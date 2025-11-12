Cristian Tudor Popescu despre conferința de presă a lui Nicușor Dan: „Există o contradicție în afirmațiile președintelui”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a spus că există o contradicție în declarațiile făcute de Nicușor Dan miercuri, la conferința de presă în care a prezentat Strategia Națională de Apărare a Țării.

Într-o postare pe Facebook, intitulată „Cu corupția pre corupție călcând!”, CTP a scris că susține implicarea serviciilor secrete în combaterea corupției, dar acestea pot face jocurile altora.

„Există o contradicție în afirmațiile președintelui Dan din conferința de presă de astăzi. D-sa a spus că Serviciile de Informații, SRI și SIE, trebuie să fie utilizate în lupta anticorupție, alături de DNA. O idee cât se poate de corectă, am susținut-o și subsemnatul în repetate rânduri. Și așa, în opinia mea, secretul serviciilor secrete este cum să facă să se afle în treabă, ca să-și justifice lefurile”, a spus jurnalistul.

„Dar, după cum s-a mai văzut, Serviciile pot face jocuri în interesul unor persoane sau grupări din interiorul lor, atât comerciale cât și politice. Pentru fiasco-ul informațional și informativ din noiembrie anul trecut, nu a fost nimeni din Servicii anchetat, tras la răspundere, cu atât mai puțin sancționat. Șeful SIE, Vlase, în timp ce exploda manipularea propulsată de Rusia prin rețele, s-a dus în interes de serviciu la o cursă de Formula 1 în Monaco. Nu l-a luat nimeni la întrebări nici până în ziua de azi”, a continuat el.

„Dl Dan spune, zâmbind, că nu s-a mai gândit la numirea unui șef SRI. O bagatelă. În schimb, ne-a spus că se gândește intens la alegerile pentru Primăria Capitalei, studiază sondaje, se pozează cu unul dintre candidați. O fi normal așa ceva? E normal să antrenezi în lupta anticorupție niște servicii care nu au fost scărmănate în legătură cu corupția din ele și cu trădarea de țară?”, a întrebat Cristian Tudor Popescu.

Fenomenul corupției și problemele administrației publice sunt două dintre vulnerabilitățile României pe care președintele Nicușor Dan le-a menționat în conferința de presă de miercuri în care a prezentat principalele capitole din strategia națională de apărare a României 2025-2030.

Serviciile secrete vor trebuie să se implice pentru combaterea fenomenului justiției, dar ele nu vor interveni deloc pe timpul cercetării penale, a subliniat președintele. „Activitatea de cercetare de plană este desfășurată de parchet, de judecată de magistrați. Orice interferență este ilegală”.

„Vor face o poză de asamblu asupra unui fenomen de corupție și vor spune procurorului”, a declarat Nicușor Dan.