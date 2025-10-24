Coreea de Sud spune că există șanse mari ca Donald Trump să se întâlnească cu Kim Jong Un săptămâna viitoare: „Ocazia nu trebuie ratată”

Ministrul sud-coreean al Unificării a declarat vineri că sunt șanse „mari” ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul vizitei sale în peninsulă săptămâna viitoare, transmite AFP.

Coreea de Nord pare „să acorde atenție Statelor Unite, iar diverse semne (…) sugerează că există șanse mari să aibă loc o întâlnire”, a declarat Chung Dong-young jurnaliștilor.

Donald Trump este așteptat miercuri la summitul Cooperării Economice pentru Asia-Pacific (APEC). El urmează să sosească în Coreea de Sud pe 29 noiembrie.

Potrivit presei americane, oficiali ai administrației Trump au discutat neoficial despre organizarea unei întâlniri între el și Kim Jong Un.

Vineri, Seulul a îndemnat cei doi lideri să nu rateze această șansă.

„Nu vreau să ratez nici cea mai mică ocazie”, a declarat ministrul Unificării. „Ei trebuie să ia o decizie”, a adăugat Chung, al cărui minister gestionează relațiile cu Coreea de Nord.

Președintele american a declarat la sfârșitul lunii august că i-ar plăcea să se întâlnească cu liderul Coreei de Nord, în cursul acestui an, afirmând că se „înțelege foarte bine cu el.”

Trei întâlniri au avut loc în timpul primului său mandat: în iunie 2018 la Singapore, în februarie 2019 în Vietnam, apoi în iunie același an la granița intercoreeană.

La sfârșitul lunii septembrie, Kim Jong Un s-a declarat gata să reia contactul cu Washingtonul, afirmând chiar că are „amintiri plăcute” despre Donald Trump. Dar numai dacă Statele Unite renunță la ideea de a priva țara sa de arma atomică.