Criza iraniană. Teheranul respinge cererile SUA, dar vrea să negocieze „pe picior de egalitate”. Ultima reacție a lui Trump și jocul pe care-l face Turcia

Capacitățile de apărare și balistice iraniene „nu vor face niciodată obiectul negocierilor”, a avertizat ministrul de Externe al Iranului, Abbas Aragchi, în cadrul unei vizite făcute în Turcia, unde s-a întâlnit cu omologul său Hakan Fidan. Turcia vrea să joace rolul de facilitator între Statele Unite și Iran, însă succesul pare deocamdată îndepărtat în condițiile în care Teheranul nu vrea să negocieze tocmai principalele cereri ale SUA

După ce a avertizat că timpul este „numărat” înaintea unui atac asupra Iranului, președintele Donald Trump a declarat joi că „speră” să nu trebuiască să ordone un atac, dacă Teheranul acceptă un acord privind arsenalul său nuclear.

Araghci a replicat, la Istanbul, că țara sa este pregătită de negocieri pe „picior de egalitate”, afirmând că nu se vor afla pe masa discuțiilor „capacitățile de apărare și rachetele iraniene”.

Cele trei condiții respinse de Iran

„Securitatea poporului iranian nu privește pe nimeni altcineva”, a insistat ministrul iranian de Externe într-o conferință de presă, precizând totodată că nu există în momentul de față o întâlnire prevăzută cu oficiale ai Statelor Unite.

Citește și Însoțit de nave de război, portavionul USS Abraham Lincoln al armatei americane a ajuns în Orientul Mijlociu

Responsabili americani citați de publicația Axios declaraseră că orice acord cu Teheran ar trebui să includă renunțarea de către Iran la uraniul îmbogățit deținut, plafonarea stocului de rachete cu rază lungă de acțiune și o schimbarea de politică față de unele grupări armate din regiune, cerere care se referă la Hezbollah, Hamas și rebelii houthi.

Turcia încearcă să evite o intervenție militară a SUA în Iran, acuzând totodată Israelul că încearcă să convingă Washingtonul să recurgă la forță.

„Constatăm că Israelul încearcă să convingă Statele Unite să lanseze un atac militar asupra Iranului (…) Sperăm că administrația american va da dovadă de o judecată sănătoasă”, a declarat ministrul de Externe turc, Hakan Fidan.

Citește și Washingtonul încearcă să afle punctele nevralgice ale Iranului. Întâlniri de taină cu aliați cheie ai SUA

Temerile lui Erdogan

Turcia vrea să evite cu orice preț un conflict armat care ar putea să aducă la granița comună cu Iranul, de 550 km, un val de migranți. Ca măsură de precauție, Turcia se pregătește „să consolideze securitatea frontierei” cu Iranul, a spus pentru AFP, un înalt responsabil turc.

Dorința Turciei de a fi „un facilitator” al dialogului dintre Washington și Teheran este arătată și de implicarea personală a președintelui Recep Tayyip Erdogan pentru organizarea unei reuniuni trilaterale SUA-Iran-Turcia. În această direcție, Erdogann a avut o convorbire cu președintele iranian Massoud Pezeshkian, care a refuzat și el să negocieze sub amenințările americane.

Ankara se teme de încă un război la granițele sale, în condițiile în care situația din Siria, de după războiul civil, rămâne în continuare instabilă.

Atmosfera este cu atât mai tensionată cu cât Uniunea Europeană a decis să includă Gărzile Revoluționare din Iran pe lista organizațiilor teroriste, din cauza implicării în represiunea îndreptată împotriva manifestațiilor recente din țară, soldată cu mii de morți.

Cu toate acestea, Donald Trump speră în continuare să nu recurgă la forță. Într-o scurtă declarație făcută vineri pe acest subiect, președintele american a spus că Iranul vrea să se ajungă la un acord, însă a refuzat să dea detalii, spunând jurnaliștilor că vor vedea ce se va întâmpla, transmite Reuters.