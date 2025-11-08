Coreea de Nord promite că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul

Coreea de Nord a transmis sâmbătă că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul, la o zi după efectuarea unui test cu rachetă balistică, denunţat atât de Statele Unite, cât şi de Coreea de Sud, scrie AFP.

„Vom acţiona într-un mod mai ofensiv contra ameninţărilor inamice”, a declarat ministrul nord-coreean al Apărării, No Kwang Chol, citat de agenţia oficială de presă KCNA.

Responsabilul nord-coreean a acuzat Washingtonul că se arată „sfidător în manevrele militare ce vizează să ameninţe securitatea” ţării sale, afirmând că Statele Unite fac să „crească intenţionat tensiunea politică şi militară în regiune”.

El a criticat de asemenea sosirea, miercuri, a portavionului american cu propulsie nucleară USS George Washington în portul sud-coreean Busan. Seulul a invocat motive logistice şi necesitatea unei pauze pentru marinari.

Declaraţiile de sâmbătă ale ministrului nord-coreean, precum şi testul cu rachetă balistică din urmă cu o zi, intervin la puţin peste o săptămână după vizita preşedintelui american Donald Trump în Coreea de Sud, în cadrul unui turneu efectuat în Asia.

Preşedintele american invocase posibilitatea unei întrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, cu care s-a întâlnit de trei ori în cursul primului său mandat.

Dar acest posibil summit nu a mai avut loc, Trump declarându-se „prea ocupat”, în timp ce Phenianul nu reacţionase la propunerea acestuia.

În schimb, în timpul vizitei sale, Trump a făcut un gest considerabil faţă de aliatul său sud-coreean, autorizându-l să construiască un submarin cu propulsie nucleară, ceea ce ar face din această ţară una dintre puținele care deţin aşa ceva.