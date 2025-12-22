Contraste pe piața imobiliară în 2025. Zonele din România unde metrul pătrat se apropie de 5.000 de euro / Care sunt cele mai căutate cartiere

Piața imobiliară din România a atins în 2025 borne istorice, marcate de un contrast flagrant între zonele de lux și cartierele accesibile, arată o analiză de specialitate a Imobiliare.ro, citată de Agerpres. Analiza relevă faptul că Bucureștiul, Cluj-Napoca și Brașovul rămân cele mai scumpe orașe, cu valori care au depășit pragul de 3.000 euro/mp util, urcând în Capitală până spre 5.000 euro/mp.

Deși Cluj-Napoca își menține pentru al zecelea an consecutiv titlul de cel mai scump oraș din țară, cu o medie generală de 3.200 euro/mp util, cele mai scumpe cartiere individuale se află în București.

Topul național al exclusivității este condus de patru zone emblematice din Capitală:

Aviatorilor – 4.910 euro/mp util

Primăverii – 4.583 euro/mp util

Kiseleff – 4.491 euro/mp util

Herăstrău – 4.470 euro/mp util

În afara Bucureștiului, cele mai mari prețuri sunt în centrul Clujului (3.932 euro/mp) și în zonele Piața Mihai Viteazul sau Andrei Mureșanu. În Brașov, singura zonă care a spart bariera de 3.000 euro/mp este Drumul Poienii (3.028 euro/mp).

Cel mai scump și cel mai ieftin cartier din România se găsesc în Capitală

În timp ce în nord prețurile gravitează în jurul valorii de 5.000 euro/mp, în cartiere precum Ferentari cumpărătorii achită sub 1.100 euro/mp util, iar în Rahova aproximativ 1.300 euro/mp.

Bucureștiul este unul marcat de contraste puternice la nivelul pieței rezidențiale, diferențele fiind mai vizibile decât în orice alt centru urban major analizat de Imobiliare.ro.

În 2025, Bucureștiul a fost campion absolut și la chirii. În zona „Capitale” (Aviatorilor – Dorobanți), bugetul mediu lunar este cu 2.100 euro mai mare decât în cea mai scumpă zonă din Cluj (Făget – 820 euro/lună).

Brașovul și Constanța completează clasamentul chiriilor de lux cu Drumul Poienii (1.100 euro/lună) și Faleză Nord (1.000 euro/lună). La polul opus, cea mai ieftină chirie din marile orașe a fost înregistrată în Timișoara, zona UMT, cu o medie de 220 euro/lună.

Cele mai căutate cartiere

În ciuda prețurilor record, volumul cel mai mare de oferte și cereri s-a concentrat pe zonele cu acces la utilități și transport. În București, cartierele Berceni, Militari și Theodor Pallady au fost cele mai căutate datorită prețurilor accesibile și proximității metroului. Pipera a rămas opțiunea preferată pentru clasa medie-superioară.

În Brașov, cartierul nou Tractorul domină preferințele, fiind lider atât la vânzări, cât și la închirieri.

În Cluj-Napoca, chiriașii și cumpărătorii s-au orientat spre Mănăștur, Mărăști și Gheorgheni, zone unde stocul de locuințe este mai generos.

2025, un an cu două viteze pe piața imobiliarelor

Anul 2025 a fost împărțit în două etape distincte, spune Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro.

‘În 2025 am avut, în realitate, doi ani într-unul singur pe piața imobiliară. Prima parte a fost marcată de un interes ridicat, de un număr important de tranzacții, alimentate de amânarea unor decizii fiscale pe fondul amânării alegerilor și culminând cu un record în luna iulie pe fondul schimbării TVA. A doua parte a anului a fost însă dominată de prudență și așteptare, pe măsură ce cumpărătorii au devenit mai atenți la contextul economic și legislativ. Contrastul dintre aceste două ritmuri explică perfect de ce piața a părut împărțită în două cicluri distincte în același an’, a declarat directorul de marketing al Imobiliare.ro, Daniel Crainic, citat în comunicat.