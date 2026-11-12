CORESPONDENȚĂ DIN DUBLIN. Cu ce agendă s-a dus Nicușor Dan în Irlanda, la întâlnirea cu liderii europeni. Tema care privește direct România

Președintele Nicușor Dan se întâlnește joi, la Dublin, cu cei mai importanți lideri europeni. Ucraina, securitatea la Marea Neagră și atacurile Rusiei asupra democrațiilor europene sunt printre temele de discuție.

HotNews a trimis un reporter la summitul de la Dublin și va transmite pe parcursul acestor două zile cele mai importante momente și declarații de la eveniment

Nicușor Dan participă joi, 12 noiembrie, la Summitul Comunității Politice Europene, iar vineri, 13 noiembrie, la o reuniune a liderilor UE dedicată în principal inteligenței artificiale.

Programul anunțat de Administrația Prezidențială include și discuții despre Republica Moldova și combaterea traficului de droguri.

Ucraina și atacurile Rusiei, pe agenda discuțiilor

Liderii europeni vor discuta despre continuarea ajutorului pentru Ucraina și despre cum își pot apăra țările de ingerințe străine și campanii de dezinformare. Nicușor Dan va susține menținerea sprijinului pentru Kiev și o colaborare mai strânsă între statele europene pentru protejarea alegerilor și a instituțiilor democratice, potrivit Președinției.

Tema a fost abordată de președinte și la conferința de presă de marți, 10 noiembrie, când a fost întrebat despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„În România și în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federația Rusă”, a spus Nicușor Dan. El a enumerat sabotaje, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare și a susținut că raportul trebuie să explice și acest context.

Discuțiile de la Dublin se suprapun cu o nouă rundă de negocieri privind încheierea războiului. Volodimir Zelenski a anunțat că se așteaptă să îi întâlnească joi pe emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după discuțiile acestora cu Vladimir Putin.

Președintele ucrainean a spus că așteaptă răspunsuri la propunerile discutate la Abu Dhabi, între care schimburi de prizonieri și garanții de securitate pentru Ucraina, relatează RTÉ.

Marea Neagră și relația cu partenerii europeni

Nicușor Dan va cere ca amenințările de la Marea Neagră și de pe flancul estic să fie tratate ca o problemă a întregii Europe. Președintele va vorbi și despre legăturile de transport și energie cu Ucraina și Republica Moldova.

Discuția are deja un proiect concret în spate. Ursula von der Leyen a anunțat luni, la București, 50 de milioane de euro pentru centrul de securitate maritimă de la Marea Neagră, dezvoltat împreună cu Bulgaria. Întâlnirea cu Nicușor Dan a vizat inclusiv o supraveghere mai bună a regiunii și capacitatea de a răspunde la incidente.

Președintele a revenit marți asupra cooperării cu europenii, când a fost întrebat dacă acordă prea multă atenție Washingtonului. El a respins ideea că România trebuie să aleagă între SUA și UE și a invocat colaborarea pentru securitatea Mării Negre.

Tot marți, Nicușor Dan a spus că proiectul de producție de drone împreună cu Ucraina este încă în discuții tehnice. Dificultatea este alegerea unor modele care să nu fie depășite în câteva luni. El nu a anunțat când ar putea începe producția.

În cadrul Summit-ului Comunității Politice Europene, Republica Moldova are dedicată o întâlnire de sprijin. Nicușor Dan va susține aderarea țării vecine la UE și cooperarea pentru securitatea acesteia.

Traficul de droguri și problema portului Constanța

Joi, Nicușor Dan va participa și la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor. Una dintre teme este oprirea transporturilor de droguri care intră în Europa prin porturi. Președinția anunță că va susține colaborarea între state pentru combaterea traficului, alături de măsuri de prevenție și de protejare a tinerilor.

Tema privește direct și România. Procurorul Codrin Horațiu Miron descria în februarie portul Constanța drept „principala poartă de intrare” a drogurilor în țară, la interviul pentru conducerea DIICOT. El spunea că măsurile luate până atunci nu erau suficiente, chiar dacă la Constanța fusese înființat un birou antidrog.

Un caz prezentat de Ministerul de Interne în mai 2026 viza peste 200 de kilograme de heroină aduse din Iran prin portul Constanța. Potrivit anchetatorilor, un cetățean turc ar fi folosit un container declarat ca transport de condimente, precum ghimbir și scorțișoară. Drogurile urmau să ajungă la Amsterdam.

Vineri, discuții despre inteligența artificială

Liderii UE vor discuta vineri cu Arthur Mensch, șeful Mistral AI, și cu Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel. Temele sunt dezvoltarea tehnologiilor europene, folosirea AI de către companii și administrații și efectele asupra locurilor de muncă și securității, potrivit agendei Consiliului European.

Nicușor Dan va susține că Europa trebuie să dezvolte mai repede aceste tehnologii, să nu depindă excesiv de furnizori externi și să lucreze cu parteneri precum SUA, Canada și Japonia. Agenda de vineri include și războiul din Ucraina și rolul europenilor în negocierile de pace.

Cine participă la reuniunile de la Dublin

Consiliul European anunță că 48 de șefi de stat și de guvern au fost invitați la summitul de joi. Canada se află pe listă în calitate de oaspete. Reuniunea este prezidată de premierul irlandez Micheál Martin și de președintele Consiliului European, António Costa.

Comunitatea Politică Europeană este un format creat în 2022, care aduce la aceeași masă statele UE și țări din afara Uniunii, precum Marea Britanie, Ucraina, Republica Moldova și Turcia. Reuniunea de vineri este a Consiliului European, la care participă liderii celor 27 de state membre ale UE.

Joe Biden a ajuns deja la Dublin. Proteste înaintea Summitului

Capitala Irlandei a primit marți și vizita-surpriză a fostului președinte american Joe Biden.

Acesta a participat, alături de Jill Biden, la o ceremonie dedicată fiului său, Hunter Biden, la Trinity College.

Vizita a fost însoțită de proteste pro-Palestina. La ieșirea de la eveniment, unii protestatari au încercat să se apropie de grupul familiei Biden, iar în direcția acestuia au fost aruncate obiecte și lapte. Poliția a intervenit și a făcut două arestări, potrivit RTÉ. Fostul președinte american s-a întâlnit și cu premierul Micheál Martin.

Summitul european a fost, la rândul său, ținta unui protest marți seară. Partidul People Before Profit a proiectat pe clădirea care găzduiește reuniunea un material video în care îi acuza pe liderii UE de complicitate la războiul din Gaza.

Polițiștii au intervenit, iar proiecția a fost întreruptă. Potrivit relatării RTÉ, intervenția a avut legătură cu locul în care era parcat vehiculul folosit pentru proiectarea imaginilor. Organizatorii, care critică și majorarea cheltuielilor militare, au anunțat un marș pentru joi seară, cu intenția de a se apropia de locul unde liderii europeni vor participa la dineu.