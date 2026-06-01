Cristian Mungiu, anunț surpriză despre lansarea filmului „Fjord” în cinematografele din România

Filmul „Fjord” care i-a adus regizorului Cristian Mungiu al doilea premiu Palme d’Or din carieră anul acesta, va putea fi văzut luna aceasta într-o proiecţie unică în 90 de cinematografe din 52 de oraşe din toată ţara, a anunțat luni cineastul român, relatează News.ro.

Vorbind luni într-o conferinţă de presă organizată la Cinema Studio din Bucureşti, Mungiu a precizat că biletele vor fi puse în vânzare începând de marți și că proiecția unică va avea loc în data de 13 iunie. Difuzarea va fi considerată o avanpremieră pentru film.

În ceea ce privește premiera generală în cinematografe, o dată pentru aceasta nu a fost deocamdată stabilită.

„În acest moment nu ştim cu precizie când va putea fi organizată premiera în România a filmului Fjord. Depinde de identificarea unei săli potrivite pentru premieră, de programul actorilor principali, căci ne dorim ca Sebastian Stan şi Renate Reinsve să fie prezenţi la premieră, de programul sălilor de cinema şi de data lansării filmului în Statele Unite”, a explicat Cristian Mungiu.

„Cel mai probabil premiera va fi cândva între lunile octombrie şi ianuarie”, a declarat acesta.

Cristian Mungiu cu premiul Palme d’Or câștigat în mai 2026, FOTO: Paul Smith / Alamy / Profimedia

Cristian Mungiu afirmă că a dorit ca filmul său „Fjord” să poată fi văzut de români

„Pentru că mai este mult până atunci, pentru că din august filmul va începe să aibă premiere în alte ţări din Europa şi pentru că a existat multă emoţie în România generată de acest al doilea Palme d’Or, am vorbit cu sălile de cinematograf şi am obţinut înţelegerea lor pentru organizarea unei avanpremiere cu Fjord sub forma unei singure proiecţii în toate sălile disponibile din România, din respect pentru publicul de acasă”, a declarat Cristian Mungiu.

Proiecţia unică pentru avanpremieră este organizată. cu sprijinul Voodoo Films şi Forum Film.

Cristian Mungiu a câştigat cel de-al doilea Palme d’Or din carieră în data de 23 mai, devenind doar al zecelea regizor din istorie care reușește acest lucru. El s-a alăturat astfel unor cineaşti precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, fraţii Dardenne sau Michael Haneke.

„Fjord” a stârnit vâlvă la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, iar apoi o veritabilă furtună de reacţii pe rețele de socializare.

„Societăţile noastre au devenit extrem de polarizate, generînd un tip de radicalizare care îi împarte pe oameni în grupuri rivale opuse, care se ignoră, se dispreţuiesc şi adesea ajung să se deteste reciproc. Sîntem convinşi că noi avem dreptate, în timp ce ceilalţi sînt întotdeauna manipulaţi, radicalizaţi, naivi. Avem foarte puţine îndoieli sau chiar deloc despre ceea ce credem”, declara Cristian Mungiu într-un interviu pentru presa franceză.

Renate Reinsve (mama) și Sebastian Stan (tatăl), în cazul familiei de români portretizată în filmul „Fjord” / Sursă: Cannes Film Festival

Despre ce este filmul „Fjord” care i-a adus lui Cristian Mungiu al doilea Palme d’Or din carieră

„Fjord” spune povestea soţilor Lisbet şi Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soţii Halberg. Copiii celor două familii devin apropiaţi, în ciuda diferenţelor de educaţie şi valori.

Pe lângă Sebastian Stan şi Renate Reinsve din rolurile principale, în film apar şi actorii români Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany şi Ana Bodea.

„Fjord” este rezultatul unei colaborări colective, susţinută de o coproducţie amplă şi o distribuţie internaţională care funcţionează unitar. Este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu şi, totodată, primul film „românesc” al actorului Sebastian Stan. Acesta a spus că lungmetrajul l-a ajutat să se „reconecteze” cu rădăcinile sale românești.

Filmat în principal în Norvegia, în primăvara lui 2025, filmul reuneşte actori vorbind engleză, norvegiană, suedeză şi română.

În Statele Unite, filmul urmează să fie distribuit de Neon, compania care a reprezentat ultimele şase filme câştigătoare ale Palme d’Or şi a obţinut premii Oscar cu filmele Parasite (2020), Anatomy of a Fall (2024), Anora (2025) sau Sentimental Value (2026).