Cristela Georgescu, declarații după 7 ore la DIICOT. Ce acuzație îi aduce lui Nicușor Dan

Cristela Georgescu a declarat, marți, că a fost invitată în calitate de martor şi că a participat la o percheziţie informatică, la ieșirea de la sediul DIICOT. Aceasta a acuzat încălcări ale legislaţiei în instrumentarea dosarului de înșelăciune care îl vizează pe soțul ei, Călin Georgescu, dar şi presiuni exercitate asupra judecătorilor.

Ea a plecat de la sediul DIICOT după ora 15.00 şi a precizat că procedurile vor continua în zilele următoare.

„Am fost invitată în alitate de martor. S-a efectuat o percheziţie informatică”, a spus Cristela Georgescu, după mai bine de şapte ore petrecute în instituţie, potrivit News.ro.

„Mulțumesc tuturor celor din România şi de peste tot din lume care luptă pentru o judecată dreaptă, le mulțumesc oamenilor care sunt în stradă. (…) Suntem o familie obişnuită şi am fost supuşi unor intervenţii brutale, inacceptabile. E important să conştientizaţi că vă puteţi trezi într-o dimineaţă în această situaţie”, a mai declarat soţia fostului candidat la prezidențiale.

„Modul brutal în care s-a intrat în casă”

De asemenea, ea a reclamat „modul brutal în care s-a intrat în cază”, „modul traumatizant şi aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat”, dar şi modul în care tatăl ei a fost tratat de către anchetatori.

În plus, ea a denunțat și „modul umilitor şi traumatizant în care Călin a fost încătuşat, ridicat din trafic, fără ca el să reprezinte un pericol”.

„Dosar politic”

Soţia lui Călin Georgescu a mai acuzat că este vorba despre „un dosar politic în cea mai pură formă a sa”, referindu-se la dosarul de înşelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro în care Călin Georgescu a fost arestat, şi a reclamat că soţul ei este „persecutat”.

„Noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept şi care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuţie politică şi un dosar politic în cea mai pură forma sa. Argumentele mele sunt următoarele: acuzaţiile din dosar sunt nefondate şi neadevărate. Al doilea lucru, până la ora actuală, nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral. Al treilea lucru, informaţii confidenţiale, care nu au voie conform legii să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în faţa judecătorului, au apărut pe presă înainte de a fi la judecător. Acest lucru a dat naştere la interpretări şi la corelaţii manipulătorii şi false”, a mai declarat Cristela Georgescu, pe treptele DIICOT.

Acuzație inclusiv la adresa președintelui Nicușor Dan

Ea a acuzat, de asemenea, că nu este respectată prezumţia de nevinovăţie.

„Presiunea politică făcută inclusiv de preşedintele României şi de aşa zisa opoziţie asupra inclusiv a judecătorilor prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat, şi asta nu este în regulă şi indirect pune presiune pe judecători”, a spus soția fostului candidat la prezidențiale.

De asemenea, ea a adăugat că percheziţiile nu s-au terminat: „Mai sunt, probabil mâine şi chiar poimâine”.

Soţia fostului candidat la prezidenţiale Călin Georgescu, Cristela Georgescu, a venit marţi dimineaţă la sediul DIICOT, prezenţa ei având legătură cu dosarul de înşelăciune cu un prejudiciu de peste un milion de euro, în care soţul său a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

La sosirea la DIICOT, Cristela Georgescu a fost aşteptată de un grup de susţinători care i-au scandat numele şi „Cristela Georgescu este prima doamnă”. Soția lui Călin Georgescu a venit însoțită de unul dintre bodyguarzii care au apărut de mai multe ori alături de fostul candidat.

De altfel, la puţin timp de la sosirea Cristelei Georgescu, la sediul DIICOT a fost adus cu o dubă şi Călin Georgescu, după ce a fost scos din Arestul Central, pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila lui din Mogoșoaia.

Luni, la DIICOT a fost audiat și tatăl Cristelei Georgescu.

Dosarul de la DIICOT care îl vizează pe Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul de înșelăciune, după ce Curtea de Apel București a întors decizia primei instanțe, care hotărâse plasarea lui Georgescu sub control judiciar.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri din Buzău Răzvan Leu, care acuză că a fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Călin Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția. Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale, conform DIICOT.

Leua fost convins apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.