Însă recenziile pozitive și recomandările entuziaste ale publicului – filmul a primit nota „A-” la sondajele CinemaScore – au ajutat noul Predator să depășească așteptările.

În restul lumii, Badlands a încasat încă 40 de milioane de dolari, aducând totalul global la 80 de milioane – un început mai mult decât promițător pentru o producție cu un buget de 105 milioane de dolari. Este, de asemenea, o revenire la formă pentru Disney, care a avut dificultăți cu lansările recente ale Tron: Ares și filmului biografic Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

Filmul „Badlands” vine cu două premiere pentru franciza „Predator”

Cineastul american Dan Trachtenberg s-a întors în scaunul regizoral pentru Predator: Badlands după ce a realizat cele mai recente două titluri din franciză – Prey (2022) și Killer of Killers, lansat în iunie anul acesta. Acestea au fost însă produse pentru a fi lansate direct în streaming, fără a fi difuzate în cinematografe.

Noua poveste de sine stătătoare din Badlands urmărește un vânător extraterestru proscris (interpretat de Dimitrius Schuster-Koloamatangi) și aliata sa neașteptată (Elle Fanning), care pornesc într-o misiune periculoasă pentru a înfrunta un adversar înfricoșător.

Filmul vine cu două premiere majore pentru franciză: este primul film Predator spus din perspectiva prădătorului și primul lungmetraj a cărui poveste nu se desfășoară pe Pământ, ci pe o planetă extraterestră. Criticul-șef de film al revistei Variety, Peter Debruge, a lăudat Badlands drept „cel mai interesant și cel mai bun film cu Predator în titlu de la originalul din 1987.”

Predator: Badlands s-a clasat de departe pe primul loc la box office-ul nord-american, crucial pentru succesul oricărui film produs de Hollywood, surclasând alte lansări importante ale weekendului – printre care drama psihologică Die My Love cu Jennifer Lawrence și Robert Pattinson, drama istorică Nürnberg cu Rami Malek și Russell Crowe într-un rol de răsunet, biografia despre box Christy cu Sydney Sweeney.

Filmul în care Russell Crowe joacă un criminal de război a debutat în SUA

Nürnberg, unul dintre cele mai așteptate filme ale anului datorită numelor implicate și a subiectului – procesele omonime în care liderii naziști au fost judecați după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial -, a debutat abia pe poziția a cincea la box office-ul nord-american cu încasări de 4,1 milioane de dolari din 1.802 de săli de cinema.

Filmul distribuit de Sony Pictures Classics spune povestea unui psihiatru (jucat de actorul premiat cu Oscar Rami Malek) însărcinat să stabilească dacă nazistul Hermann Göring (Russell Crowe) este apt să fie judecat în cadrul Proceselor de la Nürnberg. Publicul s-a arătat mai entuziast decât criticii, filmul având o rată a aprobării medie de doar 68% din partea specialiștilor pe Rotten Tomatoes, dar de 95% din partea spectatorilor obișnuiți. Pe IMDb are o notă medie de 7,7 / 10 – solidă, dar nu spectaculoasă.

Producătorii vor spera ca el să aibe rezultate solide la box office-ul internațional în condițiile în care Nürnberg a fost lansat deocamdată doar în cinematografele din SUA. În România el va avea premiera în data de 12 decembrie, potrivit Cinemagia.

Cert este că succesul obținut de Badlands în weekendul de debut a reanimat un box office pe care Variety în descrie ca fiind „aflat în comă”. După o serie de eșecuri dureroase de luna trecută – printre care Tron: Ares de la Disney și The Smashing Machine de la studioul A24 – încasările de pe piața internă a Hollywood au fost la cel mai scăzut nivel pentru orice lună octombrie din ultimii 28 de ani.

„Predator: Badlands arată cât de imprevizibilă și dinamică poate fi piața. Uneori e suficient un singur succes peste așteptări pentru a readuce industria pe drumul cel bun”, a declarat pentru Variety Paul Dergarabedian, directorul departamentului pentru tendințe de piață al Comscore.

„Este un început excelent pentru ceea ce promite să fie una dintre cele mai bune luni noiembrie pentru industrie”, a adăugat el în condițiile în care sălile de cinema așteaptă luna aceasta lansarea unor filme precum The Running Man, Now You See Me 3, Wicked: For Good și Zootopia 2.