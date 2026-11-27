Fostul judecător Cristi Danileț îl acuză pe președintele Nicușor Dan că adâncește confuzia din jurul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, după ce șeful statului a declarat, vineri, la Bruxelles, că scrutinul nu a fost anulat din cauza influenței rusești, apoi a revenit cu explicații pe Facebook. „Cu fiecare declarație pe care o face pe acest subiect admite nebuloasa din jurul anulării alegerilor”, afirmă Danileț.

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, fostul judecător a reacționat după ce Nicușor Dan a afirmat că alegerile prezidențiale din 2024 „nu s-au anulat pentru influența rusă”. Ulterior, președintele a revenit cu precizări, susținând că s-a referit strict la fundamentarea juridică a deciziei Curții Constituționale, dar că asta nu înseamnă că Rusia nu a încercat să manipuleze alegerile.

„Președintele României se adâncește într-o negură prin declarații repetate din ce în ce mai penibile. În loc să prezinte raportul oficial al statului român cu privire la alegerile anulate, comentează pe facebook spunând niște aberații”, a scris fostul judecător.

„Să explic: nu Președintele, nu CSAT, nu serviciile stabilesc dacă a avut loc o denaturare a alegerilor. Astea sunt atribuții ale justiției (în cazul nostru justiția constituțională) competente. Declarațiile politice cu privire la interferențe nu fac nici cât o ceapă degerată în lipsa unor probe aduse în fața instanței și dezbătute contradictoriu. O spun mai clar: nu se anulează niște alegeri pentru că unul are mai mulți bani și plătește tiktokul – chiar fără a declara asta – ca să ajungă la mai mulți cititori, fie ei analfabeți funcțional”, a continuat Cristi Danileț.

Acesta susține că explicațiile oferite de Nicușor Dan arată că președintele nu are argumente convingătoare pentru împrejurările în care a ajuns să ocupe funcția.

„De fapt, Nicușor Dan a realizat că el datorează mandatul pe care îl exercită unor împrejurări pentru care nu are explicații credibile. Cu fiecare declarație pe care o face pe acest subiect admite nebuloasa din jurul anulării alegerilor”, a spus fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

El critică și formularea folosită de Nicușor Dan în postarea sa, în care acesta a vorbit despre necesitatea evitării unei „dezbateri artificiale”.

„Să califici «artificiale» dezbaterile pe tema alegerilor înseamnă să îi denigrezi inclusiv pe cei care te-au ales. Iar asta nu poate fi iertat!”, susține Danileț.

Nicușor Dan: „Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă”

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, de la Bruxelles, că alegerile prezidențiale din 2024 „nu s-au anulat pentru influența rusă”: „Noi spunem că există o influență rusă în România, așa cum există în Europa. Dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor – campanie plătită netransparent, promovare netransparentă și folosire abuzivă a rețelelor sociale”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a revenit vineri cu precizări, după aproape trei ore. Într-o postare pe Facebook, președintele spune că s-a referit, strict din punct de vedere juridic, la decizia CCR, dar că asta nu înseamnă că Rusia nu a încercat să manipuleze alegerile.

„Pentru a evita o dezbatere artificială, vreau să clarific declarația pe care am făcut-o azi la Bruxelles”, începe postarea președintelui de pe Facebook.

El adaugă apoi că ceea ce a dorit de fapt să transmită public a fost „doar că din punct de vedere strict juridic, decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească”.

„Cu alte cuvinte, anularea alegerilor a fost dispusă de o autoritate a statului român, Curtea Constituțională, iar motivarea Curții Constituționale nu face referire la influența rusă. În unul din cele trei motive invocate, Curtea Constituțională vorbește de utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale de către un operator statal sau nonstatal, fără să fie relevant pentru anulare dacă actorul este statal sau nonstatal. Asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei”, mai transmite Nicușor Dan.

Președintele continuă prin a spune că există influență rusă în spațiul informațional românesc de cel puțin 10 ani, „iar alegerile din 2024 au constituit un episod din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce de mult timp împotriva democrațiilor europene”.