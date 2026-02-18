Creatorul aplicației care a stârnit neliniște în 2026 critică Europa înainte să se mute în SUA și spune că un proiect de reper al UE „pare să se stingă”

Sam Altman, fotografiat aici în timpul unui discurs susținut prin apel video la o conferință tech, va fi noul șef al lui Peter Steinberger la OpenAI, FOTO: Hwawon Ceci Lee / AFP / Profimedia Images

Tot mai multe voci din Europa au atras atenția în ultimii ani cu privire la motivele pentru care pe continent există foarte puține companii mari și de succes în domeniul tehnologiei. Peter Steinberger, creatorul „agentului” de inteligență artificială OpenClaw, are un răspuns, scrie Business Insider.

Steinberger a fost angajat recent de OpenAI, compania din spatele ChatGPT, și se va din Europa în Statele Unite. Austriac prin naștere, el își împărțea anterior timpul între Londra și Viena.

Un profesor de la o universitate europeană l-a întrebat pe rețeaua de socializare „X” de ce Europa nu a reușit să îi păstreze „talentul” tehnologic.

Steinberger a răspuns că majoritatea oamenilor din SUA sunt entuziaști, în timp ce în Europa i se face morală în legătură cu responsabilitatea și reglementările. El a adăugat că, dacă ar construi o companie în Europa, s-ar confrunta cu dificultăți din cauza reglementărilor stricte ale muncii și a altor reguli similare.

La OpenAI, afirmă austriacul, majoritatea angajaților lucrează 6–7 zile pe săptămână și sunt plătiți corespunzător. În Europa, acest lucru ar fi ilegal, a subliniat Steinberger.

El a declarat anterior că a fost ofertat și de Meta, compania lui Mark Zuckerberg care anul trecut a investit sume uriașe pentru a strânge o echipă de cercetători de top pentru laboratorul său care lucrează la „superinteligență”.

OpenClaw could be joining Meta or OpenAI@steipete says these are the two offers that seemed most interesting, and that it would be under the condition that project stays open source pic.twitter.com/LnjxCOcPDB — Jason (@webmaster) February 12, 2026

SUA au 10 companii companii evaluate la peste 1.000 de miliarde de dolari, Europa niciuna

Business Insider amintește că în Europa cea mai valoroasă companie, raportat la capitalizarea sa pe bursă, este producătorul olandez de echipamente pentru cipuri ASML, evaluat la aproximativ 556 de miliarde de dolari. În schimb, în SUA există 10 companii evaluate la peste 1 trilion (1.000 de miliarde) de dolari. Majoritatea dintre acestea sunt companii de tehnologie.

În 2024, Raportul Draghi redactat de fostul premier italian și președinte al Băncii Central Europene Mario Draghi a constatat că regiunea a rămas în urmă față de SUA, în special în domeniul inovării. Documentul a propus o serie de schimbări pentru a aborda problema, însă până la finalul anului trecut puține dintre recomandări fuseseră puse în aplicare.

Steinberger a declarat că era optimist în privința EU INC, o inițiativă menită să creeze un cadru juridic corporativ unic, pentru a facilita desfășurarea activităților comerciale la nivelul întregului bloc comunitar.

Însă acest proiect pare să „se stingă treptat”, a scris austriacul pe „X”. „Diluat, prea mult interes național egoist care, în cele din urmă, dăunează tuturor”, a adăugat el.

Ce este OpenClaw

Anterior numit Clawdbot și Moltbot, agentul AI a fost lansat recent de Steinberger. Așa-zișii agenți AI sunt considerați următorul pas în dezvoltarea inteligenței artificiale, superiori oricărui chatbot, oricât de puternic ar fi el. Agenții AI sunt sisteme proiectate să finalizeze sarcini cap-coadă, cât mai autonom și cu input uman minim. În majoritatea discuțiilor despre pierderea locurilor de muncă din cauza automatizării aduse de AI este vorba de efectele adoptării agenților AI de către companii.

Până de curând, agenții AI nu au reușit să atragă atenția publicului larg în același mod în care au făcut-o modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) precum ChatGPT, însă OpenClaw a semnalat o schimbare.

