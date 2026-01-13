Criminalul din una dintre cele mai șocante fotografii din istorie a fost identificat după 84 de ani: „Nu a fost niciodată anchetat”

Istoricul german Jürgen Matthäus a elucidat unul dintre misterele care înconjoară fotografia cunoscută sub numele de „Ultimul evreu din Vinița”, cu puternic impact emoțional, care înfățișează un ofițer SS pe punctul de a ucide un bărbat. Identitatea victimei rămâne necunoscută, relatează El Pais, care a vorbit acum cu istoricul care a făcut descoperirea.

Imaginea surprinde toată oroarea Holocaustului: un nazist îndreaptă o armă spre capul unui bărbat, care privește aparatul de fotografiat cu o expresie aproape sfidătoare. Alți soldați germani și chiar un civil asistă la scenă fără a manifesta vreo emoție vizibilă.

Această fotografie, realizată în Ucraina în 1941, întruchipează așa-numitul „Holocaust prin gloanțe” și este una dintre cele mai cunoscute imagini ale genocidului suferit de evrei sub nazism. Până acum, numele călăului era necunoscut.

Fotografia cunoscută sub denumirea de „Ultimul evreu din Vinița”, FOTO: CBW / Alamy / Profimedia Images

Însă, datorită inteligenței artificiale și colaborării a doi membri ai unei familii, Matthäus a identificat făptașul: Jakobus Onnen, care avea 34 de ani la acea vreme și care a murit în 1943, într-un atac al partizanilor sovietici. Victima, însă, rămâne neidentificată. Matthäus și-a publicat concluzia într-un articol apărut înspre finalul anului trecut în revista de specialitate Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (Revista de Studii Istorice).

Cercetarea realizată de Matthäus, un istoric specializat în Holocaust care s-a pensionat recent de la Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite, a făcut posibilă mai întâi identificarea corectă a locului în care a fost realizată fotografia cunoscută în mod universal drept Ultimul evreu din Vinița. Într-un nou interviu, el a povestit pe larg cum a ajuns să analizeze fotografia și să descopere identitatea criminalului cu ajutorul instrumentelor AI.

Povestea unei fotografii șocante

Fotografia a fost publicată pentru prima dată în 1961 de agenția United Press (UPI), astăzi dispărută, în timpul procesului lui Adolf Eichmann, unul dintre principalii organizatori ai Holocaustului. Eichmann fusese capturat de agenți israelieni în Argentina, judecat și spânzurat – proces pe baza căruia Hannah Arendt și-a scris celebra carte „Eichmann la Ierusalim”, în care a formulat conceptul „banalității răului”.

Imaginea fusese descoperită de Al Moss, un supraviețuitor al Holocaustului, care a predat-o agenției UPI pentru a arăta lumii crimele comise de naziști. La acea vreme, existau foarte puține informații, iar fotografia, de rezoluție scăzută, era considerată a fi fost realizată în orașul ucrainean Vinița. Ea înfățișa Einsatzgruppen – „unitățile morții” care au executat împușcări în masă ale evreilor pe câmpuri deschise din Polonia și din fosta Uniune Sovietică în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

A devenit unul dintre cele mai îngrozitoare documente ale „Holocaustului prin gloanțe”, în care milioane de oameni – în principal evrei, dar și romi, prizonieri de război și membri ai rezistenței – au fost împușcați lângă râpe sau în gropi comune, aproape întotdeauna săpate chiar de victime, în păduri sau pe câmpuri deschise din apropierea orașelor.

Până la sfârșitul conflictului, 1,5 milioane de evrei fuseseră exterminați în Ucraina, potrivit datelor colectate de Raul Hilberg în lucrarea sa monumentală „Distrugerea evreilor europeni”. Abia după aceste execuții în masă, la sfârșitul anului 1941 și începutul lui 1942, naziștii au început să opereze lagărele de exterminare cu camere de gazare, unde au fost uciși aproape trei milioane de oameni, în mare parte evrei.

Descoperirea întâmplătoare a unui istoric

O descoperire întâmplătoare i-a permis lui Jürgen Matthäus, în vârstă de 66 de ani, să răspundă multor întrebări legate de fotografie – concluzii pe care le-a publicat în 2023 în revista Holocaust and Genocide Studies. „Se știau foarte puține despre această fotografie”, a explicat el în comentarii scrise pentru El Pais.

„Acest lucru s-a schimbat în urmă cu câțiva ani, când arhivele Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite, unde am lucrat ca istoric până la pensionare, au primit ca donație jurnalele de război ale unui căpitan din Wehrmacht. Unul dintre volumele jurnalului se referea la atacul german asupra Uniunii Sovietice din iunie 1941. Conținea nu doar o copie de bună calitate a fotografiei, ci și o însemnare din jurnalul căpitanului, care confirma locul crimei”.

Pe spatele fotografiei era scris: „Sfârșitul lunii iulie 1941. Execuția evreilor de către SS [Schutzstaffel, Escadroanele de Protecție ale Germaniei] la citadela din Berdicev. 28 iulie 1941”.

Ofițerul din Wehrmacht Walter Materna descria în jurnalul său că un masacru al evreilor avusese loc în acel oraș, fapt care demonstrează că membrii armatei germane regulate erau pe deplin conștienți de crimele în masă comise de SS și de unitățile morții, chiar dacă nu participau direct la ele.

Cum a fost identificat criminalul

Următorul pas a venit mai târziu, când un cuplu l-a contactat pe istoric după ce i-a citit articolul, fiind convinși că o rudă de-a lor era nazistul din fotografie. Era vorba despre unchiul femeii, fratele mamei sale, despre care bănuiau că făcuse parte din Einsatzgruppen.

„Factorul-cheie în identificarea ucigașului din fotografie a fost disponibilitatea unor imagini comparabile”, spune Matthäus: „În acest caz, am avut norocul să fiu contactat de un cititor al publicației mele anterioare pe acest subiect, care, împreună cu soția sa, bănuia că ucigașul era o rudă de-a ei. El a furnizat fotografii ale lui Jakobus Onnen realizate în apropierea perioadei războiului și de o calitate suficientă pentru a permite recunoașterea facială. Experții implicați au folosit atât tehnici tradiționale de recunoaștere facială, cât și inteligență artificială; aceasta din urmă a produs rate de similitudine între 98,5% și 99,9%, extrem de ridicate pentru fotografii istorice”.

Pornind de aici, istoricul german a reușit să reconstituie un profil biografic al făptașului: Jakobus Onnen, născut într-o familie din clasa de mijloc în 1906 în satul Tichelwarf, aproape de granița cu Olanda. Era profesor, vorbea franceză și engleză și a fost un nazist timpuriu: a devenit membru al Sturmabteilung (Divizia de Asalt, SA) în 1933, anul în care Hitler a ajuns la putere, apoi s-a alăturat SS-ului, iar în timpul războiului a făcut parte din unitățile morții.

„Fotografia arată clar că ucigașul era membru al Poliției de Securitate germane și al SD-ului, adică acea parte a aparatului polițienesc condusă de șeful SS Heinrich Himmler, care făcea parte din infamele Einsatzgruppen”, explică Matthäus.

„Aceste unități au urmat Wehrmacht-ul în înaintarea sa prin Uniunea Sovietică și au ucis sute de mii de civili, în special evrei. După război, procurori aliați și germani au investigat aceste unități criminale. Numele lui Onnen se afla printre cele identificate ca membri ai uneia dintre ele, dar, deoarece a murit în luptă în Ucraina, în august 1943, nu a fost niciodată anchetat”, spune istoricul german.