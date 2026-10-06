Coreea de Sud pregătește un răspuns prin care să oblige regimul Kim Jong Un să-și ceară scuze pentru explozia din DMZ

Coreea de Sud pregătește un răspuns pentru a obliga Coreea de Nord să-și ceară scuze pentru explozia unei mine în Zona Demilitarizată (DMZ), care a rănit grav doi soldați sud-coreeni, a declarat marți un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, citat de Reuters.

De asemenea, Coreea de Sud solicită Phenianului să se așeze la masa negocierilor pentru a discuta despre deviațiile Liniei de Demarcație Militară (MDL), care traversează DMZ, a spus purtătorul de cuvânt.

Explozia din 21 septembrie a rănit trei soldați sud-coreeni, doi dintre ei fiind răniți grav.

Purtătorul de cuvânt, Chung Bin-na, nu a precizat ce măsuri vor fi luate ca răspuns la explozie, despre care Coreea de Sud a afirmat că a fost cauzată de minele nord-coreene, invocând rezultatele unei anchete comune cu Comandamentul Națiunilor Unite, care a concluzionat că Phenianul a încălcat armistițiul vechi de 73 de ani

Chung a afirmat că Coreea de Nord trebuie să îndepărteze minele pe care le-a amplasat în DMZ, la sud de MDL, dar a menționat totodată că există divergențe cu privire la traseul exact al liniei care separă Peninsula Coreeană, așa cum este recunoscută de cele două Corei.

Punctele de vedere divergente privind linia de frontieră reprezintă unul dintre factorii care contribuie la tensiunile din zonă, a afirmat Chung.

Anumite secțiuni ale MDL, care se întinde pe mai mult de 200 km între coastele de est și de vest, fiind marcată de 1.900 de repere, au devenit greu de identificat după decenii de acces limitat în interiorul zonei demilitarizate (DMZ), de când aceasta a fost trasată în 1953, la sfârșitul Războiului Coreean.

Coreea de Nord a respins vineri ca fiind „nefondată” acuzația Seulului potrivit căreia minele nord-coreene au rănit grav soldați sud-coreeni în zona demilitarizată și a respins cererea Seulului de a-și cere scuze, a scris agenția de știri de stat KCNA.

Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a declarat că Phenianul nu a amplasat în mod deliberat mine în zona de frontieră, a raportat KCNA.