Promovat ca „AI-ul care chiar face lucruri”, OpenClaw rulează direct pe sistemele de operare și aplicațiile utilizatorilor. El poate automatiza sarcini precum gestionarea emailurilor și calendarelor, navigarea pe web și interacțiunea cu servicii online.

Primele integrări au fost realizate în principal pe platforme de mesagerie precum WhatsApp, Telegram și Discord, permițând utilizatorilor să controleze agentul prin comenzi text.

Utilizatorii au arătat cum OpenClaw realizează sarcini din lumea reală, inclusiv navigarea automată pe web, rezumarea unor fișiere PDF de mari dimensiuni, programarea evenimentelor în calendar, cumpărături realizate de agenți autonomi („agentic shopping”), precum și trimiterea și ștergerea de emailuri în numele utilizatorului.

Logoul OpenClaw pe ecranul unui smartphone, FOTO: Thomas Fuller / Zuma Press / Profimedia Images

Instrumentul AI creat de Steinberger s-a răspândit rapid

O funcționalitate-cheie este „memoria persistentă”, care permite agentului să-și amintească interacțiuni anterioare pe parcursul mai multor săptămâni și să se adapteze obiceiurilor utilizatorului pentru a realiza funcții hiperpersonalizate.

Spre deosebire de alți agenți AI importanți, precum cei ai companiei Manus, achiziționată recent de Meta, OpenClaw este open-source, permițând dezvoltatorilor să îi inspecteze și să îi modifice liber codul-sursă.

Relatările din presa specializată pe tehnologie sugerează că adoptarea a explodat inițial în Silicon Valley, unde companiile au investit miliarde de dolari în ambițiile lor legate de agenții AI.

Însă agentul s-a răspândit ulterior și în China, unde marii jucători din domeniul AI adoptă la rândul lor acest instrument. Printre aceștia se numără furnizori de cloud precum Alibaba, Tencent și ByteDance, care își modernizează chatboții cu instrumente complete de cumpărături și plăți pentru platformele lor.

OpenClaw poate fi, de asemenea, asociat cu modele lingvistice dezvoltate în China, precum DeepSeek, și configurat pentru a funcționa cu aplicații chineze de mesagerie prin setări personalizate.

De ce a provocat și neliniște OpenClaw

Adoptatorii timpurii ai instrumentului AI au exprimat un amestec de entuziasm și neliniște față de capacitățile sale.

De exemplu, unii experți în AI au susținut că agentul este supraevaluat, invocând instalarea sa complexă, cerințele computaționale ridicate și competiția din partea altor agenți AI deja disponibili.

Mulți susținători afirmă în schimb că economisesc săptămânal ore întregi la sarcini de rutină, numind OpenClaw o „AI cu mâini” și un salt major înainte către inteligența artificială generală – un concept teoretic de AI capabil să îndeplinească orice sarcini intelectuale la nivel uman sau peste acesta.

Kaoutar El Maghraoui, cercetător la IBM, a declarat mai devreme în cursul lunii februarie pentru CNBC că OpenClaw demonstrează că utilitatea reală a agenților AI „nu este limitată la marile corporații” și poate fi „incredibil de puternică” atunci când utilizatorilor li se oferă acces complet la sistem.

Experții în securitate cibernetică au tras însă semnale de alarmă. De exemplu, compania de securitate informatică Palo Alto Networks a avertizat că agentul AI prezintă un „trio letal” de riscuri, generate de accesul la date private, expunerea la conținut nesigur și capacitatea de a realiza comunicații externe concomitent cu păstrarea „memoriei” privind sarcinile realizate.

Palo Alto Networks și alte firme de securitate, precum Cisco, au avertizat că astfel de vulnerabilități ar putea permite atacatorilor să păcălească agentul AI să execute comenzi malițioase sau să scurgă date sensibile, făcându-l nepotrivit pentru utilizare în mediul corporativ.

Steinberger a recunoscut anterior aceste riscuri și a declarat că este nevoie de mai multă muncă în domeniul securității agenților AI.

„Este un proiect gratuit de hobby, open-source, care necesită o configurare atentă pentru a fi sigur. Nu este destinat utilizatorilor non-tehnici. Lucrăm pentru a ajunge în acel punct, dar în prezent încă există destule imperfecțiuni”, a declarat el prin email pentru CNBC.