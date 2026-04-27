Cristian Tudor Popescu, după anunțul PSD-AUR: „Se desfac sticlele de șampanie” la Kremlin 

Inițiativa PSD și AUR de a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului este „pe placul extrem al Kremlinului” și împinge România spre „degringoladă și haos”, a declarat luni seară gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu, într-o intervenție telefonică la B1 TV.

„Ce vedem acum e aproape un lucru firesc care e îndreptat împotriva statului român, împotriva statului lui în Uniunea Europeană, pentru că un astfel de gest nu poate să meargă decât spre eliminarea României din actuala ei poziție în UE și aruncarea în margine”, a spus gazetarul.

Acesta a susținut că decizia PSD și AUR „este pe placul extrem al Kremlinului”.

„Ce au făcut PSD și AUR acum este pe placul extrem al Kremlinului. Se desfac sticlele de șampanie (…) Ce puteau să aștepte mai bun în legătură cu România, mai bun pentru Putin, decât asta. Care e obiectivul Rusiei în legătură cu România? Împingerea țării în degringoladă, în haos. Ei nu sunt interesați să sprijine la urma urmei un partid sau altul. E bun orice partid care împinge țara în haos, în clipa de față, în condițiile tensiunii acesteia teribile”, a spus ziaristul.

Gazetarul a criticat și conducerea PSD, afirmând că „Sorin Grindeanu a luat PSD-ul pe persoană fizică” și că decizia privind moțiunea nu ar fi fost comunicată unor lideri importanți din partid.

În ceea ce privește scenariul alegerilor anticipate, CTP a explicat că procedura este de durată: sunt necesare două căderi de guvern, după care președintele poate decide dizolvarea Parlamentului.

„De acolo se stabilește alt termen, trebuie campanie electorală pentru alegeri anticipate. Deci până spre iarnă noi nu putem discuta despre alegeri anticipate. În această vară soarta României va fi pecetluită, care va fi ea. Situația în care suntem acum nu așteaptă până în noiembrie. (…) Nu știu ce se va mai alege de România până la alegeri anticipate”, a continuat Cristian Tudor Popescu.

„Moțiunea are șanse considerabile să treacă”

Întrebat ce poate face președintele Nicușor Dan, gazetarul a spus că „nimic”.

„Eu nu mă mai aștept la nimic. Acest om nu știe ce face (…) Nu are nicio posibilitate acum de a influența în mod eficient situația politică din România. Se va merge înainte, odată ce s-a declanșat așa ceva (…) nu se mai poate întoarce situația, după ce efectiv au plecat din guvern, vă imaginați că se întorc înapoi? dar nu îi mai primesc înapoi cei din coaliție”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

„Se va merge până la votarea acelei moțiuni de cenzură în Parlament, care are șanse considerabile să treacă. Cu PSD, cu AUR, cu SOS, cu POT, PACE (…) poate să treacă. Nu aș fi deloc fericit să aud că PNL-ul cu Bolojan sau USR sau UDMR negociază cumpărări de voturi pentru moțiune (…) Nu cred că trebuie să facă asta”, a mai spus CTP.

Moțiune de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan

Numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu, și fostul vicepremier PSD Marian Neașcu au declarat, într-un anunț comun luni dimineață, că lucrează la „partea tehnică” pentru o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Anunțul comun al celor două partide vine după ce, joi, PSD și-a retras cei șase miniștri din Guvern.

PSD și AUR susțin că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o posibilă guvernare împreună după eventuala demitere a actualui cabinet.

Până luni seară, dintre formațiunile din opoziție, doar grupul parlamentar PACE – Întâi România a confirmat că susține moțiunea anunțată de PSD și AUR. Împreună au 231 de voturi în Parlament, cu 1 mai puțin decât numărul necesar pentru demiterea Guvernului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Biroul Permanent Național și președinții de filiale ai PSD au decis în unanimitate ca parlamentarii partidului să semneze și să voteze moțiunea de cenzură și le-a cerut secretarilor de stat și prefecților propuși de PSD să își dea demisia.