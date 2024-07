Creatorul serialului „Yellowstone” vine cu o serie nouă despre petrol și bani, cu doi actori de top în rolurile principale

Studioul Paramount a anunțat că va lansa în streaming anul acesta „Landman”, un nou serial creat de Taylor Sheridan, cineastul american din spatele „Yellowstone” și a seriilor sale spin-off, urmând ca rolul principal să fie jucat de actorul Billy Bob Thornton, în timp ce Demi Moore va fi o apropiată a sa.

„Amplasat în celebrele orașe în plină expansiune din vestul Texasului, Landman este o poveste modernă despre căutarea norocului în lumea platformelor petroliere. Serialul se bazează pe ‘Boomtown‘, un podcast remarcabil din 11 părți, care pune în antiteză bogăția și sărăcia, cu miliardari sălbatici și oameni fără scrupule, alimentând o creștere atât de mare încât reconfigurează mediul, economia și geopolitica”, notează descrierea oficială a serialului.

Thornton va juca rolul unui director de criză al unei companii petroliere, în timp ce Moore o va interpreta pe soția unuia dintre cei mai bogați oameni din Texas și o prietenă a personajului lui Thornton.

În afară de Thornton și Demi Moore, în serial joacă și Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia). Jon Hamm (Mad Men) va juca într-un rol de invitat recurent, iar Andy Garcia (franciza Expendables) și Michael Peña (End of Watch) sunt, de asemenea, vedete invitate.

SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează în România majoritatea producțiilor Paramount, a anunțat că Landman va avea premiera în data de 20 noiembrie, când vor fi lansate simultan primele două episoade, urmând ca ulterior să apară săptămânal, în fiecare miercuri, câte un episod nou. În total, primul sezon al serialului va avea 10 episoade.

Serialele produse de Taylor Sheridan, gâsca cu ouăle de aur pentru Paramount

Noua serie anunțată acum de Paramount vine în condițiile în care serialele produse de cineastul american Taylor Sheridan, în vârstă de 54 de ani, au fost în ultimii ani producțiile fanion ale studioului pe partea de streaming și TV.

Yellowstone, serialul-fenomen al Paramount care s-a bucurat de un succes atât de mare încât a fost licențiat inclusiv de Netflix pentru a putea difuza câteva sezoane pe o serie de piețe (inclusiv cea din România) și este creditat cu relansarea carierei lui Kevin Costner în condițiile în care emblematicul actor american a intrat într-un con de umbră în ultimul deceniu.

Un alt semn al popularității uriașe de care s-a bucurat serialul despre familia Dutton este că acesta, deși a fost lansat în 2018, are deja două seriale spin-off: 1883 (cu Sam Elliott și Tim McGraw) și 1923 (cu Harrison Ford și Helen Mirren), la care se adaugă încă 3 la care Paramount lucrează deja.

„Yellowstone e un fenomen global”, declara în februarie anul trecut CEO-ul SkyShowtime, Monty Sarhan, într-un interviu acordat HotNews înaintea de lansarea acestei platforme de streaming, cea mai nouă din România.

Sheridan a creat, scris scenariul, produs, regizat și a fost și „showrunner” pentru Yellowstone, la fel ca pentru primul său spin-off, 1883. Pentru 1923 el a ocupat toate aceste roluri, mai puțin cel de regizor, la fel ca în cazul noului serial Landman.

El este de asemenea creatorul serialelor Mayor of Kingstown, Special Ops: Lioness, Tulsa King, seria care i-a împlinit visul de o viață al lui Sylvester Stallone, și Lawmen: Bass Reves, ultimul serial în care a jucat regretatul Donald Sutherland.

Ca atare, șefii Paramount vorbesc despre un „univers cinematografic Taylor Sheridan”, la fel cum rivalii de la Disney și Warner Bros. Discovery au universurile lor cinematografice cu supereroi, Marvel și DC.

Ca întotdeauna, poți afla mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: