Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, la Bruxelles, că raportul anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost făcute din motive care țin de cheltuieli nedeclarate în campanie, ceea ce legea interzice, și manipularea algoritmilor. Dar asta nu înseamnă că influența rusă nu a existat, a afirmat președintele, care a precizat că la întinderea pe ani de zile a acestei influențe a Moscovei se va referi raportul.

În privința influenței ruse, Nicușor Dan a declarat vineri: „Aici sunt elemente foarte foarte puternice, inclusiv pe momentul 24 noiembrie”.

Într-o conferință de presă susținută vineri la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a vorbit, din nou, despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă. Noi spunem că există o influență rusă în România, așa cum există în Europa. Dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor – campanie plătită netransparent, promovare netransparentă și folosire abuzivă a rețelelor sociale”, a declarat Nicușor Dan.

După ce într-o replică la raportul AUR despre anularea alegerilor, Administrația Prezidențială a susținut că „probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii”, Nicușor Dan a declarat acum că „nu mai e nimic de dovedit” și „nu mai e nimic de dicutat”.

„În acel comunicat am rezumat cele 3 motive pe care CCR s-a bazat:

Candidatul Georgescu a declarat cheltuieli 0. Și în mod evident amploarea campaniei pe care a făcut-o nu se putea face fără mijloace financiare. Asta a constatat Curtea Constituțională. Este un fapt, nu e un indiciu. Nu mai e nimic de dovedit. Un candidat Georgescu, spre deosebire de toți ceilalți candidați care făceau publicitate electorală conform legii, avea materiale promoționale din mai multe surse, niciunul dintre ele marcat. Fapt, nu e nimic de discutat. Folosirea netransparentă a rețelelor digitale, chiar manipularea algoritmilor rețelelor sociale. Aici, într-adevăr nu a existat o analiză și nici nu putea să existe în 24 de ore pe întreaga utilizare excesivă a rețelelor sociale. CCR a spus în momentul ăla că există indicii serioase. Ulterior a fost confirmat. Avem un raport al TikTok, care spune că au fost 27 mii de conturi care au acționat coordonat”, a spus președintele.

Raportul promis va trata influența rusă

Despre propriul raport, pe care l-a promis încă din timpul campaniei electorale, adică în urmă cu un an și jumătate, președintele spune că, dacă din punct de vedere juridic, chestiunea anulării alegerilor este lămurită, rămâne de lămurit chestiunea influenței ruse.

„Ar fi fost mai bine ca raportul despre care vorbesc eu să apară mai devreme. Rămâne de lămurit chestiunea influenței ruse. Nu doar în momentul 24 noiembrie 2024, ci de acum 10 ani. Aici sunt elemente foarte foarte puternice, inclusiv pe momentul 24 noiembrie. Ar fi fost bine ca lucrurile astea să fie în spațiul public”, a declarat Nicușor Dan.

În luna august a acestui an, într-un răspuns la o solicitare HotNews, Administrația Prezidențială preciza că raportul privitor la anularea alegerilor din 2024 nu se va limita doar la acel scrutin, ci va analiza două decenii de acțiuni hibride ale Rusiei împotriva României. Alegerile din 2024 vor fi tratate separat, într-o secțiune distinctă a raportului, aflat încă „în etapa de redactare”, se arăta în răspuns.

De câte ori a amânat Nicușor Dan publicarea raportului

Imediat după ce a câștigat alegerile, în mai 2025, președintele Nicușor Dan a afirmat că raportul va fi gata „în cel mai scurt timp”. Apoi, în iulie 2025, el a oferit un termen mai precis: „una-două săptămâni”.

În octombrie 2025, președintele Nicușor Dan a publicat doar raportul pe care l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Este vorba despre „Analiza privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României”, un document elaborat de Parchetul General.

La începutul lunii decembrie 2025, președintele a indicat sfârșitul lunii ianuarie 2026 ca termen pentru prezentarea raportului.

În aprilie 2026, într-un interviu acordat Europa FM șeful statului spunea că raportul pregătit la Cotroceni va avea mai multe informații decât cel realizat de Parchet:

„Acel raport va pune împreună multe lucruri, mai multe decât raportul pe care l-a făcut domnul Florenţa, dar, dacă vreţi un răspuns la întrebarea că a fost sau nu a fost Rusia în campania lui Georgescu, răspunsul ăsta l-a furnizat deja raportul lui Florenţa”.

Pe 6 iunie 2026, președintele Nicușor Dan a declarat că raportul va fi publicat „într-un termen rezonabil”:

„Există mai multe variante de lucru. Tot timpul au existat și colective și rapoarte sectoriale pe ce s-a întâmplat. O să avem un raport complet într-un termen rezonabil, nu o să vă dau un termen acum”, a afirmat atunci șeful statului.