Crin Antonescu anunță că nu vrea pensia specială de fost parlamentar: „Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din partea coaliției, Crin Antonescu, critică într-o postare pe Facebook atitudinea lui Nicușor Dan și a membrilor USR care nu au participat la funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu, dar și pe Traian Băsescu care își va primi înapoi locuința de la stat și care a cerut și indemnizația de fost președinte.

În primele rânduri ale postării, Crin Antonescu spune că în loc să fie prezent la funeraliile lui Ion Iliescu, Nicușor Dan a stat ascuns în birou în timp ce „băsiștii și post-băsiștii «rezişti», fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat”.

„Președintele lor (dl. Nicușor) stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii. N-are nici curajul să aprindă o lumânare (se supără tribul), nici să asume și să explice public absența (nu poate, e complicat, riști să te bâlbâi sau să uiți ce trebuia să spui)”, afirmă Antonescu.

„Nu am solicitat pensia specială”

Fostul candidat la prezințiale critică Guvernul pentru că „se conformează urgent” solicitării lui Traian Băsescu de a reprimi privilegiile de care beneficiază foștii șefi de stat.

Traian Băsescu a cerut Administrației Prezindențiale să primească o locuință de stat și indemnizația de fost președinte, drepturi pe care le-a pierdut atunci când ÎCCJ a decis că a fost colaborator al Securității. La 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a decis că modificarea legislativă prin care fostului președinte Traian Băsescu i-au fost retrase anumite beneficii este contrară Constituției.

Citește și Traian Băsescu primește înapoi locuință de la stat / El cere de la Cotroceni și indemnizația de fost președinte

Crin Antonescu spune că el a renunțat la pensia specială de parlamentar, un gest pe care îl prezintă drept o modestă formă de solidaritate cu toți cei care sunt afectați de măsurile fiscale menite să reducă deficitul bugetar.

„Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan. Nu am solicitat pensia specială care, conform legii, mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar (după cum nu am solicitat și nu am beneficiat de locuință de protocol, ca președinte al Senatului sau ministru). Cred că sunt singurul caz, dar nu-mi pare rău. E o modestă formă de solidaritate cu toți cei chemați azi cu japca la austeritate, ca să plătim, între altele, drepturile redobândite ale domnului Băsescu”, încheie Antonescu.